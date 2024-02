Portreelugude sari "Loov teadus" tutvustab Eesti loovuurijaid

Projektijuht Pille Epneri sõnul tutvustatakse portreelugude kaudu kuut omanäolist Eesti loovuurijat ning nende mitmekesiseid praktikaid, mille ühisjoon seisneb loomingu ja uurimistöö ühendamises. "Loovuurimuse arendamise eestvedajatena näeme Eesti haridus- ja teadusväljal teravat vajadust selgitada, tutvustada ja populariseerida loomevaldkondade võimalusi uudsete teadmisteni jõudmisel ning olemasoleva mõtestamisel," sõnas Epner.

Oma loovuurimuslikke projekte tutvustavad videolugude seeria esimeses osas kunstnikud Kärt Ojavee, Jaanus Samma ja Liina Keevallik, filmioperaator Elen Lotman, dramaturg Piret Jaaks ning muusik Juhan Uppin.

Elen Lotmani sõnul seisneb loovuurijate suurim väärtus just praktilise kogemuse toomises akadeemilisse maailma. "Mulle tundub, et loovuurija kõige suurem väärtus ei ole mitte see, et olla looja, kes läheb üle akadeemiasse, vaid just jätkata praktikuna. Loovuurija toit on ikkagi praktiline tegevus ja oluline on tegeleda oma erialaga ja tuua sealt teadmisi akadeemilisse maailma. Just praktikast tekivad need küsimused, mis loojat vaevavad ja mille uurimine tekitab uut väärtust," märkis Lotman

Portreelugude sarjaga "Loov teadus" jätkavad EKA, EMTA ja BFM oma missiooni arendada ja tutvustada loovuurimuslike meetodite väärtust ühiskonna ees seisvate väljakutsete lahendamisel. Projekti toetas Eesti Teadusagentuur.