Tehisaru asendab tähelepanumajanduse inimeste kavatsuste mudimisega

Tänu puhtakujulisest vedamise ning keha ja vaimu omaduste haruldasele kombinatsioonile õnnestus meie esivanematel ellu jääda vähemalt senikaua, et nad jõudsid aluse panna uuele inimpõlvele. Õnn on metsik külaline ega anna mingeid garantiisid. Järelikult pidid elu rohkem alal hoidma mõned kehalised ja käitumuslikud omadused, mis püsisid üle mitme põlve.

Kasulikest joontest pole mitte ükski eraldi ülemäära esile tungiv. Seda vähemalt kahel põhjusel: silmatorkav tugevus on samal ajal ka haavatavus ja konkurentsi murdmiseks piisab selle kahjustamisest. Veelgi enam tuleneb diskreetsus eraldi võttes tagasihoidlike omaduste kombineerimisest elu jaatavaks tugevuseks.

Selle tulemuse äratundmine pole keeruline. Piisab üle põlvkondade inimesi ühendavate tunnuste märkamisest. Näiteks tuleb esile, et inimesed eelistavad targa kaaslase seltskonda. Temalt saab juhiseid, ta suurendab ebakindlamatel ajaperioodidel turvatunnet jne. Nutikuse jagamine on kulutõhus. Kuna tarkuse hankimine on kallis ja seotud tihti riskidega, võimaldab keerulistes olukordades kogemuse, taipamise ja oskuste jagamine hakkama saada paljudel inimestel. Targema eelistus on evolutsioonipsühholoogias sedavõrd tugevalt juurdunud, et igaüks on sellest sõltuvuses alates oma sünnist

Tarkadele toetumine pole siiski riskivaba, sest iga tugevus peidab ka omamoodi Achilleuse kanna laadseid ohtusid. Võib juhtuda, et tarkust projitseeritakse rumalatele ja halbade kavatsustega kaaslastele. Seegi seostub ühe teise evolutsiooni käigus juurdunud käitumusliku nähtusega. Tegudele innustav optimism vajab appi enesekindlust. Seetõttu kalduvad inimesed eelistama ja uskuma neid, kes kinnitavad nende tõekspidamisi, sekundeerivad nende tundeid või esitavad enesekindlalt lihtsana näivaid lahendusi.

Sõnumi lihtsus on oluline, kuna toetab enesekindlust näilise arusaamisega. Sestap oskavad sotsiaalselt osavad sellid sõltumata pakutud ideede tegelikust headusest, kuulutada oma tõde viisil, et see on ka emotsionaalselt mõjuv. See seletab demagoogide ja karismaatiliste juhtide esile kerkimist. Kuigi nende tarkus on enamasti õõnes, piisab nende uskumiseks heast esitusest.

Senisest elukorraldusest eristuvate sündmuse põhjal võib alanud aastale ennustada seni tähelepanumajanduse all tuntud ärimudeli muutumist kavatsuspõhiseks majanduseks. Internetikeskkonna lingua franca inglisekeelses suhtluses kajastub erisus paaris tähes, kui attention economy asendub intention economy'ga.

Umbes viimase 30 aastaga muutus igasuguse teabe ja selle vahetamise hind nullilähedaseks. Kuis inimese areng kulges kõige hea ja kasuliku puhul pea totaalse kasinuse tingimustes, sukelduti ennast unustavalt teabe ja inimeste vaheliste kontaktide rikkasse olustikku. Inimesed koguvad reflektoorselt näiteks messidelt tasuta meeneid, kuigi seda kraami keegi poest ei ostaks. Tasuta asjade lummus on tugev ega ärata küsima, miks on see kaup tasuta.

Inforuumis kulus aastaid, kuni keegi tõdes, et "kui sa toote eest ei maksa, oled ise tooteks". Karge mõttetera autor pole teada, aga see äratas paljud unest. Sellega algas tasuta ühismeediateenuste kriitilise käsitluse periood ja hakatigi rääkima tähelepanutööstusest.

Tasuta teenuste ärimudeliks osutus kauplemine kasutajate tähelepanuga. Valdkonnas liikuva rahamassiga kasvasid veebiteenuste pakkujad maailma väärtuslikemateks ettevõteteks. Raha innustas nii head kui ka halba innovatsiooni. Viimasega seoses süüdistatakse teenuste teavet jagavaid algoritme ekraaniajaga seotud vaimse tervise probleemide ja ohtliku desinformatsiooni levikus. Probleemid on samas arengut toetavad tagasiside-signaalid. Nendest õppimine muudab arengut elujõulisemaks. Sama juhtus meie esivanematega, kes õppisid vigadest, kui teisi tabas hukk.

Loodetavasti jätkub meiski õppimise indu. Probleeme lahendades ei saa need otsa, vaid muutuvad ja asenduvad uutega. Sellega seoses märgivad Cambridge'i Ülikooli teadlased värskes uurimuses, et sarnaselt suurte keelemudelite sõnade ja sõnafragmentide vaheliste seoste analüüsile, õpitakse tehisintellekti abil koguma inimeste kavatsusi reetvaid õrnu signaale. Selle asemel, et väsitada inimeste tähelepanu koduvalt sama deodorandi või šampooni reklaamiga, õpitakse ennustama ja seeläbi kujundama otsustusprotsessi selle varajases, teadvustamata etapis.

Sarnane võimekus ilmneb näiteks vestlusrobotites, mis kohandavad oma dialoogi osa vastavalt inimeselt kogutud vihjetele. Saavutatud meeldivuse tõhusust kinnitab suhtlusrobotite suur populaarsus ja erakordne mõjusus. Kurvad näited on kohtutesse jõudnud juhtumid, kus vestlusroboteid süüdistatakse enesetapule õhutamises.

Cambridge'i Ülikooli tehisintellekti uurijad ennustavad, et oleme jõudmas tulusa, digitaalsete kavatsuste signaalide turule, mida nad nimetavad "kavatsuste majanduseks". Sellega seoses on sobiv koht korrata kümne aasta eest avaldatud Yuval Noah Harari raamatu "Homo Deus" lõpetavat mõtet masinatest, mis tunnevad meid paremini kui meie ise.

Kes otsib uuele aastale märgilist sündmust, oleks see ju sobiv, kuna tähistab pöördelist hetke inimese autonoomia ja vaba tahte arengus.

Esmaspäevast neljapäevani võib Kristjan Porti tehnoloogiakommentaari kuulda Raadio 2 saates "Portaal".