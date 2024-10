Pime usk juturobotitesse ähvardab vaimse taandarenguga

Rühm teadlasi hoiatab, et juturobotite veenvus võimendab suurte otsingumootorite saabumisega kasvanud mõttelaiskust ja kriitikameele kadumist. Toimuvat saab võrrelda tule leiutamisega – mõned saavad kõrvetada, teised praadi, leiab R2 tehnikakommentaaris Kristjan Port.

Nobeli preemiaga pärjatud Daniel Kahneman pakkus inimese kognitiivsete protsesside mõistmiseks kaheosalise mõtlemiskontseptsioonide raamistiku. Pakutud nimetustega võiks kirjeldada sama hästi roboteid. See polegi vahest sobimatu metafoor, kuivõrd inimestele võimaldatud suure vabaduse kontrastina kulgeb nende tegevus pigem ettearvatavalt ja programmiliselt.

Kahneman kirjeldab süsteem ühena kiiret, automaatset ja intuitiivset otsustusprotsessi. Need omadused peaks olema kõigile tuttavad. Paljud otsused, seletused või muud reaktsioonid sünnivad nii kiiresti, et neist ei pruugi aru saada isegi inimene ise. Isegi kui teinekord annaks tulemus põhjuse etteheideteks, pole taoline reageerimisviis ise halb. Elus on palju kiiret reageerimist eeldavaid olukordi.

Selle näitena võib sõita mööda tuttavat marsruuti, kus pole vaja enne iga pööret analüüsida, et kuhu valitud tee viib. Samuti tuntakse rahvamassist sõber vaevata ära ja vaevalt mõtleb keegi pikemalt, kui küsitakse, kui palju on 2+2.

Aeglane, teadlik, tahtele alluv ja analüütiline nn süsteem kaks püüab seejärel mõelda ja põhjendada, miks oli kiiresti juhtunu tegelikult igati õige ja vajalik. Põhjalikumalt teavet töötlev osa mõtlemismetoodikast võtab juhtiva rolli keeruliste probleemide või olukordade puhul. Keskendumist vajava vastuse või otsuseni jõudmine on energiakulukam, vaevalisem ja märgatavalt aeglasem. Mõlemad süsteemid on sügavalt isiklikud ja toimivad inimeste sees.

Inimesed mõtlevad aga ka üheskoos dialoogide abil. Tehnoloogia abil ühiskonnaliikmete vahel suurenevate ühenduste arvu tulemusel hakkab tärkama jagatud ideedele, arvamustele ja tähelepanekutele rajanev kollektiivse mõtlemise protsess. Sündivas nähtuses väljendub individuaalsete valikute asemel omanäoline kollektiivne intelligentsus.

Teinekord vihjatakse lisaks, et internet mõtleb iseseisvalt. Internet, sotsiaalmeedia ja globaalse haardega digitaalsed platvormide info sünteesi tulemusel näib sündivat midagi enamat kui üksikutest ajudest juhitud osakeste käitumiste summa. Räägitakse komplekssuses tärkavast iseseisvast mõtlemisest. Küsimusele, millisesse Kahnemani süsteemide käsitlusse peaks selle paigutama, saab vastuse võib-olla kunagi hiljem.

Sellest arutelust võib ette trügida teine värskelt tärkama hakanud mõtlemise süsteem. Sellisele juhule on pakutud isegi nimetus – Süsteem null. Rühm teadlasi esitas kaalumiseks idee koos tehisintellektiga probleemide lahendamise tulemusel tärkavast mõtlemisprotsessist. Number null viitab eksistentsile kusagil inimesest välja jäävas ruumis, olles ajaliselt ees nii reflektoorselt kiirest süsteem ühest kui ka aeglaselt juurdlevast süsteem kahest.

TI kaasamist inimese mõtlemisprotsesside skeemide loetellu põhjendatakse inimese kognitiivseid võimeid suurendava efektiga. Kiuslik vastupidine näide oleks interneti teenuste kahjulik mõju vaimsele töövõimele, käitumiste aluseks oleva teabe mõtestamisele ja igalt inimeselt eeldatavale targale käitumisele. Inimese puhul teada olevate käitumisriskide kiuste loodetakse, et TI abi tööülesannete täitmisel osutub inimese võimeid lisavaks ja väärtust parandavaks.

Liitudes tööprotsessidega seotud aruteludesse potentsiaalse kognitiivse abilisena, mõjutab TI ka inimese mõtlemise, koguneva teabe töötlemise ning otsustamise protsesse. Hoolimata füüsilisest asumisest väljas pool orgaanilist aju, näevad teadlased TI-s eelteadlikku, tugevalt andmepõhise tunnetuse vormi, mis toimib inimmõtte all või kõrval.

Teisisõnu, kui süsteem üks tugineb vaistule ja süsteem kaks loogikale, siis süsteem null esindab masinapõhist, taustal autonoomselt ja tõhusalt toimivat teabe töötlemist, olles orgaaniline osa inimeste paremaks kujunevast otsustusvõimest.

Idee autorid toovad ka hoiatava näite. Seegi pole enam internetijärgses elukorralduses uudis. Tänu internetile üldisemalt ja Google'ile konkreetsemalt viidatakse kasvavale mõttelaiskusele ja kriitilise mõtlemise kadumisele, kuni selleni välja, et ohus on inimese vabadus laiemalt. Seda on juba märgatud otsingukeskkonnast saadud vastuste puhul, mida võetakse ilma põgusa kaalutlemiseta tõe pähe

Otsingutulemustega võrreldes esitab tehisaru teavet veelgi nutikamalt ja veenvamalt, mistõttu võib inimesi tabada vaimne atrofeerumine, hoiatavad arutelu autorid. Pimedalt TI mõttekäigu tulemusi uskudes on ohuks kaotada senine vaimne vabadus ja iseseisvus. Samas oleks oodatav kasu väga suur. Ilmselt ootab ees midagi sarnast omaaegse tule kasutusele võtmisega. Osa saavad kõrvetada, teised aga praadi.

Esmaspäevast neljapäevani võib Kristjan Porti tehnoloogiakommentaari kuulda Raadio 2 saates "Portaal".