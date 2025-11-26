Eneli Kindsiko: karjäärimudel kasvatab õpetajate järelkasvu asemel bürokraatiat

Kujutagem ette kooli, kus magistrikraadi ja õpetajakutsega ajalooõpetaja annab lastele matemaatikat ja muusikaõpetaja lahendab nendega keemiavõrrandeid – mitte seepärast, et nad seda valdaksid, vaid sest päris aineõpetajaid ei ole. Mõlemad on paberite järgi "kvalifikatsiooniga" õpetajad. Aines on nad õpilasest vaid ühe peatüki ees. Ja selle olukorra peale kavandame nüüd karjäärimudelit, mis hakkab hindama veelgi rohkem pabereid, mitte päris ainepädevust.

Kvalifikatsioon ≠ sertifikatsioon

Õpetaja võib olla sertifitseeritud, kuid mitte kvalifitseeritud – tal on paber, kuid tal ei pruugi olla konkreetse aine pädevusi, mida ta õpetab. Teisalt, õpetaja võib olla kvalifitseeritud, kuigi tal puudub sertifikaat – tal on ainepädevus, kuid pole ametlikku tunnistust.1

Mida ütleb Eesti Keele Instituut?

Sertifikatsioon: "pädeva asutuse poolt dokumentaalselt kinnitatud kui teatud kindlal otstarbel kasutamiseks sobiv"2

Kvalifikatsioon: "teatava erialase ettevalmistusega, vastava kutseoskusega"3

Mis on sertifikatsiooni ja kvalifikatsiooni definitsioonides nn kaalusõnad ehk määravad sõnad, mis annavad mõistele kõige olulisema semantilise sisu.

Sertifikatsioon – kaalusõnad (määravad sõnad):

pädeva asutuse poolt – rõhutab institutsionaalset, vormilist tunnustamist dokumendina kinnitatud – oluline on dokument, mitte oskus ise sobiv – sobivus teatud otstarbeks

Kvalifikatsioon – kaalusõnad (määravad sõnad):

erialane ettevalmistus – viitab sisulisele õppimisele, teadmistele kutseoskus – viitab reaalsele pädevusele, mida inimene oskab teha

Seega, sertifikatsioon tähendab formaalset, ametlikku tõendamist, et inimene vastab mingitele miinimumnõuetele, mis on kirjalikult fikseeritud ning asutus on selle heaks kiitnud. See ei puuduta automaatselt (kuigi ei välista) tegelikku professionaalset pädevust. Kvalifikatsioon tähendab tegelikku professionaalset võimekust ja oskusi, mitte formaalset paberit.

Eestis räägime me õpetajatest valdavalt "kvalifikatsiooni" võtmes – ja just sellega olemegi loonud haridussüsteemi ühe sügavaima pimenurga. Kvalifikatsioon ei ole sertifikatsioon. Sertifikaat on vajalik miinimum, kuid planeeritav karjäärimudel käsitleb seda maksimumina.

Igaüks võib Haridussilmast vaadata, kui palju on meil "kvalifikatsiooniga" ja "kvalifikatsioonita" õpetajaid – koolide, ainete ja piirkondade lõikes. Küll aga puudub meil kõige olulisem statistika: kui paljud neist õpetavad tegelikult seda ainet, mida nad ise on õppinud ja kus on pädevad. Just 7.–12. klassi puhul on see eriti kriitiline, sest siin pannakse alus edasistele õpi-, karjäärivalikutele ja konkurentsivõimele.

Sellel pimenurgal on väga reaalsed tagajärjed, mida kinnitab ka Riigikontroll. Meid oleks pidanud juba kainestama 2024. aasta Riigikontrolli raport: auditeeritud ligi 500 loodus- ja täppisteaduste õpetajast enam kui veerandil puudus aine õpetamiseks vajalik ettevalmistus.4 Teisisõnu – igas neljas õpetaja pidi õpetama ainet, mida ta ise sisuliselt ei vallanud.

Riigikontrolli analüüs näitas kõnekalt, et õpetajate nappuse tingimustes õpetavad loodus- ja täppisteaduste tunde sageli hoopis teiste ainete või klassiõpetajad – inimesed, kes on sunnitud täitma rolli, milleks neil pole ainealast ettevalmistust. Kriitik siinkohal ütleks, et pedagoogiline kompetents ongi olulisem kui ainepädevus (viimast saab jooksvalt juurde omandada). Kas ikka on?

