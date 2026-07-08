TÜ teadlased: energiatootmise tervisemõjust rääkides vajame tervikvaadet

Eesti energiadebatist on puudu terviklik vaade ühe või teise tootmisviisi tervisemõjust, kirjutavad Tartu Ülikooli keskkonnatervishoiu spetsialist Triin Veber ja Tartu Ülikooli keskkonnatervishoiu professor Hans Orru.

Eesti energiadebatt keerleb paljuski elektriarvel oleva hinna ümber. Paraku ei kajastu selles tervisemõju, mis energiatootmisega kaasas käib. Kõik see, mida täpselt ei teata, annab ruumi lõpututeks spekulatsioonideks. Sestap anname tõenduspõhise pildi sellest, mis ühe või teise Eestis kaalutava või kasutatava energiatootmisviisi tervisemõju kohta praegu teada on.

Võrdlev analüüs aitab ehk suunata pilgu korraks üksikute energiatootmisviiside ümber keerlevast infomürast kaugemale. See aitab hinnata eri võimalusi kõrvuti ja seejärel otsustada, kui põhjendatud on mure ühe või teise tehnoloogia tervisemõju ulatuse pärast.

Kevadel valmis Tartu Ülikoolis ülevaatlik teaduskirjanduse analüüs Eestis kasutatavate ja kaalumisel olevate energiatootmis- ja salvestamisviiside tervisemõju hindamiseks. Vaatluse all olid põlevkivi-, gaasi- ja tuumaeelektrijaamad, biomassi põletamisel toimuv energiatootmine (ahiküte ja biomassi põletusjaamad), tuule- ja päikesepargid ning salvestustehnoloogiad ja akud.

Olgu kohe öeldud, et süstemaatilise teaduskirjanduse ülevaate saamine on uurimisviis, mille eesmärk on koguda, hinnata ja analüüsida kõiki kindlal ajavahemikul avaldatud asjakohaseid teadusuuringuid mingi uurimisküsimuse kohta. Sealjuures kasutatakse läbipaistvat ja korratavat metoodikat, et viia tehtud järelduste kallutatuse risk miinimumini.

Analüüsi tarbeks koondasime eelnevalt paika pandud kriteeriumide alusel kõik teemakohased uuringud ja käsitlesime nende tulemusi. Töötasime läbi tuhandeid teaduskirjeid, hinnates nende vastavust eelnevalt kindlaks määratud kaasamiskriteeriumidele.

Täistekstina analüüsisime üle 300 uuringu ja lõplikud järeldused põhinevad ligikaudu 100 uuringul. Tuuleparkide ja tuumajaama puhul kaasasime viimase 15 aasta jooksul avaldatud uuringud, teiste energiatehnoloogiate puhul viimase kümne aasta teadusuuringud.

Õhusaastega kaasneb suurim tervisemõju

Analüüsist selgub, et suurim tervisemõju kaasneb õhusaastet tekitavate energiatootmisviisidega. Kui 1990. aastatel oli õhusaaste peenosakeste peamine allikas põlevkivi kasutav energiasektor, siis alates 2012. aastast on selleks kodused küttekolded. Aastal 2020 põhjustasid need hinnanguliselt 571 varajast surma aastas, vähendades Eesti elanike keskmist oodatavat eluiga ligi viie kuu võrra.

Olukorra muudab iseäranis kehvaks see, kui mõnes koduses ahjus põletatakse ka muud olmeprügi, näiteks pakendeid, tekstiilijäätmeid, PVC-materjale jms. Sealt eralduvad keskkonda ained, mis on püsivad ja juba väikeses koguses ohtlikud (nt dioksiinid).

Biomassi põletavad kombijaamad, mis kasutavad näiteks hakkpuitu, muudavad olukorra märksa paremaks. Seal kasutatavad filtrid ja kõrged korstnad võimaldavad õhuheidet elupiirkondadest eemale juhtida. Seetõttu ei suurenda heide lähipiirkonna elanike haigusriski märkimisväärselt. Kõrgemal temperatuuril toimuval põlemisel tekib ka suhteliselt vähem saasteaineid.

Põlevkivitööstuse tervisemõju koondub Ida-Virumaale

Põlevkivitööstuse osa õhusaaste kogumõjus tervisele on uuringute andmeil küll väiksem kui liiklusel või kodusel ahjukütmisel, kuid see koondub valdavalt Ida-Virumaale.

