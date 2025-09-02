Ühe minuti loeng: kuidas aitada kaasa lapse sujuvale kooliteele?

Lapse koolivalmiduse saavutamine koosneb paljudest erinevatest faktoritest. Traditsiooniliselt nähakse koolivalmidusena lapse vaimset, sotsiaalset ja füüsilist arengutaset, mis võimaldavad lapsel koolisituatsioonis edukalt õppida.

Tihti väärtustatakse lapse koolivalmiduse vaimset poolt, sest akadeemiline õppimine või koolis õppimise oskamine tundub koolis hakkamasaamiseks kõige olulisem. Kooliks valmisolek ei tähenda kindlasti mitte ainult näiteks lugemis- või arvutamisoskust, koolivalmidus hõlmab endas palju erinevaid teadmisi ja oskusi, mis on võrdselt olulised koolis hakkamasaamisel.

Lapse jaoks on üleminek turvalisem, kui üleminekul lasteaiast kooli on tema kõrval toetavad ja mõistvad lähedased, kes saavad aru, mida võib kooli minek lapse jaoks tähendada. Lapsele võib enim hirmu tekitada hoopis koolitee iseseisev läbimine või võõraste lastega ühes klassis õppetegevuse alustamine.

Selleks, et laps lihtsamalt endale võõrastes situatsioonides hakkama saaks, tuleb toetada lapse sotsiaalseid oskusi, mis hõlmavad soovi ja julgust teistega suhelda, oskust luua sõprussuhteid ja teistega koos tegutseda, oma tundeid väljendada ja reeglitest kinni pidada.

Samuti kuulub sotsiaalse valmisoleku alla mõistmine, et inimesed võivad olla erinevad ning lähtuvalt sellest tuleb teiste inimeste tunnetega arvestada vestluses ja oma käitumises. Laps peaks oskama järgida kokkulepitud reegleid ja üldtunnustatud käitumisnorme, samuti peaks ta oskama valida sobivat käitumisviisi vastavalt olukorrale ja mõistma oma käitumise tagajärgi.

Kõike seda saab vanem toetada kaasates lapsi igapäevategevustesse ja selgitades erinevaid olukordi lapsele sobivas keeles. Lase lapsel raskemates situatsioonides esmalt oma tundeid sõnadega väljendada ja alles siis arutle, milline võiks olla lahendusviis. Saate koos rollimänge mängida, kus laps õpib teistega arvestama ja oma käitumist jälgima.

Kui lapse ümber on enne kooli turvaline keskkond, kus ta õpib oma tundeid väljendama ja ka reeglitega arvestama, on tal palju lihtsam uues ja võõras klassiruumis hakkama saada ja õppimisele keskenduda.