Pedagoogika üksi ei päästa

Mida teadusuuringud kostavad? Kumb on määravam, kas õpetaja pedagoogilised oskused või ainepädevused? Jah, ideaalis peaksid need kaks ühes inimeses koos olema, aga siiski, kumb on olulisem ja kumb on kergemini juurde omandatav?

On rida uuringuid, mis näitavad, et formaalsed "õpetajakvalifikatsioonid" (paberid) ennustavad tegelikku õpetamise kvaliteeti STEM-ainetes (loodus- ja täppisteaduste ning tehnoloogiaga seotud õppeained) väga tagasihoidlikult. Kui õpetajal on küll õpetajakvalifikatsioon, kuid vähe sisulisi matemaatikateadmisi, mõjutab see paraku õpilaste matemaatikaõpet negatiivselt – isegi siis, kui ta on pedagoogiliselt väga hästi ette valmistatud ja oskab klassi hästi juhtida.5

Kathryn Gonzalezi ja kolleegide metaanalüüs6 näitab selgelt, et õpetajakvalifikatsioonide tõstmine ei paranda õpilaste õpitulemusi, kui õpetajal endal puudub tugev ainepädevus. Ainuüksi see, et koolis on kõrge kvalifikatsiooninõuetele vastavate õpetajate osakaal, ei tähenda veel, et need õpetajad annaksid tunde neis ainetes, mida nad ise on põhjalikult õppinud ja milles nad on tõeliselt pädevad.

"Viimaks peab ka küsima, miks õpetaja õpetab ainet, milles tal puudub pädevus. Kõige tõenäolisem põhjus on õpetajate nappus ja vastutulek koolijuhile. Keegi peab ju õpetama."

Üks enim viidatud haridusteadlasi antud teemal, Richard M. Ingersoll7, 8 on teravalt välja toonud, et formaalne õpetajakoolitus ei garanteeri, et õpetaja suudab edukalt õpetada väljaspool oma eriala. Ainealane pädevus on kõige tugevam õpilaste tulemuste tagaja.

Viimaks peab ka küsima, miks õpetaja õpetab ainet, milles tal puudub pädevus. Kõige tõenäolisem põhjus on õpetajate nappus ja vastutulek koolijuhile. Keegi peab ju õpetama.

Südamesiirdajast hambaarst

Õpetaja kvalifikatsioon on üks planeeritava karjäärimudeli aluseeldusi. Kui ehitame õpetaja karjäärimudeli9 üles diplomitele – mitte ainepädevusele ja tegelikele oskustele – paneme ohtu Eesti laste hariduse.

Enne kui midagi parandada saame, tuleb mõelda, kas me ikka saame aru, milles seisneb juurprobleem (õpetajate nappus ja töölt lahkumine liigsuure töökoormuse ja madala töötasu tõttu, aga ka kehva koolijuhtimise tõttu). Planeeritavas karjäärimudelis on tõsine oht, et õpetajaid hakatakse eelistama paberi, mitte pädevuse järgi.

Kujutame ette, et inimesel on arstidiplom. Kas ta võiks selle loogika järgi minna homme tööle hambaarstina, ülehomme südamekirurgina ja siis ortopeedina, näiteks puuduvat kolleegi asendama? Arst on ju arst – küll ta jooksvalt spetsialiseerumise ehk "ainepädevuse" ära õpib. Või ülikooliski – kas paneksime ajaloofilosoofia professori molekulaarimmunoloogia professorit asendama, sest viimast ei ole kusagilt võtta ja üliõpilaste õpetamise pedagoogiline oskus on ju olemas.

"Hariduses ei tohiks kehtida standardid, mida me ei aktsepteeriks mitte üheski teises valdkonnas, kus inimestel on reaalne vastutus teiste elu või tuleviku eest."

Absurdne? Just täpselt sama absurdselt pisendame praegu õpetajate pädevust alaealiste tuleviku osas. Hariduses ei tohiks kehtida standardid, mida me ei aktsepteeriks mitte üheski teises valdkonnas, kus inimestel on reaalne vastutus teiste elu või tuleviku eest.

Planeeritavas õpetajate karjäärimudelis saab alustav ja kvalifikatsiooniga õpetaja palgakoefitsiendiks 1,0, vanemõpetaja 1,1 ning meisterõpetaja 1,3. Kvalifikatsioonita õpetajale aga õpetaja palga alammäär ei kehti – kui vajalikku dokumenti ei ole, siis karjäärimudelis kohta samuti ei ole.

Seega, ainepädevusega karjääripööraja on siinkohal kehvemaks hinnatud kui "kvalifitseeritud" õpetaja, kes ei oma ainepädevust aines, mida õpetab, ent paber on olemas. Suurema palga saab õigete paberitega muusikaõpetaja, kes õpetab matemaatikat.

Koolide väiksuse miinuspool

Suuri muudatusi tehes ei saa unustada keskkonda, milles me päriselt tegutseme. Loodav karjäärimudel on tugevasti suurkooli nägu ehk eeldab teatud kriitilist massi õpetajaid, et saaks mudelis lubatut ellu viia. Planeeritavas karjäärimudelis on neli astet:

alustav õpetaja (vajab tuge, mentorit) õpetaja (iseseisev tegutsemine + kolleegide toetamine) vanemõpetaja (juhendab teisi õpetajaid, arendab) meisterõpetaja (uurimistöö, süsteemne innovatsioon, üleriigiline mõju)

Karjäärimudel eeldab, et kolleegide juhendamiseks on olemas… kolleegid. See on hierarhiline süsteem, kus iga järgmine aste tugineb sellele, et allpool on piisavalt õpetajaid, keda juhendada ja arendada.

Kuidas peaks selline mudel toimima aga koolis, kus on kokku 10, 15 või 20 õpetajat? Seal teevad kõik juba niigi kõike – õpetavad, juhendavad, korraldavad, asendavad. Ressurssi lihtsalt ei ole. Kes peaks sellises koolis leidma aega olla meisterõpetaja, kui kogu personal töötab täiskoormusel ja katab mitu rolli korraga?

Vaatame korraks ka haridusvõrku laiemalt: 2024/25. õppeaastal oli igas kolmandas üldhariduskoolis 20 või vähem õpetajat – kokku üle 2000 inimese. See tähendab, et suur osa Eesti koole on just nimelt need väikesed kollektiivid, kus karjäärimudeli ideaalne ülesehitus ei vasta tegelikkusele.10

Selline süsteem seab suurte linnakoolide õpetajad paratamatult eelisseisu. Maakohtades, kus koolis töötabki vaid kümme kuni viisteist inimest, ei ole lihtsalt võimalik kõiki karjääriredeli astmeid täita. Tulemus? Ambitsioonikad õpetajad liiguvad suurematesse keskustesse, sest ainult seal on karjääri üldse võimalik teha. Kui 1,3 koefitsiendiga palka saab teenida vaid linnas, väheneb väikekoolide konkurentsivõime ja regionaalne ebavõrdsus süveneb.

Lisaks on mudel ise kallis: vaja on moodustada hindamiskomisjone, õpetajad peavad esitama mahukaid eneseanalüüse ja dokumente. Aga mõju? Sisuliselt puudub. Karjäärimudel investeerib hierarhiasse ja bürokraatiasse, mitte õpetajate järelkasvu ega hariduse kvaliteeti. Õpetajate põhiprobleem – puudus ainepädevatest inimestest – ei vähene.

Süvenev lõhe õpetajate vahel

Üldhariduskoolide karjäärimudeli loomisel tasuks tähelepanelikult vaadata, kuidas on seni toiminud Eesti ülikoolide karjäärimudelid – ja vastus pole kuigi julgustav. Kuigi ülikoolides on professoritel, kaasprofessoritel ja lektoritel selged astmed ning formaalne karjääriredel, pole see toonud märkimisväärset järelkasvu ega lahendanud noorte teadlaste nappust.11

Sestap pole harv juhus kui paberil ilus karjääripüramiid on õigupoolest tagurpidi ehk meie professorid teevad vahel kogu püramiidi töö ise ära, sest allpool pole piisavat järelkasvu, eeskätt eestikeelset järelkasvu. Tiitel on, ent tiitliga kaasas käivaid lubadusi (vähem õpetamist, rohkem aega teadustööks, jne) mitte.

