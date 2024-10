Reaali Poisi kolmemõõtmeline mudel toob ajaloo koju kätte

Erinevad tehnilised tööriistad ja programmid kultuuripärandi digiteerimiseks on muutunud üha rikkalikumaks ning paremini kättesaadavaks. Sageli on need vahendid loodud ennekõike koolidele, ülikoolidele ja teadusasutustele. Need pakuvad võimalust põimida tänapäevast 3D-skaneerimise tehnoloogiat näiteks inseneriteaduse, disaini ja kunsti õppekavadesse. Ühtlasi on need hea võimalus kõigile, kes soovivad valdkonnaga paremini tuttavaks saada.

Neid võimalusi kasutas ka Tallinna Reaalkooli põhikooliõpilane Sarah Maria Kaare. Ta lõi praktilise uurimistöö käigus 3D-kujutise Reaali Poisi nime kandvast mälestusmärgist, kirjutab ajakirja Akadeemiake toimetaja ja Tartu Ülikooli muuseumi näitusevaldkonna spetsialist Karoliina Kalda.

Reaali Poisi lugu

Tallinna Reaalkooli ees asuv mälestusmärk on pühendatud Vabadussõjas langenud Tallinna õpilastele ja õpetajatele. Esimese sellesse asukohta püstitatud monumendi lõid Ferdi Sannamees ja Anton Soans ning see avati 1927. aastal.

Monument eemaldati esmalt 1940. aastal Nõukogude okupatsiooni ajal. Siiski ei jäänud see pikalt kadunuks ja püstitati endisesse asukohta taas 1941. aastal Saksa okupatsiooni ajal. Monument eemaldati teist korda 1948. aastal, misjärel see ka hävitati.

Omaaegsete kavandite järgi lõid algse skulptuuri koopia Vambola Mets ja Arsen Mölder ning see avati Eesti Vabariigi 75. sünnipäeva puhul 1993. aastal. Tänaseni kogunetakse monumendi juurde igal aastal nii Tartu rahu kui ka Eesti Vabariigi aastapäevadel ning tegu on olulise sümboliga Tallinna Reaalkooli õpilaste jaoks.

Skulptuuri 3D-skanneerimine

Skulptuuri sümboolset tähendust ja digiteerimisega kaasnevat vastutust tunnetas ka Tallinna Reaalkooli õpilane Sarah Maria Kaare, kes soovis pärandist luua 3D-kujutise. Uurimistöös kirjeldas autor, kuidas niivõrd olulise objekti puhul peab ka valmiv mudel olema piisavalt kõrge kvaliteediga.

Kvaliteedi saavutamiseks valis Sarah Maria käsiskänneri Creaform Academia 50, mis on väikese ja keskmise suurusega objektide mõõdistamiseks mõeldud 3D-skänner. Nagu töö autor kirjeldab, on seade loodud olema lihtsalt kasutatav. See pakub kiiret andmetöötlust ja paindlikkust erinevate objektide ja materjalide skaneerimisel, ilma et oleks vaja keerulist ettevalmistust või spetsiaalset taustvalgust.

Kuigi objekti enda skaneerimine toimus 2023. aasta kahe oktoobrikuu päeva jooksul, võttis kogu protsess koos ettevalmistuste ja järeltöötlusega aega mitmeid kuid. Enne skaneerimist mõtles Sarah Maria hoolega läbi töö tegemiseks vajalikud sammud ja tarvikud ning tutvus lähemalt digiteerimisprotsessiga.

Skaneerimise käigus tuli kuju puhastada ning sellele paigaldada väikesed paberist kettad ehk markerid. Need kleebiti 10–20 sentimeetriste vahedega ühetaoliste pindade peale, et nende abil saaks suudaks skänner ennast paremini kuju suhtes positsioneerida. Pärast eeltööd sai Sarah Maria Kaare hakata kuju käsitsi skannima, liigutades seadet ühtlase kiirusega monumendist sobival kaugusel kogu skulptuuri ulatuses.

Tööle objekti juures järgnes saadud kujutise töötlus spetsiaalse tarkvara abil. Järeltöötluses tuvastati skannimise käigus tekkinud auke või vigu ning eemaldati need: kas automaatselt tarkvara abil või keerulisema probleemi puhul käsitsi, kas vead loodud mudelist välja lõigates või üle joonestades. Kuju aluspostamendi puhul, mille näol on tegu ühetaolise graniitplokiga, skaneeris autor vaid üksikasjaliku esikülje teksti. Ülejäänud aluse modelleeris ta järeltöötluse käigus ise.

Töö tulemusena valminud kujutis on kõigile kättesaadav erinevaid 3D-kujutisi koondaval Sketchfab leheküljel. Tänu Sarah Maria tööle on üks Eesti kultuuripärandi olulistest objektidest nüüd skannitud ning kõigil huvilistel on võimalik seda vastavalt soovile ja vajadustele kasutada. Sellisel kujul loodud digitaliseeritud andmed annavad tänuväärse võimaluse originaalteostest makette luua või vajadusel skulptuure taastada.

Tutvu Sarah Maria Kaare poolt loodud Reaali Poisi 3D-kujutisega siin.

Sarah Maria Kaare töö pälvis õpilaste teadustööde riiklikul konkursil põhikooliastmes III preemia ja Kultuuriministeeriumi eriauhinna. Tööd juhendasid Tanel Jairus ja Lenart Kivistik (Tallinna Tehnikaülikool), õp Erik Mäe (Tallinna Reaalkool). Tööga "Vabadussõjas langenud Tallinna õpetajate ja õpilaste mälestussamba Reaali Poiss 3D digitaalsel kujul säilitamine" saab tutvuda õpilaste teadusajakirja Akadeemiake erinumbris.