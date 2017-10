Heaolu Euroopa sotsiaaluuringu andmetes: millest heaolu koosneb?

Nädala alguses kuulutati välja selle aasta viimane Nobeli preemia laureaat. Teadupärast on aga inimeste tähelepanu kestus juba lühem kui kuldkalal. Mälu värskendamiseks lahenda all olev viktoriin.

Heaolu, eriti hedonistlik heaolu, on riigiti erinev. Näiteks on hedonistlik heaolu keskmisest pigem kõrgem Skandinaavia riikides ning keskmisest madalam mõnes Lõuna- ja Ida-Euroopa osas (sealhulgas Eestis).

Bram Vanhoutte uuriski Euroopa sotsiaaluuringu 6. vooru (2012/13) andmeid kasutades, mil määral vahetegemist hedonistliku ja eudaimonistliku heaolu vahel meie tänapäeva ühiskonnas esineb ning kas ja kuidas kaht eri liiki heaolu tasemed riigiti ja erinevates elanikkonna rühmades erinevad. Tema analüüs kinnitab, et hedonistlik ja eudaimonistlik heaolu on tõepoolest kaks erinevat kontseptsiooni.

Vanhoutte nendib, et inimese heaolu olulisteks komponentideks on nii hedonism (õnnelikkus) kui eudaimonism (õitseng).

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel