Mis on populism?

Kuidas sünnivad uudised ja kuidas levib valeinfo? Mis on fakt ja mis arvamus? Kui olulised on allikad ja miks on vaja professionaalseid ajakirjanikke?



Eesti Rahvusringhääling on ellu kutsunud meediapädevuse projekti "Meediataip", et tõsta noorte teadmisi meedia toimimisest.



Oleme siia lehele kogunud õppevideod, artiklid, raadiolood ja kasulikud materjalid, mis on toeks nii noortele kui ka vanematele, kasutamiseks koolitundides või abiks meediateemaliste vestluste läbiviimisel.