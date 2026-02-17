X!

Ühismeedia täidab tühikuid elurikkuse kaartidel

Foto: Shawan Chowdhury / iDiv
Ühismeedia kohta võib rääkida head ja halba, ja võib hellitada mõtet see koolilastele ka täiesti ära keelata. Aga loodusteadusele ja looduskaitsele võib ühismeediast olla üllatavalt palju kasu.

Rahvusvaheline teadlasrühm teatab oma uuringu põhjal, et ühismeedias avaldatud pildid võivad pakkuda tähtsat täiendust elurikkuse andmetele, eriti neis maakera paikkondades, kus teaduslikku või ametlikku andmekogumist on seni vähem ette tulnud.

Shawan Chowdhury Austraaliast Melbourne'ist Monashi Ülikoolist ja ta kolleegid Austraaliast, Bangladeshist, Prantsusmaalt ja Tšehhist panid kokku Flickrist ja Facebookist leitud avalikult kättesaadavate liblikapiltide geoinformatsiooni ja teabe üleilmsest elurikkuse andmebaasist GBIF.

Toimetati vaid ühte liiki liblikaga, ladinakeelse nimega Acraea terpsicore, kes laperdab oma oranžikail mustatäpilisil tiivul peamiselt Aasias ja üha enam ka Austraalias.

Selgus, et ühismeediaga ühendamine tõstis registreeritud liblikavaatluste koguarvu enam kui kolmandiku võrra.

Selgus ka, et ühismeediaandmeid lisades saadi ka liblika levialast ja selle suhteliselt kiirest muutusest täielikum ettekujutus, sest ühismeediapilte oli klõpsatud ka paigus, mille kohta suures baasis andmeid ei olnudki.

Aga see on juba teaduse jaoks oluline täiendus, sest teadlasi ju ikka huvitab, kuidas liikide levialad ajas muutuvad ja millised elutingimused neile sobivad.

Uuringu autorid kirjutavad ajakirjas Conservation Biology ühe järeldusena, et ühismeediast nopitud andmeid peakski teadusuuringuis edaspidi julgemalt kasutama.

Ühismeediast võiks vabalt leida ka lausa eluliselt vajalikku infot mõne liigi kaitseks, peaaegu reaalajas.

Chowdhury ja ta kaaslaste tehtud uuring andis tõenäoliselt aga ses mõtes ehk kallutatud tulemuse, et vaadeldud liblikaliik on maades, kus ta elab, hästi tuntud ja silmapaistev tegelane.

Mõnest tagasihoidlikuma või silmatorkamatuma välimusega olendist tehakse kindlasti vähem postitusi. Kuid, leiavad autorid, nii palju kui saab, tasub seda võimalust ju kasutada.

Pildil on liblikas Acraea terpsicore.

08:29

