Vestlusrobot aitab päeval tööd teha ja öösel elu mõtet otsida

Microsofti vestlusroboti Copiloti kasutusmustrite analüüsist selgub, et inimestele meeldib arutleda eksistentsiaalsete küsimuste üle eeskätt öösel kell kaks. Samas võib näha, et tehisaru täidab üha sagedamini ka inimese parima sõbra rolli, nendib R2 tehnikakommentaaris Kristjan Port.

Kusagil wifi, toidukullerirakenduste ja ühe klõpsuga ostlemise leiutamise varjus õnnestus kaotada inimkonna vanim sotsiaalntehnoloogia. Selleks oli lähedane sõber. Sõpru võib ju olla, kuna mõiste on ebamäärane, ent neist seisab eraldi see haruldane indiviid, kellelt küsid, kas oled tegemas kohutavat eluvalikut. Seejuures ei saa neilt vastuseks GIF-i või emotikoni.

USA sotsioloog Robert Putnam märkas sealses sotsiaalses eksperimendis lähedaste suhete hõrenemise algust 1990. aastatel. Teadlase kätte kogunenud statistilistes mustrites kuvandus sotsiaalsete sidemete arvu vähenemine. Samuti lühenes sõpradega koos veedetud aeg ja suhtluses kasutati üha sagedamini meie- asemel mina-vormi. Ta kirjeldas oma töödes ameeriklaste seas kasvavat eraldust, üksildust ja usalduse erosiooni ning nende negatiivset mõju inimeste tervisele ja ühiskonna heaolule.

Paraku ameeriklased ise seda ei teadvustanud. Nad olid rõõmsad, et said äärelinna elama minna. See pikendas küll töölesõidu aega, aga autod esindasid heaolu. Nad ei märganud sedagi, et erinevatel töökohtadel käivatel lapsevanematel oli vähem ühiseid jututeemasid. Väsinuna vaadati see-eest hea meelega televiisorit. Nad ei hoomanud, kuidas tasahilju kadus peresisestele ja koduvälistele suhetele rajatud sotsiaalne kapital ning ameeriklased muutusid üksteise suhtes vähem usaldavaks.

Hiljutised andmed näitavad, et toonased suundumused on ainult süvenenud. Aastal 2021 koostatud raporti "The State of American Friendship" kohaselt on nende inimeste osakaal, kel pole üldse lähedasi sõpru, alates 1990. aastast neljakordistunud. Ilma ühtegi lähedase usaldusisikuta meeste arv on koguni viiekordistunud.

Kuivõrd palju saab USA eksperimendi andmeid üle kanda teistele arenenud riikidele, jäägu igaühe enda hinnata. Sarnasustele vihjavad jagatud tegurid kasvava digitaalse mugavuse, algoritmide juhitud sotsiaalse teabe, kaugtöö ja avalike ruumide vähenemise näol. Ammustel aegadel igapäeva osaks olnud tõelised sõbrad on muutumas erandiks. Võib vist pidada liigseks aasimiseks, kui tuletada veel meelde aegu, mil räägiti, et tehnoloogia toob meid kõik kokku.

Putukate ja inimeste elu uurinud loodusteadlane Edward Wilson märkis 2009. aastal, et inimkonna tõeline probleem on kiviaegsed emotsioonid, keskaegsed institutsioonid ja jumalik tehnoloogia. See vastuolu ei saa hästi lõppeda. See, kas me seda teadvustame, et hakkame vastu, või püüame kiirustades edasi minna, jääb veel mõistatuseks.

Huvitava pilgu inimeste personaalsematesse valikutesse võimaldab heita Microsofti värske uuring. Firma analüüsis oma TI vestlusroboti Copiloti kasutusmustreid. Analüüs hõlmas 37,5 miljonit anonümiseeritud vestlust 2025. aasta jaanuarist septembrini. Valimist arvati välja ettevõtetes ja koolides registreeritud kontod. Üksikasjalikus vaates tuleb esile kellaaja-, nädalapäeva- ja kuupõhine suhtlus.

TI vestluskaaslane pole enam uudne ja seda peeta lihtsaks otsinguteenuseks. Kuigi ka otsingukeskkonnast saaks palju samasisulisi vastuseid, eelistatiTI suhtlevat formaati. Mobiiltelefoni kaudu küsiti kõikidel kellaaegadel terviseteemalisi küsimusi. Seevastu lauaarvutite suhtluse seansid kaldusid tööajal produktiivsuse poole ja arutleti peamiselt töö ning äriga seotud küsimuste üle.

Tööpäevadel tehti väga palju päringuid seoses programmeerimisega, mida võis näha ka õhtutundidel, viidates selle töö iseloomule. Nädalavahetusel asendusid need mänguteemaliste vestlustega. Õhtu saabudes muutusid teemad filosoofilisteks ja kella kahe paiku öösel tõusid esile eksistentsiaalsemate küsimuste arutelud.

Teadlaste hinnangul kulgeb TI-vestlusrobotite sotsiaalne omaksvõtt kiirelt ja ulatub sügavale inimeste igapäevaelu teemadesse. Olgu täpsustatud, et Microsofti Copiloti kasutajad moodustavad kõigist juturobotite kasutajatest umbes kolm protsenti, võrreldes ChatGPT üle 80-protsendise kasutajaskonnaga. Kasutusmustrid on ilmselt sarnased. Oma elu TI-robotitega põiminute üldarv peaks olema väga suur. Valdkonna vaatlejad hindavad, et aasta lõpuks kasutab ChatGPT-d nädalas keskmiselt miljard inimest.

Võimalik, et TI-põhine taskuterapeut täidab lünki ülekoormatud tervishoiusüsteemides, nõustab programmeerijaid ja abistab muude tööde tegijaid. Töömaailmast sõltumata on vestlusrobotitest saamas sõbrad, kes kunagi ei maga, pakuvad nõu ega mõista kunagi kohut. Kaduvate sõprade ajastul pole enam küsimus, kas TI on hakanud neid asendama. Küll aga tahaks teada, mis on sellise suhte hinnaks.

Esmaspäevast neljapäevani võib Kristjan Porti tehnoloogiakommentaari kuulda Raadio 2 saates "Portaal".