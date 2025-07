Mõõkvaalad pakuvad inimestele süüa

Vähemalt tuleb välja, et nii on lood mõõkvaaladega, nende suurte, tarkade ja ühiseluliste mustvalgemustriliste üleilmselt levinud delfiinlastega.

Kanada, Mehhiko ja Uus-Meremaa teadlased kirjeldavad ajakirjas Journal of Comparative Psychology 34 juhtumit, milles mõni meres vabana elav metsik mõõkvaal on püüdnud mõnele inimesele toitu pakkuda.

Esitletavad vahejuhtumid on aset leidnud paarikümmend aastat hõlmavas ajavahemikus kogu maailma meredes, Californiast Uus-Meremaani ja Patagooniast Norrani.

Mõõkvaaladest on teada, et nad jagavad toidupalu ka üksteisega. Nii loovad nad omavahel muu hulgas sõprussuhteid.

Jared Towers Briti Columbias Cormoranti saarel Alert Bay külas baseeruvast uurimis- ja keskkonnakaitseasutusest Bay Cetology ning ta kolleegid oletavad, et mõõkvaalade toidupakkumine inimestele näitab nende soovi ka meiega suhteid luua.

Uuringus vaadeldud toidupakkumisjuhtumid olid aset leidnud nii uuringu autoritega isiklikult kui ka muude inimestega.

Juhtumeid oli kolmesuguseid: 21 korral oli mõõkvaalale huvi pakkunud inimene olnud vees, 11 korral paadis ja kahel korral mererannal.

Mõned intsidendid olid jäädvustatud ka fotole või videole, teistest saadi teavet suusõnaliselt.

Uuriti rangelt ainult niisuguseid juhtumeid, milles mõõkvaal oli inimesele lähenenud omaenda algatusel ja poetanud toidupala otse ta ette.

Kõigil juhtudel peale ühe jäi mõõkvaal ka ootama, mida inimene pakutud palaga teeb. Seitsmel korral kordas mõõkvaal toidupakkumist, kui oli näinud, et inimene seda esiti vastu ei võtnud.

Autorid kirjutavad, et intelligentsete ja sotsiaalsete loomadena võivad mõõkvaalad sedamoodi käituda uudishimust, mängulustist, mõjutamissoovist, suhteloomishuvist või ka hoopis liigikaaslastega lävimisel vajaliku oskuse harjutamiseks.

Just mõõkvaalad on muide ka need mereloomad, kes on viimastel aastatel Hispaania ja Portugali vetes seni selgumata põhjustel paate ja jahte rünnanud ja isegi uputanud.

Teadusuudised on Vikerraadios eetris esmaspäevast reedeni ca kell 8.35 ja laupäeval ca kell 8.25.