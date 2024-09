IT-tööstuse tippjuht näeb avaliku korra pandina TI-põhist jälgimissüsteemi

Üpris lihtne on mõelda välja usutav lugu, milles liigsele enesekindlusele kalduv valitseja teeb impulsiivseid otsuseid kogenud alamate arvamust kuulmata. Juhi inimlikud vead, kangekaelsus, uhkus ja teadmiste puudumine päädib tervet rahvast tabava katastroofiga. Lugu jätkub, kui rahvas otsustab võtta oluliste otsuste tegemise enda peale. Edaspidi on õigus avaldada oma arvamust igaühel. Paraku lahjeneb väikese hulga kogenud alamate arvamus lapsemeelses massis tärganud enesekindluses. Seegi vaatus lõppeb katastroofiga.

Arvatavalt tabab kedagi pessimismihoog ja talle meenub 11. novembril 1947. aastal Ühendkuningriigi parlamendi alamkojas Winston Churchilli välja öeldud mõte, kuidas "Demokraatia on halvim valitsemisvorm, välja arvatud kõik teised, mida on proovitud.". Maailm on hukas, kõik kannatavad ja surevad, pingutustest hoolimata, mistõttu ei tasu olla olulisi otsuseid loovate protsesside suhtes erandlikult optimistlik.

Kardetavasti pole selliseid mõtlejaid vähe. Optimism pole siiski surnud. Seda hoiab elus tähelepanek, et kõige levinum viis võimu loovutamiseks on arvata, kuidas neil seda pole.

Heade tulemustega juhtimine nõuab teadmiste, kogemusliku tarkuse ja alandlikkuse segu ehk omadusi, mille olemasolu ei suuda taga üksik juht ega omapäi jäetud rahvahulk. Demokraatia püüab vältida seda, et enamus ei terroriseeriks vähemust ega vähemus ei võtaks enamuse huve pantvangi. Mõlemal puhul manipuleerib teatud vähemus demokraatiaga. Demokraatia toimimine nõuab tõsiseltvõetavat suhtumist teadmistesse ja siirast soovi arukalt talitada. Demokraatia nõuab tööd, mis paistab olema tehnoloogilise arengu ohver.

Näite leiab inforuumis nähtamatut, kuid olulist ülesannet täitva andmehoidlate tehnoloogiat tarniva ettevõtte Oracle juhi Larry Ellisoni nädala eest väljaöeldud nägemusest. Suuri andmekogusid kasutavate finantssektori analüütikutele korraldatud konverentsil tõdes Ellison esmalt, et "AI is hot, and databases are not" ehk "TI on kuum teema, kuid andmebaasid seda pole,". Sellega andis ta mõista, et pole ise sellise kuvandiga nõus.

Maailmas üks tuntumaid andmebaaside tarkvara tarniva ettevõtte juht pööras tähelepanu asjaolule, et korralikel TI-süsteemidel peavad olema hästi organiseeritud andmed. Vastasel juhul pole neist eriti kasu. Väidetavalt on mitmed pilvandmetöötluse ja TI suured nimed oma andmetaristu haldamiseks pöördunud Oracle'i poole, tõdes Ellison. Ta lisas, et järelikult teeb Oracle midagi väga hästi.

Väljateenitud eduloost kantuna asus ta ette kujutama tulevikku, milles andmekogud muutuvad kodanike elukorralduse veelgi kesksemaks osaks. Võtmetehnoloogiat kujutab seejuures TI rakendamine avaliku julgeoleku tööriistana. Oracle'i juhi arvates tuleks luua katkematu vastutusega tulevik, milles TI hoiab kõiki kodanikke korralikena.

Heaolu algab politsei küljes pidevalt ümbrust registreerivatest kaameratest. Politsei ei saa neid välja lülitada ja see hoiab korravalvurid korralikena. Tehniliselt on videomaterjal krüpteeritud ja talletatakse Oracle'i andmehoidlatesse. Juhul kui TI avastab videovoos probleemi, edastatakse sõnum vastavale inimesele. Salvestiste teatud episoodide vaatamine nõuab lisaks kohtuniku luba. Sellega oleks Ellisoni arvates lahendatud viimastel aastatel USA-s pahameelt põhjustanud politseipoolne elanike õiguste rikkumine.

Ellison näeb sellest kaugemale. Heakorra hoidmisel lasub osa tööst kodanike õlgadel. Kirjeldatud visioonis peavad kodanikud muutuma distsiplineerituteks, kuna ka nende tegevust salvestatakse ja edastatakse ülevaatamiseks TI-st valvurile.

Kirjeldustes jäi selgusetuks salvestavate kaamerate asukoht. Kas need jäävad vaid politsei külge või paigutatakse need iga posti otsa ja kodudesse? See kõik äratas avalikus ruumis küllaltki ulatusliku vastukaja. Osutatud reaktsioonide sisu edastamise asemel piisab viitest George Orwelli, Ray Bradbury ja veel mitmete ulmekirjanike raamatutele.

Kõikide elanike järele valvamise instinkt ärkab hirmust kaotada rahva armastus, sisemisest närusest mõtteilmast või soovist mängida naiivsete ja ahnete kodanike fantaasial, et nad ostaksid Oracle'i aktsiaid.

Nii see demokraatia idee maha müüaksegi – iseteadlike juhtide ja mugavust eelistava lihtsameelse rahva toel.

