Tants TikToki ümber paneb proovile demokraatiakantsi vundamendi

USA-s peagi jõustuva TikToki keelu valguses ringlevad kuulujutud, et USA kasutajatele hakkab tulevikus teenust osutama Elon Musk. Viimane tähendaks, et Muskist saaks demokraatiakantsi inforuumi mitteametlik president, leiab R2 tehnikakommentaaris Kristjan Port.

TikTok on vaieldamatult huvitav teenus. Videoformaadis igasugust sisu vahendavas konkurentsitihedas turunišis, kus toimetasid Facebook, Instagram, Snapchat ja YouTube, saavutas teenus lühikese aja jooksul suure populaarsuse. Aastal 2016 loodud TikTok ületas paari aastaga konkurente ja jõudis nelja aastaga kahe miljardi kliendini. Interneti tehnilise liikluse korraldaja Cloudflare hinnangul oli TikTok 2021. aastal enim külastatud internetiteenus, ületades populaarsuselt isegi Google'i otsingumootorit.

Järelikult loodetakse sealt leida midagi enamat kui kuulsast otsingumootorist. TiktTokil õnnestus saada trendimasinaks. Teenuse ülesehitus võimendab olemasolevaid suundumusi isegi juhul, kui need ei pärine sealsetelt loojatelt. Parim viis uute videote eduks on jälgida kõiki kasutajate meeli haaranud teemasid. Tähelepanu võidetakse kõige paremini, kui pakutav sisu põhineb hetkel toimuval. Tänu trenditundlikkusele sai TikTokist nakkuselaadsete vaimustuste generaator, kus isegi lihtsad videod võisid lühikese aja jooksul saada miljon vaatamist.

Täna korralikule tehnilisele toele moodustavad TikToki sisu hea kvaliteediga videod. Sisu valik ulatub meelelahutusest, motiveerivatest ja inspireerivatest videotest hariva sisuga infopaladeni. Põhiline vaatajamagnet on lõputu hulk meelelahutuslikku materjali, milles omakorda eristub naljakate videote tohutult suur valik.

Seoses koomilise sisuga ilmub rõõmsa nähtuse lõbusasse ilmesse problemaatiline varjund. Naljatlemisest ilmnes kõhe ettevaatlikkus. Keskkonnast on lihtne leida USA või Euroopa poliitikuid pilavaid näiteid. Samas pole usutav, et Hiina juhid ei paista naljakatena või andekatel naljatajatel saab just nende isikute puhul talent või inspiratsioon otsa.

Ehk on põhjus selles, et firmaomanike või -juhtide ringi kuuluvad ka Hiina võimuesindajad, kelle rolli või staatust iseloomustatakse nn kuldse aktsia omanikena? Viimasele viitab kuuldus, mille järgi olevat Hiina võimu esindajad pidanud läbirääkimisi, et leida lahendus USA-s peagi jõustuvale TikToki keelule.

Väidetavalt on kauplemise sisuks võimalus, et Twitteri omanik Elon Musk võtab enda hõlma alla USA kasutajatele teenuse osutamise. Sellega loodetakse rahustada sealsete poliitikute hirme seoses riigi alamate allutamisega võõra riigi teenuse juhtidele ehk Hiina kommunistlikule parteile. Võimalik, et sõnumiks oli ka Muskile antav võim välistada USA valitsejaid pilkava materjali levik.

Kuldsele aktsiale viitab omal vastuolulisel moel seegi, et TikToki esindaja nimetas selliseid kuulduseid täielikuks ulmeks. See võib olla tõsi, sest tiktokilikult põgusa sõnumiformaadiga treenitud kultuuris levivad kuulujutud kiiresti ja nii paljude seas, et need tunduvad usutavad. Mõelda võib aga ka nii, et Hiina juhtkond ei teavita oma plaanidest mainitud madalalama astme tegelasi, kelle ülesanne on täita käsku.

Äriliselt tundub USA-d teenindava TikToki osa Muskile loovutamise idee ebaloogiline. Seda äri ta ei oska eriti hästi teha. Musk maksis populaarse Twitteri eest ca 44 miljard dollarit, misjärel muutis ta selle reegleid ja nime. Praegu hinnatakse X-i väärtuseks natuke üle üheksa miljardi dollari. Seega õnnestus kuulsal töösturil tühistada umbes 80 protsenti firma väärtusest. Oleks ju põnev näha, mis juhtub TikTokiga, kui see satuks Muski tujude haardesse.

Raha lugemine võib osutuda aga eksitavaks, sest Muski paistab huvitavat pigem võim. USAlik TikTok ja X üheskoos teeks Muskist sealse inforuumi presidendi. See looks omakorda huvitava stseeni. Päev pärast TikToki keelu jõustumist võimu üle võttev ning kohtus kurjategijaks tunnistatud kinnisvara ettevõtja on inforuumi loodud nähtus. Tema jaoks on jätkuv tähelepanu ülioluline ja samas temaga manipuleerimise vahend.

TikToki keelu jõustumisel peavad sealsed rakenduskeskkonnad kõrvaldama TikToki rakenduse ja internetiteenuse pakkujad ei tohi aidata USA elanikel teenust kasutada. Võimalik, et osad ameeriklased püüavad teenust mõne nutika lahenduse abil edasi kasutada. Lisaks on lühikese aja jooksul tuhanded niinimetatud tikotokipõgenikest ameeriklased asunud kasutama peamiselt Hiina turule mõeldud TikToki klooni Xiaohongshu, inglise keeles RedNote'i.

Oma sammuga edastasid nad USA juhtidele pilkava sõnumi, et nad annavad kõik oma andmed hiinlastele. Ameeriklaste põhimass jääb ilmselt siiski passiivseks ja pärast võõrutusnähte leiavad nad TikToki asemele midagi muud.

USA-s toimuv lainetus mõjutab ülejäänud maailma. Võimalik, et uue kvaliteedi saavutab seni rohkem juttu kui tegusid ärgitanud vastasseis, kus suurte IT-ettevõtete võim ületab rahvusriikide poliitikute mõju oma rahva juhtimises.

