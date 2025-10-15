Otse kell 18: teaduskohvik "Loovuurimus ja publik"

Kolmapäeval kell 18 toimub Põhjala tehases aruteluõhtu, kus Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia (EMTA), Eesti Kunstiakadeemia (EKA) ja Tallinna Ülikooli BFM-i loovuurijad avavad oma praktika ja teadustöö tagamaid. Ülekannet ürituselt saab jälgida ka Novaatori vahendusel.

Aruteluõhtu peateema on "Loovuurimus ja publik". Traditsiooniliselt on teatri-, filmi-, kunsti- ja kontserdipublikut uuritud peamiselt sotsioloogilisest vaatepunktist. Loovuurimus pakub sellele lisaks uusi lähenemisviise, käsitledes esitaja – olgu selleks muusik, dirigent, näitleja või kunstnik – ja vaataja või kuulaja suhet ning nende rolle erinevates olukordades.

Teaduskohvikus tuleb juttu kunstivormidest, kus publik on otseselt kaasatud teose loomisprotsessi. Hea näitena tuuakse välja kooskomponeeritud ehk elulähedane teater, kus uuritakse, kuidas saavutada etendaja ja publiku võrdväärne kohtumine etenduse käigus. Selline lähenemine avab diskussiooni ka laiemalt, kutsudes külastajaid jagama oma kogemusi ja ootusi publiku rollile kunstis.

Oma töid tutvustavad:

Mihhail Gerts (EMTA) "Kuidas jagada vaimustust? Komplekssete muusikaliste struktuuride vahendamine eelteadmisteta kuulajale Eduard Tubina esimese sümfoonia näitel" (Zoom)

Kadri Noormets (EMTA) "Koos-komponeeritud elulähedane teater"

Sten Kauber (TLÜ BFM) "Eesti filmipublik – mitmetasandiline lähenemine praktikate kujundamisele"

Joanna Kalm (EKA) "Somaatiline tähelepanu haritus: kehade ja maailma materialiseerimine enesetaju järgides"

Alisson Kruusmaa (EMTA) "Helilooja tööprotsessist algupärase balleti "Valgus maailma lõpust" loomisel"

Vestlust juhib Valle-Rasmus Roots ja muusikalise etteaste teeb Kristjan Kannukene. Üritus on osa Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia esindusfestivalist MÜRIAADfest.