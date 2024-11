Minutiloeng: kuidas vähendada toidu raiskamist?

Toitu ära visates lähevad sellega iga kord raisku ka kõik ressursid, mis kulusid selle toidu kasvatamisele, tootmisele ja transpordile. Toidu raiskamine pole ka ainult majanduslik kahju – see mõjutab ka keskkonda, sest raiskame maad, vett ja energiat.

Eestis 2021. aastal avaldatud toidujäätmete ja toidukao ning nende tekkepõhjuste uuringu järgi moodustab raisatud toit kodumajapidamiste toidujäätmetest 42 protsenti. Paljudel juhtudel on tegemist söömiskõlbuliku toiduga, mis visatakse ära, sest seda osteti liiga palju, seda säilitati halvasti või unustati seda lihtsalt enne aegumist kasutada.

Meil kõigil on võimalus teha väikeseid muudatusi oma igapäevastes toimetamistes, mis aitavad vähendada toidu raiskamist:

planeeri toiduostud targalt;

tee ostunimekiri;

kasuta ära kodus juba olemasolevaid toiduaineid;

õpi õigesti säilitama toitu, et see kauem värske püsiks;

säilita valmistoidu ülejäägid oskuslikult ja tarbi neid järgmisel toidukorral või kasuta neid uute toitude valmistamisel.

Jälgi ka pakenditel olevaid kuupäevi ja paiguta toiduained kapis või külmkapis nii, et eespool oleksid toiduained, mis on avatud või mille säilivusaeg lõpeb varem. Nii väldid toiduainete riknemist enne kasutamist.

Toiduainete ostmisel tee vahet märgetel "kõlblik kuni" ja "parim enne". Kõlblik kuni säilivusaeg on kiirest rikneval kaubal. See tähistab kuupäeva, milleni võib toitu ohutult süüa. Parim enne on kuupäev, milleni säilib toote nõuetekohane kvaliteet. Seega ei tohiks parim enne kuupäeva ületamisel toiduaineid automaatselt minema visata. Hinda toiduainete olukorda enne tarbimist – vaatle, nuusuta ja maitse.

Toiduraiskamise esimene samm on ennetus – tegutse nii, et peaksid ära viskama võimalikult vähe toitu.

Vähendades äravisatava toidu hulka, aitad Eestil panustada ÜRO kestliku arengu eesmärgi 12.3 saavutamisse. Selle eesmärgiks on 2030. aastaks vähendada ühe elaniku kohta tekkivaid toidujäätmeid jaekaubanduses ja tarbimises poole võrra ning vähendada toidukadu ka tootmis- ja tarneahelas.

16.-24. novembrini toimub Euroopa jäätmetekke vähendamise nädal (European Week for Waste Reduction (EWWR), mille teema on tänavu "toidujäätmed".