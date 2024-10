Google'it ootab Venemaal detsillioni dollari suurune trahv

Liitintressi tõttu on kasvanud Venemaa kohtu poolt Google'ile määratud trahv mõne aastaga 20 detsillioni dollari suuruseks, vahendab R2 tehnikakommentaaris Kristjan Port. Kurioosumist on õppida aga ka kõigil teistel.

Kujutlusvõime on tähtsam kui teadmised. Teadmised piirduvad kõigega, mida teame ja mõistame, samas kui kujutlusvõime hõlmab kogu maailma ja kõike, mida saab teada ja mõista. Nii teadis rääkida Albert Einstein. Talle omistatakse ka ütlusi, mida ta pole kunagi lausunud ja mille eest ta ei saa end praeu kaitsta. Vahest ei peakski, mainides pigem ujedalt, et talle ei meenu, mil oleks midagi väidetavat lausunud. Einsteinile omistatavad ütlused sisaldavad enamasti distsiplineerituid tähelepanekuid, mida ei paneks ta oletatavasti ka ise pahaks.

Nutikate tähelepanekute Einsteinile omistamise üheks põhjuseks on inimese kui sotsiaalse looma vajadus usaldusväärse autoriteedi järele. Neile toetudes ei pea ta asuma ise iga uut ja mõjusat tähelepanekut üle kontrollima. Kuis värskelt vaimu tabanud mõte vajab veel omaks võtmiseks tööd, püütakse seda vaeva vähendada, rajades selle kõlblikuks tunnistamise autoriteedi usaldusele. Sestap omistatakse Einsteinile ka mitmeid iseseisvalt sisurikkaid väiteid.

Selle üks näide on Einsteinile omistatud mõte kaheksandast maailmaimest, täpsemalt: "Liitintress on kaheksas maailmaime. Kes saab sellest aru, see teenib; kes ei saa, see maksab." Liitintress on laenu või deposiidi põhisummalt ja sellele lisandunud eelmiste perioodide kogunenud intressidelt arvutatud intress. Võib ka mõelda, et liitintress on välja maksmise asemel kogunenud intressi enda reinvesteerimine. Ekslikult Einsteinile omistatud mõte mängib tõega selles osas, et tegemist on panganduses levinud arvestusmeetodiga, kus teadupärast teenitakse samuti nende arvelt, kes ei viitsi või ei oska arvutada.

Seda ei saa ette heita Google'i juhtidele. Sarnaselt paljudele suurtele IT-ettevõtetele said ka selle firma paljud töötajad aasta esimesel poolel personaliosakonnalt teate töösuhte lõpetamise kohta. Viimase kvartali majandusaruandes kajastus töötajaid tabanud reform korralikus, 26 miljardi dollari suuruseks kasvanud puhastulus. Eelmise aasta sama perioodi tulemus oli natuke alla 20 miljardi dollari.

Peadirektor Sundar Pichai märkis, et veerandi firmas valminud uuest arvutikoodist kirjutavad nüüd masinad. TI osakaal firmade tuludes ja kuludes jätkab jõulist kasvu, kui arvestada firma kolme kuu kolossaalseid, 13 miljardi dollarini küündivaid kapitalikulutusi. Pichai ütles investoritele, et järgmises kvartalis jätkub kulutuste tegemine samasuguses tempos. Tegemist on avalikkuse silma alt peidus aset leidva investeeringute võidujooksuga, milles keskne siht on tehisintellekti mäe vallutamine.

Toodud teemasid kokku liites on sobiv võimalus treenida Einsteini hinnatud kujutlusvõimet. Järgneva harjutuse eesmärk on mõelda suurtele asjadele ja tohututele numbritele, et vabastada argiprobleemidele keskendunud vaim, hoomamata maailma mastaape, rikastada mõtlemist ja suurendada vaimset vastupidavust. Puhuti suurte mastaapide ja ideedega arvestamine aitab asetada individuaalsed võitlused ja otsused laiemasse aja, ruumi ja ajaloo taustale.

Nimelt peaks inforuumis leviva uudise põhjal Google'it ootama nii suur trahv, et selle maksmiseks tuleks panti panna umbes kolmandik teadaoleva universumi aatomitest. Kes soovib kassile ilusat nime, võiks kaaluda "detsillionit". Väidetavalt saadi sellise nimega trahvisumma kokku Venemaa kohtus, kus vaagiti Google'i allumatust kohalikele seadustele. Firma blokeerivat oma teenustes sealsetele kodanikele vajalikuks peetava sisuga materjale. Google viitab oma otsusele nende kodumaal USA-s kehtestatud Venemaa-vastastele sanktsioonidele.

Kuna Venemaal peetakse Google'i käitumist korrarikkumiseks, määrati iga seaduse eiramise päeva eest umbes tuhande dollari suurune trahv. Siinkohal lisandub arutellu liitintress. Google on päevatrahvi eiranud umbes neli aastat. Firma lõpetas kohaliku esinduse töö 2022. aastal. Seejärel hõivas Venemaa kõik kohapeale jäänud varad. Pahameele leevendamiseks sellest ei piisa. Kuulduste järgi olevat koostatud süüdistust saatnud kohtuniku kommentaar, et trahvi suurus koosnevat "hästi paljudest nullidest". Hiljem hakkas levima konkreetne arv – 20 detsillionit dollarit.

Keegi täpselt ei tea, millise arve kajastava kultuuriruumi detsillionist võib jutt käia. USA-s kehtivas arvude tähistuses oleks tegemist ühele järgneva 33 nulli sisaldava arvuga. Vanal mandril asuvas Ühendkuningriigis teatakse sama sõna all 60 nulliga numbrit. Hinnanguliselt liigub planeedil umbes 90 triljoni dollari vääringus raha. Eraomandi varade väärtuseks hinnatakse umbes 450 triljonit dollarit.

Kõike seda kokku pannes saaks Google'i välja lunastada mitmete tuhandete aasta pärast. Loodetavasti saab ettevõte ise hakkama. Meil aga hakkaski kergem ja fantaasia tarviliku koormuse.

Esmaspäevast neljapäevani võib Kristjan Porti tehnoloogiakommentaari kuulda Raadio 2 saates "Portaal".