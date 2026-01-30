X!

Liblikaröövik kuuleb helisid kehakarvadega

Loodus
Foto: Daniel Schwen / Wikimedia Commons
Loodus

Liblikaröövikul ei ole kõrvu. Kuid see ei tähenda, et ta ei kuule. Kuuleb küll, väikeste karvakeste abil, mis ta keha katavad.

Ameerika Ühendriikides New Yorgi osariigis tegutseva Binghamptoni Ülikooli teadlased on uurinud tubakasuru rööviku mikrokarvu ja saanud muu hulgas inspiratsiooni uutmoodi mikrofonide välja töötamiseks.

Uuringuteema sai alguse aastaid tagasi, kui üks teadlane pani tähele, et kui ta oma kolleegidega juttu ajas, siis laboris kasvatatavad röövikud justkui võpatasid pisut tema hääle peale.

Nii otsustasidki teadlased välja selgitada, kas tubakasuru, levinud tubakakahjuri röövikud tõepoolest kuulevad helisid, kuigi neil kõrvu ei ole.

Teadlased tegid katseid ühes maailma kajavabamas katsekambris, kus said täpselt kontrollida, millised helid seal tegelikult kõlasid ja röövikute karvu ulatusid. Alguses nad muidugi veel ei teadnud, et röövikud karvadega kuulevad.

Nad lasksid seal kambris kõlada mitmesugustel helidel, lastes samal ajal ka kambri seintel ja põrandal kas kaasa vibreerida või mitte — et teada saada, kas röövikud reageerivad õhu või hoopis tahkispinna võnkumisele, jalgade kaudu.

Katse näitas, et röövikud reageerisid õhus kõlanud helidele kümme kuni sada korda tundlikumalt kui tahkel pinnal levinud võnkumistele.

Järgmises katsevoorus tõmbasid teadlased katseröövikutelt karvad välja ja vaatasid, kuidas nad siis helidele reageerisid.

Selgus, et reageerisid palju vähem. Nii võibki väita, et just karvadega röövikud helisid tunnetavadki.

Teadusrühma juht Ronald Miles tegi uuringust ja selle tulemustest ettekande Ameerika Akustikaühingu ja Jaapani Akustikaühingu ühisel konverentsil Honolulus.

Teadlased oletavad, et tubakasuru röövik on evolutsiooni tulemusel karvadega kuulmise võimeni jõudnud, sest see aitab tal märgata oma looduslikke vaenlasi herilasi, kui need tiibade põrinal lähenevad.

Helide kuulmise võimet on teada mitmegi putukarühma valmikute ja vastsete juures, kuulmise mehhanismid võivad aga olla päris erisugused. On arvatud, et kuulmine on putukate seas välja kujunenud vähemalt 19 sõltumatul korral.

Teadusuudised on Vikerraadios eetris esmaspäevast reedeni ca kell 8.35 ja laupäeval ca kell 8.25.

Samal teemal

meie kõigi maailm

30.01

Liblikaröövik kuuleb helisid kehakarvadega

29.01

Piiritaja pidurdab enne lonksu vee võtmist

29.01

Hispaania ja Portugal pöörlevad aeglaselt

27.01

Talveks aju kahandav näriline võib aidata mõista ajuhaiguste tekkepõhjuseid

27.01

Uuring: Arktikas on alanud äärmuslike ilmastikuolude ajastu

27.01

Ämmalahvide nutivõrgustik levitab vihjeid, kust leida maitsvat puuvilja

26.01

Kassi nurr on isikupärasem kui näu

23.01

Paisjärvedest on saanud forellihaiguse haudepotid

23.01

Ürgsetel kaladel oli neli silma

22.01

Reportaaž EMÜ loomakliinikutes: kuidas ravida kassi, hobust või laamat?

lugejate lemmik

hüpe teise maailma

30.01

Valgetähe saanud Erik Puura: erialane mitmekesisus tõi edu ja sisemise konflikti

30.01

Teenetemärgi saanud Tarmo Soomere: teadlaste sõnum on enamat kui diplomaatia

30.01

President annetas teenetemärgi mõnekümnele teadlasele Uuendatud

30.01

Teenetemärgi pälvinud Rando Värnik: mul süda klopib seda uudist kuuldes

30.01

Teenetemärgi pälvinud Tuul Sepp peab oluliseks teaduse viimist praktikasse

30.01

Suri akadeemik Ain-Elmar Kaasik

30.01

Uus tehisarumudel õppis lugema inimgenoomi salajast grammatikat

ajatu klassika
üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo