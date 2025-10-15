X!

Video: teaduskohvik "Loovuurimus ja publik"

Teaduskohvikus tuleb juttu kunstivormidest, kus publik on otseselt kaasatud teose loomisprotsessi.
Kolmapäeval kell 18 toimub Põhjala tehases aruteluõhtu, kus Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia (EMTA), Eesti Kunstiakadeemia (EKA) ja Tallinna Ülikooli BFM-i loovuurijad avavad oma praktika ja teadustöö tagamaid. Ülekannet ürituselt saab jälgida ka Novaatori vahendusel.

Aruteluõhtu peateema on "Loovuurimus ja publik". Traditsiooniliselt on teatri-, filmi-, kunsti- ja kontserdipublikut uuritud peamiselt sotsioloogilisest vaatepunktist. Loovuurimus pakub sellele lisaks uusi lähenemisviise, käsitledes esitaja – olgu selleks muusik, dirigent, näitleja või kunstnik – ja vaataja või kuulaja suhet ning nende rolle erinevates olukordades.

Oma töid tutvustavad:

  • Mihhail Gerts (EMTA) "Kuidas jagada vaimustust? Komplekssete muusikaliste struktuuride vahendamine eelteadmisteta kuulajale Eduard Tubina esimese sümfoonia näitel" (Zoom)
  • Kadri Noormets (EMTA) "Koos-komponeeritud elulähedane teater"
  • Sten Kauber (TLÜ BFM) "Eesti filmipublik – mitmetasandiline lähenemine praktikate kujundamisele"
  • Joanna Kalm (EKA) "Somaatiline tähelepanu haritus: kehade ja maailma materialiseerimine enesetaju järgides"
  • Alisson Kruusmaa (EMTA) "Helilooja tööprotsessist algupärase balleti "Valgus maailma lõpust" loomisel"

Vestlust juhib Valle-Rasmus Roots ja muusikalise etteaste teeb Kristjan Kannukene. Üritus on osa Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia esindusfestivalist MÜRIAADfest.

Toimetaja: Jaan-Juhan Oidermaa

Lugeja küsib

