Tee maailmale teene ja lahku võltstõe ajastu vältimiseks sotsiaalmeediast

Piltide jagamise teenusel Instagramil on ühes kuus keskmiselt 800 miljonit kasutajat. Neist 500 miljonit on kohal iga päev. Seda on varem alustanud ja teerajajaks olnud Snapchati 173 miljonist päevasest kasutajaskonnast oluliselt rohkem

Konkurentsirebimise üheks nähtuseks on nn "mõjutajad" ja nende liikumine teenuste vahel. Mõjutajad ehk endale loodud järgijate grupi tähelepanus kümblevad tegelased, kes teenivad austajatele deodorantide, autode, riiete ja muu kraami esitlemisega märkimisväärset tulu. Pelgast asjade näitamisest ei piisa. Vaja on rühma koos hoidvate ja uusi kasutajaid juurde meelitavate signaalide voogu. Taoline tähelepanumagnetism sobib hästi kokku vajadusega reklaamida erinevaid kaupu.

Kuid alles äsja liikusid reklaamid ja raha peamiselt ajakirjanduse tarnitud tõsisemat laadi, eluks olulisema materjali manusena. Mis ajast on muutunud atraktiivseks kellegi pullitegija pildilood? Kas panime tähele, millal ja kuidas muutus olukord selliseks, et põhjalikult õpitud ja kallilt ülalpeetava ajakirjanduse kogutud sõnumite asemel teenivad reklaamiraha igasugused teismelistest naljaninad või muul moel enda ümber inimhingi koondanud loitsijad?

Põneva mõttemaailmaga tehnoloogiainvestor Naval Ravikant esitas nähtusele oma selgituse. Sõnumi vormiks on kaasaegsele kiirustavale maailmale sobiv 20-osaline säutsuvoog. Kellel pole aega sedagi lugeda, võib alustada lõpust, et tõe levitamine on üksildane ja mitte eriti tasuv äri. Keegi võiks küsida – kuidas siis nii? Maailma on vaja mõista, et lennata raketiga Kuule, mitte aga poolel teel eksimuse tõttu ära põleda!

Probleemid said alguse internetist. See langetas faktide levitamise ärimudeli tulusust. Samal ajal pakkus see sotsiaalmeediale lihtsama võimaluse teenida tulu arvamuste ja hoiakute levitamisega. Faktid on endiselt vajalikud. Kadumas on ka nende vahendamisele rajatud institutsionaalsed ärimudelid. Ajalehed ei suuda enam faktide kogumise ja levitamisega piisavalt teenida. Neist on kujunenud pigem Reutersi või Associated Pressi sõnumite ümbertrükkijad.

Ajal, mil tõe ja faktide äri vaevleb surmaagoonias, koguvad hoogu isiklike arvamuste ja kaupade signaalide levile rajatud ärimudelid. Navali sõnastuses kannavad sotsiaalmeedias kaupade sõnumid ülejäänud ahvidele staatuse ja ühtekuuluvuse signaale. Neil on väärtus vaid juhul, kui tootmine ja tarbimine on nähtavad, avalikkusele hoomatavad.

Signaalid võivad olla füüsilised, näiteks käekottide, kellade ja ägedate autodena, või siis virtuaalsemad poliitilist, religioosset või hõimu kuulumist peegeldava sisuga. Mida kaugemale, kiiremini ja lihtsamalt võimaldab keskkond infol levida, seda rohkem sobib see taoliste signaalide edastamiseks. Sotsiaalmeedia on muutnud toidu, reisimise, riiete jmt tarbimise kõigile nähtavaks, lihtsustades oluliselt jõukusele ja heaolule viitavate signaalide kuulutamist

Sotsiaalmeedia tekitab oma müüte, salajast ajalugu, uskumusi ja uskujaid koondavaid ning mitteomaseid tõrjuvaid rühmi. Need sünnitavad ja levitavad siis sotsiaalmeediat kurdistavalt erinevate signaalide kakofooniat, igaühe sisuks mingi kogukondi koondavatest müütidest sõnum.

Sellisesse keskkonda sobivad pigem lehetoimetuste meeleavaldused, mitte faktid. Nii ongi asunud ajakirjandus üha rohkem levitama meelsusi ja arvamusi. Seda sarnaselt paljude ühiskondlike organisatsioonidega, mis eelistavad tõele vaateid ja tegelike toodete asemel nende kohta levitatavaid signaale.

Veelgi lühemalt väljendades pakub Naval Ravikant, et oleme liikumas privaatselt tõelt avalikule valetamisele, teadmistelt vihapursetele, ühiseid huve toetavatelt positiivse tulemiga mängudelt õelatele null-summa mängudele, kus ühe võit on teise kaotus.

Kui tõde lihtsalt eksisteeriks, vajavad valed pidevat kordamist. Naval Ravikant soovitab taolisest maailmast põgeneda tahtavatel inimesel loobuda rühma kuulumise signaale ja avalikku tarbimist levitatavast olustikust. Lõpeta inimeste, sealhulgas iseenda sorteerimine rühmadesse. Teisisõnu, lahku sotsiaalmeediast.

Noh, seda sa nagunii ei tee! Personaalse tõe maailm on ju üksildane ja eeldab julgust.

