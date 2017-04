Kristjan Port: pulsimõõtja lõhub abielusid ja saadab trellide taha

Samal põhjusel kogume enne otsustamist infot. Mida rohkem seda parem. Infoajastu toitub meie andmearmastusest ja stimuleerib meie nälga üha uuemate andmete kogumise võimalustega. Tehnoloogia pakub ja aeg-ajalt surub peale oma võimalusi ning kultiveerib uut andmerohke olemise viisi.

2007. aastal sõnastas ajakirja Wired toimetaja Kevin Kelley mõiste "quantified self", mille sisuks on koguda oma elu kohta võimalikult palju andmeid, et näha hiilivaid trende ja anda elamise erinevatele tahkudele paremuse poole püüdlustele motiveerivaid hinnanguid.

Tänaseks on normaalne mõõta kehalist aktiivsust, tervist kajastavaid sündmuseid, jälgida und või toitumist jmt. 2014. aastal analüüsifirma Accenture poolt 24 riigis korraldatud küsitlusest selgus, et kaheksa protsenti omasid mõnd kantavat fitness-seadet, 12 protsenti plaanisid osta selle aasta jooksul ning 17 ja 11 protsenti vastavalt kolme ja viie aasta perspektiivis

Turg reageerib inimese soovile rohkem endast teada saada ja aitab andmeid koguda. Kuid andmed pole need, mida tahetakse. Vähemalt neist ei piisa rahulolu tekitamiseks. Andmed peaks millestki rääkima. Nendest peaks sündima tähenduslik ja vajalik informatsioon.

Igapäevaseid andmeid on palju ja nende väärtus nullilähedane. Seetõttu ei hooli me nende kuhjumisest sarnaselt tolmule, ega märka, kuidas sünnivad andmetolmust imepisikesed muutused ümbritseva maailma toimimise reeglitesse ja võimalustesse. Andmete olemasolu ise provotseerib nende kasutust moel, milleks neid koguda ei kavatsetud.

Näiteks on mitmel põhjusel, aga ka hoolimatusest pulsimõõtjate ja sammulugejate andmed nähtavad avalikes keskkondades. Inimestele meeldib end teistega võrrelda, kasutajate nähtavus omab olulist turunduslikku mõju jne. Mõni aasta tagasi sündis nende andmete tõttu pisike skandaal, kui mõned Fitbiti monitori ööpäevaste kandjate öise intiimelu kestvuse ja intensiivsuse ja sageduse jne kvantiseeritud parameetrid muutusid avaliku arutelu teemaks.

Analoogsel teemal on teada vähemalt ühe perekonna kooselu lõppemine, kui üks abikaasadest luges partneri treeningu andmetest välja pulsisageduse parameetrid, mis vastasid pigem patu tegemisele kui treeningule.

Nutika pulsimõõtja kogutud andmed keha tehtavast tööst ja keha asukohast leiavad üha sagedamini rakendust mitte treeningu juhtimisel, vaid kohtumõistmisel. Näiteks ühes jalakäia surma põhjustanud jalgratturi võimaliku süü tõendamist käsitlevas kohtuloos kirjeldasid Strava keskkonda automaatselt üleslaetud andmed loo ristmikel ohtlikult manööverdanud ja kihutanud sõidustiilist. Sellest piisas otsustajatele ära tundmaks, kas tegemist oli saatusliku õnnetuse või kaaskodanikesse hoolimatult suhtunud isiku põhjustatud surmaga.

Hiljuti alustas üks Šveitsi kindlustusfirma pilootprogrammi, milles sõltub kindlustusmakse määr pulsimõõtja kogutud andmetest. Varjatumalt on kindlustaja eesmärk küsida laiskadelt inimestelt rohkem. Samuti on teada kohtulugu, milles kasutatakse vaidluses kindlustajaga kehalise aktiivsuse mõõtjat demonstreerimaks kannataja õnnetuse järgset kehva seisu jätkumist.

Need lood peegelduvad omakorda populaarsust koguvate organisatsioonide sisestest ja välistest võitlustest, milles paremuse määrab kogutud kehalise pingutuse andmete summa. Nähtuse teiseks pooleks on sündinud uue innovatsioonilainena meetodite kogum kuidas sammulugejaid ja pulsimõõtjaid ära petta.

Petmisega seoses on Fitbiti randmel kantava aktiivsusmonitori andmeid kasutatud väidetava vägistamisohvri väidete kontrollimisel ja nende kohtus ümberlükkamisel. Samas just äsja mõisteti süüdi oma naise mõrvas üks Connecticuti mees, kes väitis, et naise kehast läks hing välja kodu röövinud kurjategiija süü tõttu. Paraku kinnitasid naise pulsimõõtja andmed, et väidetaval ajal oli ta täie elu juures trenni tegemas.

Lõpetuseks sobib küsida, kas valiksid rohkem andmeid või vähem? Kas andmed muudavad sind kontrolli teostajaks või loovutad kontrolli kellelegi teisele? Kas saad üleüldse aru, et oledki pimekohtingul?

