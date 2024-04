Suur investeerimisfirma määras nõukoguliikmeks tehisintellekti

Viimase paari aasta sees on tärganud mitmeid arutelusid tehisintellekti- või ChatGPT-laadsete mudelite rakendamisest organisatsioonide juhtimises. Võimaluse kaalumise lähtekoht on olnud enamasti tehisintellekti andmepõhine otsustusprotsess, millest tuleneb lootus parandada organisatsioonide protsesside tõhusust selleni välja, et algoritmilised teadmised võivad omada strateegilisi eeliseid ka kõige kõrgema juhtkonna tasemel. Tormakust hoiavad tagasi hirmud eetiliste ja praktiliste tagajärgede suhtes.

Majandusportaal Forbes pakkus aasta algul avaldatud arvamusveerul, et varasema nimetusega CEO-d ehk peadirektorid on nüüdsest ettevõtete peamised tehisintellekti juhid, uuendusliku lühendiga CAIO. Artikkel püüdis äratada mõtlema, et kui TI muutub üha kättesaadavamaks ning kujundab ümber töö, infovahetuse ja suhtlemise viise, kaasnevad sellega juhtidele uudsed tööülesanded.

Kuis TI areng mõjutab organisatsioone strateegiatest ja protsessidest kuni töökultuurini, ei saa vastutust üle anda vaid ühele alluvale või osakonnale. Artikkel pakub, et iga kaasaegne juht peab TI eripärade mõistmist käsitlema nii strateegilise kohustuse kui ka põhipädevusena. Uuenenud peadirektor peab omandama kolm uut rolli: TI-ekspert, TI-koolitaja ja TI liikumise suunaja.

Eksperdina peab ta oskama tuvastada TI rakendamise võimalusi ja väljakutseid ning hindama nende teostatavust firma ainulaadsete probleemide lahendamisel. Koolitaja roll puudutab esmajärguliselt töövõtjaid, mitte TI-d. Töötajaskonnas levib põhjendatud tööst ilma jäämise hirm. Selle peamine lahendus on töötajate kvalifikatsiooni tõstmine ja TI kasutusoskuste koolitamine.

Juhile kohanduv kolmas uus ootus on TI-põhiste muutuste juhtimine nii strateegilisel kui ka taktikalisel tasemel. Siia alla kuuluvad uue tööriista või nn töölise lõimimine organisatsiooni ja osakondade tasemel, allüksuste ja nende funktsioonide koostöö suunamine ning visiooni ühtlustamine. Loetelu võib lõpetada kõikehõlmavate eetiliste juhiste kehtestamise ja TI mõjudega tegelemisele oma ettevõtte kõrval ka klientide, partnerite ja laiema kogukonnaga. Lisanduvat tööd ja vastutust on nii palju, et tahtmatult kaasneb kiusatus kaasata sellesse TI-d.

Üleilmse haardega ärijuhtide kool INSEAD pöördus umbes 62 000 lõpetaja poole küsimusega, kuidas nemad suhtuvad generatiivsesse tehisintellekti ja kas nad kasutavad seda ka ise. Erinevaid majandusharusid esindava umbes 1200 vastaja reaktsioonist selgub, et ligemale kaks kolmandikku juhtidest kasutavad oma töös ChatGPT-laadseid abilisi.

Erinevalt levinud hirmust, et TI võtab inimestelt töö, pidasid juhid suurimaks probleemiks TI väärkasutuse riske. Samas uskusid nad, et uuest tööriistast on rohkem kasu madalama astme töövõtjatele kui juhtidele. Esile tuli ka regionaalne arvamuste erinevus. Euroopas usuvad juhid muust maailmast sagedamini, et võrreldes individuaalsete töövõtjaga aitab TI rakendamine peamiselt organisatsioone tervikuna.

Sellest järeldub, et TI levik ettevõtetes kiireneb ja otsused tehakse juhtkonna tasemel, ootamata või kaalumata altpoolt tulenevaid algatusi ja hirme. Järgmiseks tärkab küsimus, kas ka TI ise saab neis otsustustes osaleda.

Pannes kokku Forbesi pakutud TI levikust tingitud juhtidele langevad uued kohustused ja juba üllatavalt laialt nende seas levinud generatiivse TI kasutuse, oli vaid aja küsimus, millal liitub TI mõne ettevõtte juhtkonnaga. Vastava näite leiab Araabia Ühendemiraatidest, kus üks sealseid suuremaid börsiettevõtteid, enam kui 27 miljardi dollari suurust investeerimisportfelli haldav International Holding Company määras nõukogu liikmeks TI-põhise vaatleja Aiden.

Vähemalt esialgu ei tegele nn vaatleja inimestest juhtide järelevalvega. Aideni kohustus on analüüsida üle aastakümnete ulatuvaid äriandmeid, finantsteavet, turusuundumusi ja globaalseid majandusnäitajaid. Aidenilt oodatakse juhtide teavitamist maailmas toimuvate protsesside sisekaemuse ning riskide vallas.

Juhtkonna uus liige kasutab tööülesannete täitmiseks maailma suurimat tehisintellekti jooksutavat superarvutit. Sel puudub hääleõigus, aga samas võib see juhtida vestluseid ja otsustusprotsesse, märgitakse tutvustuses. Juhtkond on uuenduse üle uhke ja iseloomustab otsust ettevõtte juhtimises uue ajastu algusena.

Nüüd jääb vaid oodata, mis juhtub järgmiseks. Tervishoiuvaldkonna suhteliselt lühiajalise kogemuse põhjal võib oodata peagi saabuvaid moraalseid dilemmasid. Automatiseerimisega kaasnenud rutiinse kehalise töö asendamisele järgneb TI abil rutiinse intellektuaalse töö asendamine. Märgatav osa raviga seotud protsessidest koosnevad rutiinsetest teabepõhistest ülesannetest.

Kogunevad tõendid, milles TI osutub mõnes diagnostilises otsustusprotsessis arstidest täpsemaks. Arsti asendumist arvutiga peeti varem pea võimatuks. Edaspidi on kõigi huvides ja moraalselt õigem kasutada aga kõige täpsemaid otsustusprotsesse, potentsiaalselt vähendades sellega tasahilju inimesest eksperdi töise panuse väärtust

Inimene peab seega leidma või arendama endas uue kasu toova rolli. Sestap on isegi oodatav, et maailma suurima TI superarvuti analüüsivõime, aga ka prestiižiga Aiden võib üleöö muutuda kõige väärtuslikumaks juhtkonna liikmeks. See tõstatab küsimuse inimeste vajalikkusest nõukogude töös.

Esmaspäevast neljapäevani võib Kristjan Porti tehnoloogiakommentaari kuulda Raadio 2 saates "Portaal".