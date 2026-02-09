Ühe minuti loeng: kas palju sõpru teeb õnnelikuks?

Kuigi sotsiaalmeedias võib olla sadu kontakte, kinnitavad uuringud, et heaolu ja pika ea tagab juba üks usaldusväärne inimsuhe, kirjutab Tallinna Ülikooli sotsiaaltervishoiu uurimisrühma doktorant-nooremteadur Stella Täht-Vaik.

"Tõeline sõprus on nagu hea tervis – harva mõistetakse selle tõelist väärtust enne, kui ollakse sellest ilma jäänud," kirjutas inglise kirjanik Charles Caleb Colton. Tänapäeva ühiskonnas, kus sotsiaalmeedia on laiendanud "sõbra" mõistet hõlmama sadu või isegi tuhandeid kontakte, on oluline küsida: kui palju sõpru me tegelikult vajame?

Kvaliteet ületab kvantiteeti

Vaimse tervise toetamiseks pole vaja suurt sõprade arvu, vaid isegi üks tähendusrikas, usalduslik ja toetav suhe võib olla piisav. Uuringud näitavad, et usalduslike ja toetavate suhete olemasolu on seotud väiksema depressiooni ja ärevuse riskiga ning parema üldise toimetuleku ja tervisenäitajatega1. Oluline pole suhete hulk, vaid nende kvaliteet.

Uuringutes on leitud, et tajutud sotsiaalne toetus seostub parema vaimse tervisega ja sealjuures isegi tugevamalt kui tegelikult saadud toetuse hulk2;3. Sõprussuhete kvaliteet on osutunud tugevamaks heaolu ennustajaks kui suhete arv, tuues esile eluga suurema rahulolu, kõrgema enesehinnangu ja õnnetunde4.

Enamiku inimeste jaoks piisab mõnest lähedasest sõbrast, sageli isegi ühest väga tähenduslikust suhtest. Michigani ülikooli üle 50-aastaste seas korraldatud küsitluses märkis umbes 90 protsenti vastanutest vähemalt ühe lähedase sõbra olemasolu ning ligikaudu 75 protsenti leidis, et neil on piisavalt lähedaseid sõpru.

Nende seas, kellel oli lähedane sõber, ütles ligikaudu 70 protsenti, et nad saavad terviseküsimusi arutades sõbra toetusele kindlasti loota. Teisalt, 47 protsenti kehva vaimse tervisega inimestest ütles, et neil ei ole piisavalt lähedaseid sõpru5.

Sotsiaalne isolatsioon kui terviseoht

Sõprussuhete puudumine ei mõjuta mitte ainult vaimset, vaid ka füüsilist tervist. Meta-analüüsid on näidanud, et sotsiaalne isolatsioon seostub suremuse riski tõusuga keskmiselt 29 protsendi, üksildus 26 protsendi ja üksi elamine 32 protsendi ulatuses6. Nende mõjud on suurusjärgult võrreldavad mitme teise tuntud riskifaktoriga, nagu suitsetamine ja rasvumine.

Teiselt poolt seostub tugev sotsiaalne ühendatus märkimisväärselt madalama suremusriskiga. Metaanalüüs 148 prospektiivsest uuringust näitas, et tugev sotsiaalne ühendatus on seotud umbes 50 protsenti suurema ellujäämise tõenäosusega7. Need seosed püsisid ka pärast vanuse, algse terviseseisundi ja teiste võimalike segavate tegurite (näiteks eluviisifaktorite) arvesse võtmist.

Kuigi teadus ei anna ühte "õiget numbrit", kui palju sõpru inimesel peaks olema, viitavad tulemused, et kõige olulisem on, et inimene ei jääks täielikult ilma lähedastest sidemetest. Kõige suurem risk paistab tõusvat siis, kui puudub kasvõi üks turvaline ja toetav suhe.

Sotsiaalmeedia ja sõpruse paradoks

Kuigi sotsiaalmeedia on "sõbra" mõistet laiendanud, ei asenda suur kontaktide arv sügavaid ja püsivaid suhteid. Uuring 963 noorukiga näitas, et tugevad, kvaliteetsed sõprussuhted olid vaimse tervisega selgemini seotud kui sotsiaalmeedia kasutamise aeg. Uuringu kokkuvõtte põhjal osutus eakaaslaste suhete kvaliteet vaimse tervise ennustamisel ligikaudu kolm korda olulisemaks teguriks kui sotsiaalmeedia kasutusega seotud näitajad8.

See tähendab, et probleem ei pruugi seisneda üksnes sotsiaalmeedias veedetud ajas, vaid pigem selles, kas noorukil on päriselus toimivad, tähendusrikkad suhted, mis pakuvad kuuluvustunnet ja emotsionaalset turvatunnet. Sama järeldus laieneb ka täiskasvanutele: virtuaalne kontakt võib toetada, kuid ei asenda sügavamaid, vastastikusele usaldusele ja hoolivusele rajatud sõprussuhteid.

Tähendusrikkad sõprussuhted

Vaimset heaolu toetavad eelkõige tähendusrikkad sõprussuhted, mis pakuvad tajutud tuge, vastastikust hoolivust ja kuuluvustunnet. Need suhted toimivad igapäevastes olukordades kui heaolu toetavad kogukonnad, olgu selleks lähim sõpradering, pere või muu usaldusväärne tugivõrgustik.

Oluline pole kvantiteet, vaid kvaliteet. Isegi üks tõeline, usalduslik ja toetav sõprus võib olla piisav, et toetada meie vaimset ja füüsilist tervist läbi elu – eeldusel, et me seda suhet hoiame ja sellesse panustame.