Käesoleva teksti autor, olles üle kümne aasta Tartu Ülikooli teadlasena uurinud akadeemilise järelkasvu ja karjääri toimimismehhanisme, on oma uurimistöö raames jõudnud tõdemuseni, et väikeriigile ei sobi uhked ja suurte riikide karjäärimudelid, vaid peame olema palju paindlikumad.12, 13, 14, 15

Loodav karjäärimudel eirab täielikult tööturu tegelikke trende. Haridusvaldkond käitub nii, nagu oleks ta ülejäänud tööturust eraldi saar – justkui koolid konkureeriksid õpetajate pärast ainult omavahel. Tegelikkus on vastupidine: koolid konkureerivad täna kogu tööturuga.

Mille ees me silmad sulgeme?

Tõsiasja ees, et karjääripöörajate osakaal kasvab. Et inimestel on loomulik liikuda sektorite vahel. Et paindlik töövorm on uus normaalsus. Ometi ehitatakse õpetajate karjäärimudel nii jäigaks, et see karistab kõrvalepõike eest – näiteks, kui vanemõpetaja ja meisterõpetaja otsustab mõneks aastaks teha õpetajatööst pausi, langevad nad karjääris, sest teatud aastate möödudes on vaja taas komisjoni ees paberitega aru andmas käia.16

Sama probleem kummitab ülikoole: astud korraks välja, lähed päris maailma kogemust omandama – ja tee tagasi on praktiliselt kinni, sest sul pole vajalikku kogust publikatsioone, mida oleksid pidanud selle aja sees tegema. Mudel eeldab, et pädevus tuleb kutsesüsteemi sees – ehk ainult koolis töötades.

Karjäärimudel, mis ei talu tööpause ega sektoritevahelist liikumist, ei sobi tänapäeva tööturule. Ja kindlasti ei too see koolidesse uusi inimesi. Huvitaval kombel rõhutatakse karjäärimudeli kirjelduses kõrgematel karjääriastmetel mitmel korral sõna "pikaajaline". See annab märku, et kõige olulisemaks peetakse koolis veedetud aastaid, mitte tegelikku pädevust.

Teistest valdkondadest tulevad inimesed võivad tuua kaasa väga tugeva aineoskuse, kuid karjäärimudel ei luba neil sellega kiiresti edasi liikuda – sest puudub "õiges kohas" oldud "pikaajalisus". Nii kaua, kui karjäärimudel ehitab end üles süsteemi-sisesest staažist ja isoleerib end ülejäänud tööturust, ei suuda see järelkasvu tagada.

"Kokkuvõttes, mudel loob lihtsalt hierarhia nende vahel, kes juba niigi ülekoormatud süsteemis töötavad. "

Kokkuvõttes, mudel loob lihtsalt hierarhia nende vahel, kes juba niigi ülekoormatud süsteemis töötavad. Selle asemel, et leevendada õpetajapuudust, jagab mudel olemasolevad õpetajad "väärtuslikeks" ja "vähem väärtuslikeks".

Vahest peaksime õpetajate karjäärimudeli asemel hoopis mõtlema koolijuhtide karjäärimudelile, motiveerimaks koolijuhte uuendusmeelsusele, sest koolijuhist sõltub suuresti õpetajate heaolu ja töötingimused ka koolis. Palju tõenäolisemalt saame hoopis nõnda õpetajate järelkasvu kohe tublisti juurde.

Viimaks, kõige tugevam õpetaja kvaliteedi indikaator ei ole paber ega tiitel, vaid õpilane. Just õpilase teadmised, oskused ja areng peegeldavad kõige ausamalt, kas õpetaja oskab oma ainet ja suudab seda edasi anda.

2026. aastal valmivas Eesti inimarengu aruandes võetakse luubi alla haridus ja selle laiapindne mõju ühiskonna arengule, Eneli Kindsiko on seekordse aruande peatoimetaja ja Tartu Ülikooli kaasprofessor.

