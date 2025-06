Sünoptik: heitlik ilm võib saata Eestit pea terve suve

Praegu ei näita ilmamudelid pikemat soojaperioodi veel kusagilt, kuigi hea õnne korral võib tõelist suvesooja saada juuli teisel poolel või augustis. Üksikud soojemad päevad on aga juba peatselt tulekul, sõnas keskkonnaagentuuri juhtivsünoptik Taimi Paljak.

Küllaltki jaheda ja vihmase juunikuu on Eestis tinginud olukord, kus Atlandil moodustuvad jõulised madalrõhkkonnad. Skandinaavia ja Briti saarte kohal pole aga takistuseks jõudnud tekkida kõrgrõhualasid, selgitas Paljak. Samal ajal püsib Kesk- ja Lõuna-Euroopas stabiilselt kõrgrõhkkond, millega kaasnevad seal intensiivsed kuumalained.

"Nii jõuavadki siia järjest ridamisi Atlandi madalrõhkkonnad. Läänekaartest saabuvad õhumassid kannavad endaga palju niiskust ja need on üldreeglina pigem jahedad. Seetõttu on ka meil selline heitlik ilm," märkis Paljak.

Sealjuures oli tänavuse juuni esimene pool erakordselt vihmane. Mitmel pool riigis ületas sademete hulk kuu keskpaigaks kogu kuu keskmise normi.

Viimastel aastatel on juunikuud kujunenud Eestis aga pigem kuumadeks ja kuivadeks. 2019, 2020 ja 2021 olid väga sooja juuniga aastad ning 2022 läks soojaks juuni lõpus.

"Viimastel aastatel on siin olnud üsna soojad suved ning eelmisest aastast mäletavad kõik suviselt sooja ja kuiva maikuud, aga tuleb ka teistsuguseid suvesid ette. Eks talv oli soe ja kusagilt peab see kompensatsioon tulema," nentis sünoptik.

"Me muretseme väga kliimasoojenemise pärast, aga vähemalt nüüd tõmbub see natukene tagasi, olgu see siis vähemalt lohutuseks," naljatles ta.

Jaheda ja vihmase suvega aastatest tõi Paljak näiteks aastad 2012, 2015 ja 2017. Seega pole väga heitlikud suved Eestis sugugi harukordsed.

Sooja ja ilusat ilma võib tuua suve teine pool

Praegu peibutavad südasuvise soojaga tuleva nädala kolmapäev ja neljapäev, tõi Paljak välja. "Praegu nõustuvad mitu mudelit, et teisipäeval tuleb 20–22 kraadi sooja, mis on ju täitsa suvine. Kolmapäeval tõuseb temperatuur 25 kraadi ümbrusesse. Neljapäeva osas on mudelid juba erineval arvamusel," täheldas sünoptik.

Seega võib erinevate mudelite järgi kesta südasuvine palav ilm mõned päevad, aga soojus jääb üürikeseks. Nädala lõpu poole tõmbub ilm taas jälle muutlikuks. Kogu suve kohta ei julge Paljak sisetunde järgi ennustusi teha, sest aastad on tema sõnul üha erinevama näoga.

"Prognooside tegemisel ei saa enam kuigi hästi lähtuda analoogsetest aastatest, nagu olid seda 2012, 2015 ja 2017. Siin võib tulla pööre juuli teisel nädalal, teises kolmandikus, aga võib ka nii minna, et kogu juuli jääb muutlikuks. Sellisel juhul võib loota suvist sooja augustikuust," arutles Paljak.

"Ja kui ei tulegi sellist pikemaajalist, mitme nädalast soojaperioodi, siis mõned kolme-, nelja-, või ka viiepäevased kuivemad ja soojemad päevad küllap ikka tulevad," avaldas ta lootust.