Nii on leitud seoseid põlevkivitööstusest pärineva õhusaaste ning enneaegsete ja väikese sünnikaaluga vastsündinute arvu vahel. Lastel on sagedamini diagnoositud hingamisteede haigusi, sh astmat, ja mõõdetud hingamisteede põletikunäitajate tõusu. Samuti esineb piirkonnas täiskasvanutel tavapärasest rohkem hingamisteede kaebusi ning südame-veresoonkonnahaigusi.

2020. aasta andmetel moodustasid põlevkivitööstuse õhusaastest tulenevad enneaegsed surmad piirkonnas 1,3 protsenti kogusuremusest. Analüüs näitab, et kuigi põlevkivist elektritootmine ja sellega kaasnev tervisemõju väheneb, võib hoogustuva õlitootmisega suurenev peenosakeste hulk õhus aastal 2030 tuua piirkonnas kaasa 14 enneaegset surma.

Gaasijaamad eeldavad distantsi elamupiirkondadega

Nii põlevkivi- kui ka söeelektrijaamadele nähakse sageli head alternatiivi gaasijaamades, kus energia saamiseks põletatakse maa- või biogaasi. See energiaallikas tekitab ühe megavatt-tunni elektrienergia tootmisel vähem saasteaineid kui teised eelnimetatud viisid.

Siiski ei saa mööda tõsiasjast, et gaasi põletamisel tekib ikkagi teataval määral lämmastikoksiide. Eeskätt eritub peenosakesi, vääveldioksiidi, osooni, lenduvaid orgaanilisi ühendeid ja kasvuhoonegaase.

Tervisemõju vähendamiseks tuleks needki jaamad ehitada võimaluse korral inimeste elukohtadest kaugemale ning kasutada seejuures kõrgemaid korstnaid ja vajalikke õhupuhastusseadmeid. Sel moel saab vähendada jaama naabrusesse jäävate inimeste riski jääda südame-veresoonkonnahaigustesse ja hingamisteede haigustesse.

Tuumajaama tavapärase töö kiirguskogus jääb allapoole looduslikku kiirgustaset

Tuumajaama võimaliku tervisemõju hindamisel jäid analüüsist välja uuringud, kus käsitleti radioaktiivsete jäätmete käitlemist, õnnetusi või transporti. Vaatluse all oli kõigi seni kasutuses olevate tuumajaamade tavapärase töö käigus lähipiirkondade elanikele avalduv võimalik tervisemõju.

Analüüsist selgus, et tuumajaamade igapäevase käitamisega seotud kiirgusannus jääb enamasti mitu korda väiksemaks kui Euroopas mõõdetud looduslik kiirgusdoos. Siiski näitab hiljutine analüüs, et tuumajaamadest kuni 30 kilomeetri raadiuses on elanikkonnas täheldatud kilpnäärmevähi ja leukeemia esinemise riski suurenemist vastavalt 17 ja üheksa protsenti. Teiste vähivormide korral pole seos tuumajaamade läheduses elamisega nii selge.

Mõnes vaadeldud uuringutest täheldati ka tuumajaamast kuni viie kilomeetri kaugusel elavate alla viie-aastaste laste statistiliselt olulist leukeemiasse haigestumise riski. Uuringud ei kinnitanud seost tuumajaamade tavapärase töö ning sünnidefektide, geneetiliste muutuste või reproduktiivhäirete vahel.

Olgu öeldud, et uuringud käsitlesid tavapäraste tuumajaamade mõju, sest kasutuses ei ole ühtegi väikest moodultuumajaama, kus rakendataks Eestisse planeeritavat tehnoloogiat.

Tuuleparkide tervisemõju võib sõltuda tugeval määral ümbritsevast inforuumist

Taastuvenergia, sh tuuleenergia paistab teiste energiatootmisviiside võrdluses silma pigem väiksema otsese tervisemõjuga. Päikesepaneelid on tavakasutuses heitevabad ja päikeseparkide elektromagnetväli jääb ohutu taseme juurde. Nendega seotud riskid tekivad pigem erandolukordades: näiteks paneelide purunemisel või jäätmete valel käitlemisel, kui keskkonda võivad sattuda raskemetallid.

Tuuleparkide tervisemõju analüüsi põhjal avaldab inimese tervisele olulist mõju seegi, mida avalikus inforuumis levivate juttude põhjal kardetakse. Seepärast on tuuleparkide rajamisel väga tähtis, et kohalikud kogukonnad tunneksid end juba planeerimisprotsessis kaasatuna. Protsess peab olema läbipaistev ja usaldusväärne info kõigile kättesaadav, et vähendada valeinfost põhjustatud lisastressi.

