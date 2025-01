Tööjõuturul inimesi asendav tehisaru on väidetavalt mõne kuu kaugusel

Hoolimata vaimse töövõime väärtustamisest, sünnib inimestes kahtlev paus, kui intellekt pärineb elusa asemel masinvärgist. Tehisintellekt tekitab nii vaimustust, optimismi kui ka hirmuvärinaid. See paneb imestama, sest hoolimata tehisintellekti paeluvusest, toimetatakse selle ümber ilma selge ja ühtse määratluseta.

Olukord on veelgi probleemsem, kui selle formuleeringu juurde lisatakse ingliskeelne sõna "general" ehk "üldine", "täielik" või "igakülgne" jne. Eestikeelses kasutuses kohtab ka tehislikku "tavamõistust" kui võrdlevat osutust tavapärasele inimese mõistusele. Tavapärase inimese tavapärase mõistusega pole aga lootust kuigi rikkaks saada, kuivõrd sellega on hädas kõik vabrikud ja kontorid.

Olgu järgnevate tähelepanekutega paremini ühtiv "tehislik täielik intellekt" (TTI). Sõnastuse ja tähenduse otsimise puudulikkuse taustal on tegemist TI arendamise tipmise eesmärgiga. Sealt edasi jääb vaid üks samm selleni, kui tekib inimesi ja nende organisatsioone ületava võimekusega "tehislik superintellekt".

Alanud aastal on võimalik, et sõnade taga peituva mõtte tabamine ja kokkuleppimine muutub kiireloomuliseks. Pelgalt juba seepärast, et jagada õigusi ja miljardeid dollareid.

Sügavamas olemuses tähistab TTI masinat, mis on võimeline mõistma, õppima ja täitma kõiki intellektuaalseid ülesandeid, mida suudab teha inimene. Erinevalt spetsialiseerunud tehisintellektist, mis mängib malet, ravib inimesi või töötab keemialaboris, oleks TTI inimese moodi paindlik ja kohanemisvõimeline. Just selle kohanemisvõime sõnastus on praegu veel väga varieeruv ja sõltub sellest, kes räägib.

Erinevused määratluses on olulised, sest need mõjutavad lisaks otsesele arendustegevusele ka võimalikke regulatsioone ja nende rakendamist. Liiga laiaulatuslikud määratlused võivad inimesega võrreldava TI ajada segamini heal tasemel, ent kitsa, TI-ga. Sellega võib kaasneda risk suunata valesse kohta nii majanduslikud ressursid kui ka keskenduda valedele küsimustele eetikat puudutavates aruteludes.

Liiga ranged määratlused võivad eirata olulisi arengusamme, mis aeglustaks innovatsiooni ja viiks täiendavate ohtudeni, kui eiratakse tehisliku võimekuse kontrollimatut kasvu. Panused on suured, kuna TTI arengutaseme saavutamine viib ilmselt revolutsioonideni paljudes olulistes inimtegevuse valdkondades, sealhulgas tervishoius, hariduses, tööstuses, julgeolekus jne. Samas sunnib see lahendama sügavaid eetilisi väljakutseid, õiglusest ja inimõigustest kuni eksistentsiaalse riskini.

Tehnoloogid kirjeldavad TTI-d arvutuslike erialaterminitega. Filosoofide jaoks avaneb selle olemus läbi teadvuse ja tahte ning subjektiivse kogemuse sügavama mõistmise. Ettevõtlus vaatab sama läbi pragmaatilise läätse, kas ja kui paljudes ülesannetes suudab tehislik süsteem inimesi ületada. Viimasega seoses määratles OpenAI TTI kõrgel tasemel autonoomse süsteemi või süsteemidena, mis edestavad inimesi paljudes valdkondades enamustes majanduslikult väärtuslikes töödes. Paraku pole kokkulepitud, mida see täpselt tähendab.

Enamik kodanikke saab edasi tegutseda ka ilma kokkuleppeta. Mõne ettevõtte jaoks on sel aga oluline strateegiline tagajärg. OpenAI teeb koostööd Microsoftiga, kes investeeris koostöösse 14 miljardit dollarit ja pakub nii arendustööks kui ka avalikule teenusele võimast tehnilist platvormi.

Seda iseloomustavad firma rekordilised investeeringud TI-raudvarasse, olles peajagu üle kõikidest konkurentidest. Eelmisel aastal hankis Microsoft 485 000 Nvidia Hopper TI kiipi. Konkurent Meta ostis sama kiipi kõigest 224 000 tükki. Võrreldes üle-eelmise aastaga suurenes Microsofti TI kiibiisu rohkem kui kolm korda. Lisaks ehitab firma enda majas TI-kiipi nimega Maia. Sellest võib vaid järeldada, et TI asjaga on tõsi taga.

Viimast ei varja ka OpenAI. Microsoft kasutab lepingu alusel nende arendatud TI-mudeleid. OpenAI on eksklusiivne pilveplatvormipakkuja ning neil on osa aktsiakapitalis ja õigus viiendikule tuluosale. Seda vähemalt hetkeni, kui OpenAI saab valmis inimese tasemel TTI-ga, misjärel on ühel osapoolel õigus leping lõpetada. Selleks osapooleks on ilmselt OpenAI, kes soovib arendada oma kasumit teenivat üksust.

OpenAI uus o3 nime kandev TI mudel šokeeris matemaatikuid, sest lahendas lühikese ajaga enamusele erialaspetsialistidele üle jõu käivaid ülesandeid. Nobeli preemiaga võrreldava Fields'i medaliga pärjatud matemaatikud tunnistavad, et neil kuluks sama tulemuseni jõudmiseks võib-olla nädalaid. o3 saab igaüks kasutada, makstes kuus 200 dollarit. Veelgi võimekama TI potentsiaal tooks ettevõtlusele enneolematut tootlikkuse kasvu. Selle nimel pingutavad viis-kuus arvestatavat TI-arendajat.

Otsus tunnustada oma mudeleid TTI-na on OpenAI nõukogu käes. Avalikkus teadis, et selleks on inimese tasemel kõrge väärtusega intellektuaalse palgatöö tegemine paljudes valdkondades. Esmaspäeval teatas OpenAI juht Sam Altman: "Oleme nüüd kindlad, et teame, kuidas valmistada TTI, nagu oleme seda traditsiooniliselt mõistnud. Usume, et 2025. aastal võime näha esimesi tehisarupõhiseid agente "liitumas tööjõuga" ja olulist kasvu ettevõtete tootlikkuses.".

Viimasega seoses levivad kuuldused TTI täpsustatud määratlusest. Väidetavalt peaks OpenAI teenima inimese tasemel TI abiga 100 miljardit dollarit ja alles siis võib rääkida lepingu katkestamisest. Tavakodanike jaoks võiks kahe ettevõtte omavaheline äristrateegia vaidlus uppuda teiste uudiste mürasse, kui vaid lapsele nime panemise vaidluste põhjuseks poleks tsivilisatsiooni vapustavate tagajärgedega asjandus.

Esmaspäevast neljapäevani võib Kristjan Porti tehnoloogiakommentaari kuulda Raadio 2 saates "Portaal".