Meta otsus loobuda faktikontrollist suurendab kasutajate vastutust

Maailmas on kaks ebatavaliste isikuomadustega juhti. Nad otsustavad umbes kolmandiku maailma elanike suhtluskeskkonna reeglite üle. Facebook ja X (endine Twitter) on mõlemad olulised suhtlemise, suhtevõrgustike ja teabevahetuse keskkonnad, mis ühendavad üle kogu maailma miljardeid inimesi. Nende kaudu suheldakse isiklikult ja tööalaselt, väljendatakse poliitilisi arusaamu ning viljeletakse ühiskondlikku aktivismi.

Kõige muu kõrval vahendatakse neis keskkondades teaduslikke ideid ja uudiseid, arutletakse kriitiliste probleemide üle, edendatakse kogukonna sidusust ning demokratiseeritakse juurdepääsu väärtuslikule teabele.

Mõned kõrgelt hinnatud kriitikud väidavad seevastu, et vaatamata mainitud positiivsele on ühismeedia mõju tasakaal tervikus kokkuvõtvalt kahjulik. Halva kasuks kallutavad äriettevõtete erinevad vajadused võrreldes ühiskonna omadega. Ettevõttele on kasulik negatiivsuse ja sensatsioonilise võimendamine, sest see genereerib rohkem klõpse ja pikendab platvormil veedetud aega. Ühiskonna jaoks süvendab sama ainese levik polariseerumist ja valeinformatsiooni.

Samuti pole enam saladus, et mainitud platvormid on aidanud levitada võltsuudiseid, vandenõuteooriaid ja propagandat. Selle ühe tagajärjena õõnestavad nad usaldust institutsioonide ja demokraatlike normide vastu. Palju on räägitud selliselt korraldatud ehk omavahelise võrdlemise ja kureeritud, sageli ebareaalseid elupilte võimendava teenuse pikaajalise kasutamise mõjust ärevuse, depressiooni ja ebapiisavustunde põhjustamises, seda eriti haavatavamates inimrühmades.

Kuigi mõlemad ettevõtted pakuvad vaieldamatult väärtuslikke teenuseid ja võimalusi, loob nende kasumile rajatud eelistus aluse lahkhelideks kasutajate ja ühiskonna heaolu eesmärkidega. Formaalselt tasuta teenus kohtleb kasutajaid kaubana, nende andmeid kogutakse ja müüakse sihipäraseks reklaamimiseks. Klientide kommertslik ärakasutamine tekitab eetilisi probleeme nii privaatsuse kui ka nende manipuleerimise osas. Kriitikute hinnangul ei suuda toodud hüved tekitatud kahju leevendada.

Paraku on aeg asümmeetriline. See tähendab, et minevikku muuta ei saa, vaid mõjutada saab tulevikku. Sestap ei vääri end vaevata küsimustega, mida praegu ilma nende kahe ühismeediateenuseta poleks. Neis seisneks võimalik paremus võrreldes tänase tegelikkusega. Valida saab omi otsuseid ja valmistuda saab kohanemiseks saabuva tulevikuga. Siinkohal võib avaneda nende teenuste klientidele oluline roll.

Huvitaval moel langesid kokku mitu iseseisvat sündmust, millest ajendatuna on ühismeediaplatvormide vastutus jõudmas uue intensiivse arutelu keskmesse. Yuval Noah Harari jõudis värskelt avaldatud raamatus "Nexus" järeldusele, et kuigi sõnavabadus on püha ja rajaneb individuaalsele eneseväljendusele, pole ühismeediaplatvormid neutraalsed kõne edastajad. Oma huvidest ajendatuna tegelevad nad aktiivselt oma keskkonnas levitatud sisu filtreerimise, võimendamise ja kureerimisega.

Äri juhindub kaasamise ja tähelepanu mõõdikutest. Nende suhtes on evolutsioon kujundanud inimesed negatiivsuse ning sensatsioonilisuse suhtes kordades tundlikumaks ja tähelepanelikuks. Harari rõhutab, et igal inimesel on õigus olla pahane ja käituda halvasti. Selle aktiivne levitamine miljoniteni on aga ohtlik ja ebamoraalne, sest kannatajaks pole levitaja, vaid rahvas.

Teine kokkusattumus seondub USA presidendi ja parlamendi valimised võitnud erakonna soovimatusega luua sotsiaalmeedia platvormidel levitatavat väärinfot piiravaid seadusi. Poliitiliselt on mõistetav, et võitu tuleb kaitsta ja teravamaks muutuvas võitluses loodetakse jätkuvat kasu rahututest kodanikest, ilustatud tegelikkusest ja vajalikust valest.

Kolmanda tegurina sattus põnevale talvealgusele Meta otsus loobuda nende keskkonnas leviva teabe faktikontrollist. X oli juba ilma fanfaarita seda teed läinud. X-i jooksutav ettevõte on eraomand ja seal filtreerib omanik sõnavabadust oma äranägemise järgi.

Facebooki otsus lõpetada faktide kontrollimine suurendab kardetavalt ühiskondlikke pingeid. Seni on kartust väljendanud nii USA ühiskonnategelased kui ka mitmed Euroopa Liidu esindajad ja Ühendkuningriigi peaminister. Kardetakse, et populaarne platvorm võib muutuda valeinformatsiooni kasvulavaks, õõnestada avalikku usaldust ja hävitada aruka vestluse.

Ühesõnaga, teenused võivad muutuda ühiskonnale veelgi kahjulikumaks ja kasutajatele ebameeldivaks. Saab näha, kas ja kuidas Facebook loob tasakaalu sõnavabaduse toetamise ja sotsiaalse kahju ennetamise vahel. Senise arusaama järgi eeldaks see tegevuse läbipaistvust, jõulist sisu modereerimist ja eetilist kohustust seada kasumi asemel esikohale ühiskondlik heaolu.

Nõnda on vahest veelgi rohkem tegemist hoopis vastavate teenuste kasutajatele seatud väljakutsega. Lõpuks käib mäng ju nende heaolu peale. Mainitud kaks ebatavaliste isikuomadustega juhti selle eest ei hooli.

Esmaspäevast neljapäevani võib Kristjan Porti tehnoloogiakommentaari kuulda Raadio 2 saates "Portaal".