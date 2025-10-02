Video: konverents "Vaimse tervise varjundid"

Neljapäeval ja reedel peetakse Tartu Ülikooli 393. arstiteaduskonna aastapäeva. Sel puhul toimub biomeedikumis teaduskonverents, kus valdkonna teadurid, õppejõud, doktorandid ja üliõpilased tutvustavad viimase aasta teadusuuringute tulemusi. Ülekannet saab jälgida ka Novaatori vahendusel

Reedel toimuv traditsiooniline teemakonverents kannab pealkirja "Vaimse tervise varjundid" ning ettekandeid teevad nii Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna teadlased kui külalisesinejad mujalt.

Teemakonverentsi avab Singapuri Riikliku Ülikooli heaolujuht dr Andrew Tay, kes viib ellu algatusi, mis edendavad ülikooli kogukonna vaimset tervist ja heaolu. Dr Andrew Tay selgitab oma ettekandes lähemalt, kuidas heaolu saab integreerida kõikidesse ülikooli tegevustesse – alates juhtkonnast kuni töötajate ja tudengiteni –, et luua tervem, kaasavam ja vastupidavam ülikooli kogukond.

Lisaks temale esinevad teemakonverentsil ka psühholoog Kersti Kinks, Tallinna Ülikooli sotsiaaltervishoiu professor Merike Sisask, Tartu Ülikooli isiksuse- ja tervisepsühholoogia kaasprofessor Kenn Konstabel, psühhofüsioloogia professor Jaanus Harro jpt.

Kava:

09.00–09.05 Avasõnad



I SESSIOON

09.05–09.45. Andrew Epaphroditus Tay "Whole Campus Approach to Wellbeing – Does It Work Or Is It a Fad?"

09.45–10.05. Kersti Kinks "Suhtlus kui ravim: kuidas toetab tõhus kommunikatsioon patsient ja arsti?"

10.05–10.25. Merike Sisask "Sotsiaal + tervis + hoid = heaolu"

10.25–10.55. Paus



II SESSIOON

10.55–11.15. Kenn Konstabel "Vaimse tervise probleemide psühhosotsiaalsed riskitegurid Eestis"

11.15–11.35. Eero Vasar "Skisofreenia algus ja süsteemne düsregulatsioon: kas ainevahetus annab varajasi hoiatussignaale?"

11.35–11.55. Jaanus Harro "Hüvehimulisus (reward sensitivity): koht isiksuse struktuuris, roll tervist mõjustavas käitumises ja tähendus vaimsele tervisele"

11.55–12.15. Kersti Pärna ja Liina Veskimäe "Sõltuvust tekitavate psühhotroopsete retseptiravimite tarvitamine ja väärtarvitamine Eesti noorte hulgas 2003–2024"

12.15–13.15. Paus



III SESSIOON

13.15–13.35. Kertu Miidu "Vaimse tervise astmelise abi mudel – abi pakkumine õigel ajal, õige intensiivsusega, õige spetsialisti poolt"

13.35–13.55. Ruth Kalda "Perearstiabi roll vaimse tervise astmelises mudelis – võimalused ja väljakutsed"

13.55–14.15. Andres Lehtmets "Haigla vaade vaimsele tervisele – tulevik ja hetkeolukord"

14.15–15.15. Paneel koos Kertu Miidu, Ruth Kalda ja Andres Lehtmetsega: "Patsiendist praktikuni: kuidas vaimset tervist märgata ja hoida?". Arutelu juhib Ove Liis Mahhov