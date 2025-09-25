Sisuloojate käive paisub nagu pärmi peal

Ainuüksi Youtube maksis viimase nelja aasta jooksul sisuloojatele üle 100 miljardi dollari ja kokku ulatub majandusharu käive juba sadade miljardite dollariteni. Lisaks lapsevanematele on hakanud seetõttu pulbitsevale sektorile tähelepanu pöörama ka poliitikud, vahendab R2 tehnikakommentaaris Kristjan Port.

William Shakespeare'i loodud Julia tõdes, et mistahes muud nime roos ka ei kannaks, lõhnaks see ikkagi sama magusalt. Ta pidas silmas Romeod. Julia armastatu pärines vaenu pidavast perekonnast, aga tema jaoks ei muutnud vaenlase perenimi midagi. Romeo oli talle ikkagi väga kallis.

Kuidas lõhnavad suunamudijad, sisuloojad, internetipersoonid, juutuuberid, sotsiaalmeedia staarid või striimerid? Kas nad lõhnavad kõik ühtemoodi, näiteks raha järele? On nad fännidele sama kallid oma nimest sõltumata?

Pole kuigi keeruline ette kujutada või meenutada mõnda õhtust perekeskis peetud vestlust 2010. aasta paiku. Mingil põhjusel tulevikuplaanidele langenud teema äratab kahel eri põhjusel innustunud osapoolte vahel debati. Üks pool selgitab, kuidas meigiõpetuste või mängude läbimängimise videotega hakatakse teenima ajale jalgu jäänud vanemaid šokeerivaid summasid. Vastusena järgneb pikem monoloog kindlast palgast ja pensionist.

Digiajastu sünnitas unistajate põlvkonna, kes nägid oma väärtust ekraani vahendatud meeldimistes, mitte kontorihoone karjääriredeli kõrgustes.

Kindla palga ja pensioni peale panustanud põlvkond polnud näinud tuleviku toodud teistsugust maailma. Nende sünnitatud põlvkond polnud samuti tulevikku näinud. Nende teadvust polnud kujundanud aga ka vanemate loodud maailma rütm. Neil polnud uuele ja põnevale midagi vastu panna ning meeled olid uuele avatud.

Ei möödunud palju aega, kui hakkas koitma, et platvormid nagu Youtube, Instagram ja hiljem Tiktok arenevad uudsest eksootikast esmatarbeteenusteks. Vanema põlve iroonitsemine muutus vaiksemaks. Nendestki olid saanud uue sisu tarbijad. Praegu ollakse juba nii kaugel, et sisuloome pole mitte ainult elujõuline töövõimalus, vaid seda on asutud pidama uue aja majanduse oluline osa. Uudse tööga tagatakse elatist ka neile, keda pole ekraanil näha.

Seda kinnitavad värsked uuringud. Analüüsifirma Oxford Economicsi 2024. aastat kajastavast aruandest selgub, et ainuüksi Ühendkuningriigis panustasid Youtube'i sisuloojad riigi majandusse 2,2 miljardit naela ja toetasid 45 000 inimese tööhõivet. Omaaegsed unistajad ei osanud seda viimast asjaolu trumbina kasutada. Antud seik oleks toetanud vanemate silmis nende idee tõsiseltvõetavust.

Süsteemis loodud väärtuse korduva taaskasutuse lainetust nimetatakse majanduses kordajate efektiks. Edukas juutuuber on üksi vaid ekraanil. Temast õige natuke eemal on sageli toimetajate, produtsentide, mänedžeride, disainerite, fotograafide ja erinevate tehniliste erialade esindajatest meeskond. Iga esinemiskorra kohta vaatajate arvuga valideeritud sündmus on loomemajanduse tõhususe uudne ja kütkestav omadus. Rahamagnetil on märgatav tööhõive laineefekt.

Youtube'i andmetel maksis firma viimase nelja aasta jooksul sisuloojatele üle 100 miljardi dollari. Lastega peredes ei tohiks enam üllatuda, kui mõne õhtuse vestluse käigus plaanitakse sisulooja karjääri. USA-s korraldatud küsitluses umbes kolmandik nn alfapõlvkonna lastest soovis saada juutuuberiks ja iga viies plaanis saada tiktokkeriks. Kes soovib, võib nende uussõnade peatse seadustamise peale kihla vedada.

USA-s toimuvad Ühendkuningriigiga sarnased arengud, aga laiemal skaalal. Seal hinnatakse, et sisuloojate sünnitatud majandusharu käive ulatub umbes 250 miljardi dollarini, mis annab tööd miljonitele inimestele. Goldman Sachsi ennustuste kohaselt võib näitaja 2027. aastaks kahekordistuda. Nad ei varasta konkureerivate vanade meediaettevõtete töökohti, vaid loovad uusi, sageli paindlikes ja loomingulistes niššides, millega ei suuda suured ja raske taristuga ettevõtted konkureerida.

Sisuloojate valdkonna kvaliteedi kiirele tõusule sotsiaalse hierarhia redelil osutab nähtuse politiseerumine, mitte ainult sinna kogunenud poliitilise sisu loojate mõttes, vaid tormiliselt arenevat ettevõtlussektorit saatva poliitilise ärkamisena. Ühendkuningriigis moodustati parlamendis parteideülene sisuloojate huve esindav parlamendirühm. USA-s mahhineeritakse Tiktoki jagamise ümber poliitikutest sõprade vahel jne.

Poliitikute tähelepanu saavutamine väärib tunnustust. Samas äratab see kaastundliku mure algavas tantsus tallatud varvaste pärast, kui põrkutakse regulatsioonide ja vaenulikkusega. Suhteliselt suurte rahanumbrite varjus toimetab alles imikulaadselt tasakaalutult taaruv ökosüsteem, milles korraliku inseneri aastapalga või sellest rohkem teenib umbes kuus protsenti ekraanitegelastest, samas kui poolte sisuloojate tasu küündib umbes 15 000 dollarini aastas.

Domineerivatest vähestest võib vormuda uut moodi arvamuste monopol. Selle võimsuse varjunditest võib aimu saada näiteks USA presidendi valimiste eel.

Shakespeare kasutas roosi, ilu ja vooruse sümbolina ega unustanud lille tabada võivat riknemist reetmiste, poliitiliste intriigide ja üllaste ideaalide lagunemise tulemusel. Nagu kirjanik tõdes: "Kogu maailm on lava ja kõik mehed ning naised on vaid näitlejad".

Esmaspäevast neljapäevani võib Kristjan Porti tehnoloogiakommentaari kuulda Raadio 2 saates "Portaal".