Meie koostatud ülevaateuuringus olid vaatluse all põhjuslikud seosed tuulikute tekitatud kuuldava müra, infraheli, visuaalse häiringu, vibratsiooni ja elektromagnetväljade ning tervisemõju vahel. Analüüsitud uuringutest üheski ei leitud tuulikute infraheli kahjulikku mõju tervisele. Pigem oli vastupidiseid tulemusi, mille järgi avaldab infraheli soodsat mõju nii enesetundele, vererõhule kui ka unele – nende seoste tuvastamist pidasid autorid aga pigem juhuseks.

Kuus eksperimenti toetas notseeboefekti hüpoteesi. See tähendab, et inimeste häiritus ja enda kohta teada antud sümptomid polnud põhjustatud niivõrd tuulikute mürast või infrahelist, kuivõrd avalikus inforuumis kajastuvatest negatiivsetest ootustest.

Küll aga tekitab osas inimestes häiritust ja unehäireid tuulikute põhjustatud kuuldav müra ja nähtav häiring, näiteks tuled või tuulikulabadega seotud varjutus. Iseäranis häirivana täheldati seda, kui tuulikute heli muutub teatud ilmastikuolude korral pulseerivaks.

Seepärast on mürast põhjustatud häirituse vähendamiseks alust kehtestada kuuldava müra piirnormid. Elamu lähedal õues võiksid need praeguste uuringute alusel olla kuni 40 detsibelli. Siseruumides võiksid need päevasel ajal küündida 30 ja öisel ajal 25 detsibellini.

Samas puuduvad praegu veenvad tõendid, et tuulikute põhjustatud kuuldav müra võiks suurendada depressiooni-, infarkti- ja insuldiriski. Selle kohta on küll üksikuid viiteid, kuid sellekohaseid uuringuid on vähe ja tulemused on vasturääkivad. Tuulikute vibratsioon ja elektromagnetväljad pole andmete põhjal tuuleparkides piisavalt suured, et lähipiirkonna elanikke mõjutada.

Uurimaks tuulikutega seotud võimalikke terviseprobleeme lähemalt, käib Tartu Ülikoolis registripõhine kohortuuring. Selle käigus mõõdame ja modelleerime Eesti tuuleparkide kuuldavat heli, madalsageduslikku heli ja infraheli. Lisaks analüüsime, kas need seostuvad tuuleparkide lähedal elavate inimeste tervisenäitajatega meditsiinilistes registrites.

Uuringusse on kaasatud kõik tuuleparkide lähedal elavad inimesed, kuid rohkem keskendume vanemaealistele, kes võivad olla vanuse tõttu haavatavamad. Uuringu tulemusena selgub ühtlasi, kas võimsamad ja kõrgemad tuulikud kujutavad endast suuremat terviseriski kui väiksemad. Tulemused selguvad 2028. aasta alguses.

Salvestustehnoloogiate ohte vähendab nende oskuslik kasutamine

Üha hoogsama taastuvenergia tootmisega käib kaasas akuparkide ja koduste akujaamade kasutus. Kuigi kõige laiemalt kasutuses olevad liitiumioonakud on enamasti ohutud, kaasnevad nendega riskid, mille ennetamiseks on väga oluline suurendada kasutajate teadlikkust ja luua hoiatussüsteemid.

Eeskätt vajavad tähelepanu aku ülekuumenemise ja tulekahjudega seotud riskid. Samuti on hädavajalik tagada kasutusest väljalangevate vanade akude ohutu käitlemissüsteem.

Eestis on jutuks ka pumphüdrosalvesti rajamine Paldiskisse. Selle kavandatav koguvõimsus on ligi 500 megavatti ja salvestusmaht oleks ühes 12-tunnises tsüklis 6000 megavatt-tundi. Salvesti suurim võimalik tervisemõju on seotud jaama rajamisega, mille käigus on plaan paigutada umbes 600 meetri sügavusele kümme maa-alust veereservuaari. Sellega kaasneb nii vibratsioon kui ka ehitusmüra. Jaama käitamisel ei peaks maa all asuvate pumpade heli elanikke häirima.

Kommunikatsiooni roll on sama oluline kui tehnoloogia valik

Kui püüda eelkäsitletust kokku panna valemit võimalikult väikese tervisemõjuga energiatootmisviisi leidmiseks, on põhitegurid järgmised: minimaalse õhusaaste heitega tehnoloogia valik, piisavalt kauge distants elupiirkondadest, selge kommunikatsioon ja elanike varajane kaasamine planeerimisprotsessi.

Seejuures tasub meeles pidada, et viimane tegur on vahest sama oluline kui energiatootmistehnoloogia valik. Nimelt võivad usaldamatusest sündivad pinged võimenduda konkreetse rajatise lähinaabruses asuvast elanikkonnast palju laiemas ulatuses.