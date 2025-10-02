X!

Video: konverents "Vaimse tervise varjundid"

novaator
{{1759382400000 | amCalendar}}
Teaduskonverentsil esitatakse teese esitletakse kolmes formaadis
Teaduskonverentsil esitatakse teese esitletakse kolmes formaadis
novaator

Neljapäeval ja reedel peetakse Tartu Ülikooli 393. arstiteaduskonna aastapäeva. Sel puhul toimub biomeedikumis teaduskonverents, kus valdkonna teadurid, õppejõud, doktorandid ja üliõpilased tutvustavad viimase aasta teadusuuringute tulemusi. Ülekannet saab jälgida ka Novaatori vahendusel

Reedel toimuv traditsiooniline teemakonverents kannab pealkirja "Vaimse tervise varjundid" ning ettekandeid teevad nii Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna teadlased kui külalisesinejad mujalt.

Teemakonverentsi avab Singapuri Riikliku Ülikooli heaolujuht dr Andrew Tay, kes viib ellu algatusi, mis edendavad ülikooli kogukonna vaimset tervist ja heaolu. Dr Andrew Tay selgitab oma ettekandes lähemalt, kuidas heaolu saab integreerida kõikidesse ülikooli tegevustesse – alates juhtkonnast kuni töötajate ja tudengiteni –, et luua tervem, kaasavam ja vastupidavam ülikooli kogukond.

Lisaks temale esinevad teemakonverentsil ka psühholoog Kersti Kinks, Tallinna Ülikooli sotsiaaltervishoiu professor Merike Sisask, Tartu Ülikooli isiksuse- ja tervisepsühholoogia kaasprofessor Kenn Konstabel, psühhofüsioloogia professor Jaanus Harro jpt.

Kava:
09.00–09.05 Avasõnad

I SESSIOON
09.05–09.45. Andrew Epaphroditus Tay "Whole Campus Approach to Wellbeing – Does It Work Or Is It a Fad?"
09.45–10.05. Kersti Kinks "Suhtlus kui ravim: kuidas toetab tõhus kommunikatsioon patsient ja arsti?"
10.05–10.25. Merike Sisask "Sotsiaal + tervis + hoid = heaolu"
10.25–10.55. Paus

II SESSIOON
10.55–11.15. Kenn Konstabel "Vaimse tervise probleemide psühhosotsiaalsed riskitegurid Eestis"
11.15–11.35. Eero Vasar "Skisofreenia algus ja süsteemne düsregulatsioon: kas ainevahetus annab varajasi hoiatussignaale?"
11.35–11.55. Jaanus Harro "Hüvehimulisus (reward sensitivity): koht isiksuse struktuuris, roll tervist mõjustavas käitumises ja tähendus vaimsele tervisele"
11.55–12.15. Kersti Pärna ja Liina Veskimäe "Sõltuvust tekitavate psühhotroopsete retseptiravimite tarvitamine ja väärtarvitamine Eesti noorte hulgas 2003–2024"
12.15–13.15. Paus

III SESSIOON
13.15–13.35. Kertu Miidu "Vaimse tervise astmelise abi mudel – abi pakkumine õigel ajal, õige intensiivsusega, õige spetsialisti poolt"
13.35–13.55. Ruth Kalda "Perearstiabi roll vaimse tervise astmelises mudelis – võimalused ja väljakutsed"
13.55–14.15. Andres Lehtmets "Haigla vaade vaimsele tervisele – tulevik ja hetkeolukord"
14.15–15.15. Paneel  koos Kertu Miidu, Ruth Kalda ja Andres Lehtmetsega: "Patsiendist praktikuni: kuidas vaimset tervist märgata ja hoida?". Arutelu juhib Ove Liis Mahhov

Toimetaja: Jaan-Juhan Oidermaa

uus hooaeg!

Värsked uudised

03.10

Õpetaja: tehisaru jääb mõnede matemaatikaülesannetega veel hätta

03.10

Värske doktoritöö uurib Läänemere rannikute peidetud hingeelu

03.10

Jaanika Altraja: mis saab Rene Varekist, kui ta enam rooli istuda ei saa?

03.10

Antisemitismi määratlus lõhestab nii teadlasi kui ka poliitikakujundajaid

03.10

Varasügine enteroviiruste puhang tuleb villide ja kukkuvate küüntega

03.10

Kevadtalvine sula muudab soometsad võimsaks kasvuhoonegaaside allikaks

03.10

Habekotkapesades leidub ajaloolist kraami

03.10

Video: konverents "Vaimse tervise varjundid" Uuendatud

02.10

Primatoloog Jane Goodall suri 91-aastasena

02.10

Analüüs: sõda tehisaruga on rahust ratsionaalsem tulemus

Lugeja küsib

Sul on põletav teadust puudutav küsimus või on sul ettepanek mõne teema sügavamaks kajastamiseks? Klõpsa selle edastamiseks allolevale nupule.

loetumad uudised

03.10

Varasügine enteroviiruste puhang tuleb villide ja kukkuvate küüntega

03.10

Antisemitismi määratlus lõhestab nii teadlasi kui ka poliitikakujundajaid

03.10

Jaanika Altraja: mis saab Rene Varekist, kui ta enam rooli istuda ei saa?

02.10

Primatoloog Jane Goodall suri 91-aastasena

03.10

Kevadtalvine sula muudab soometsad võimsaks kasvuhoonegaaside allikaks

03.10

Habekotkapesades leidub ajaloolist kraami

01.10

Punane meri oli kunagi tilgatumalt tühi

Teles ja raadios

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo