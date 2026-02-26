X!

Nähtamatu liikumine võib määrata hambatäidise vastupidavuse

Tehnika
Tänapäevased hambatäidised on valmistatud polümeermaterjalidest
Tänapäevased hambatäidised on valmistatud polümeermaterjalidest Autor/allikas: ERR
Tehnika

Kui hambaarst paneb mõnele hambale uue plommi, võib see tunduda hetkega kivikõva. Tartu Ülikooli teadlaste värske uuring näitab aga, et näiliselt tahkes materjalis jätkub molekulide liikumine ka pärast kõvastumist ja just see võib mõjutada, kui kaua hambatäidis vastu peab.

Tänapäevased hambatäidised on valmistatud polümeermaterjalidest, mis kõvastuvad valguse toimel. Kui hambaarst suunab täidisele sinaka valguse, toimub keemiline reaktsioon, mille käigus moodustub tihe ja tugev polümeervõrgustik. Seni on arvatud, et pärast seda protsessi on hambatäidise sisemine struktuur suures osas lukustunud. Uus uuring näitab, et tegelikkus on keerulisem.

Teadlased leidsid, et isegi täielikult kõvastunud hambatäidises jäävad mõned molekulid üllatavalt liikuvaks. Niisugune liikumine toimub aga nanomeetri ja nanosekundi skaalal ehk on nii väike ja kiire, et palja silma või tavalise mikroskoobiga seda näha pole võimalik. Et uurida, mis materjali sees toimub, kasutasid teadlased neutroneid.

Need elementaarosakesed tungivad sügavale materjali sisse seda kahjustamata ning võimaldavad jälgida aatomite ja molekulide liikumist tahkes materjalis. Selgus, et polümeerivõrgustik muutub valguse toimel küll jäigemaks, kuid kõik molekulid ei jää täielikult paigale. Kuigi suurem osa liikumisest aeglustub kõvastumise käigus märgatavalt, jäävad alles piirkonnad, kus mõned molekulid on teistest liikuvamad.

Materjali mehaanilised omadused nagu tugevus, elastsus ja vastupidavus pragunemisele sõltuvad otseselt materjali sisemisest struktuurist ja molekulide liikumisest. Mingil määral on elastsus vajalik, sest täidis peab taluma nii mälumisjõude kui ka temperatuurimuutusi ilma purunemata.

Probleemid võivad aga tekkida siis, kui materjal ei ole ühtlane. Kui osa võrgustikust on liikuvam, võivad need piirkonnad aja jooksul kujuneda nõrkadeks kohtadeks. Sealt võivad alguse saada kahjustused, mis viivad täidise kulumise või lagunemiseni.

Uuring aitab paremini mõista, miks mõni täidis peab vastu aastaid, teist on aga vaja sagedamini välja vahetada. Suus peab hambatäidis taluma temperatuuri kõikumisi, niiskust ja mehaanilist koormust.

Uus teadmine annab võimaluse arendada täidismaterjale, mille struktuur on ühtlasem ja vastupidavam. Kui mõista, kuidas molekulide liikumine ja hambatäidise struktuur mõjutavad vastupidavust, saab nii koostist kui ka kõvastumise protsessi kohandada, et pikendada hambatäidiste eluiga.

Toimetaja: Sandra Saar

Samal teemal

rohkem kui asi

26.02

Uus liigitussüsteem aitab tehisarul valeinfo levitajaid märgata

26.02

Bakterivastased pinnakatted võivad pikema aja jooksul alt vedada

26.02

Nähtamatu liikumine võib määrata hambatäidise vastupidavuse

22.02

Eesti ainus soolestikumasin aitab teadlastel uurida seedimist ja selle protsesse

19.02

Uudne klaasketas säilitab inimkonna kultuurivara tuhandeid aastaid

19.02

Eesti teadlase nutigeel paneks bakterid kosmoses tööd rügama

18.02

Tehisaru päästab suurpõrguti andmelaviini alla mattumisest

18.02

Eksperiment: milline keelemudel tunneb eesti keelt ja kultuuri

17.02

Ühismeedia täidab tühikuid elurikkuse kaartidel

12.02

Doktoritöö: hirmu isejuhtiva bussi ees maandab isiklik kogemus

lugejate lemmik

hüpe teise maailma

26.02

Supervanurite aju kaitseb mälukaotuse eest eriline epigeneetiline kilp

26.02

Uus liigitussüsteem aitab tehisarul valeinfo levitajaid märgata

26.02

Bakterivastased pinnakatted võivad pikema aja jooksul alt vedada

26.02

Nähtamatu liikumine võib määrata hambatäidise vastupidavuse

26.02

Sünoptik: tõsine talv saab selle nädalaga läbi

26.02

Mitmekesine külamaastik on linnule talvisest lisatoidust olulisem

26.02

Jakob Kübarsepp: et eesti keel ei taanduks teaduses kõrvalkeeleks

ajatu klassika
üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo