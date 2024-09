Tehisaru lubadused murdsid suure filmistuudio moraalse selgroo

Konkurentsi oludes kaotatakse tänu teiste tegevusele osa oma valikuvabadusest. Vabadust saab juurde, olles julge ja uuendades edukalt oma protsesse, mille tulemusel rebitakse end teistest ettepoole ja dikteeritakse turgu. Sellega survestatakse ülejäänuid samuti ajaga kaasa käima. Konkurentsitihedas ärikeskkonnas on ajastus, innovatsioon ja kohanemisvõime turueelise saamiseks võtmetähtsusega. Edu soosib sageli neid, kes oskavad turutrende ette näha ja reageerivad kiiresti tarbijate muutuvatele eelistustele.

Näiteid pakub teiste seas filmitööstus. Aastal 1999 sisenes turule tundmatu ettevõte Netflix. Firma rakendas kiirkorras arenemisjärgus ja riskirohket digitaalset tehnoloogiat, et tarbijad saaksid mugavamalt filme vaadata. Selleks kasvatasid nad paindlikkust, mis võimaldas vaadata filme siis ja seal, kus on inimestel aega ja tuju, mitte siis, kui toimus kinoseanss või oli avatud videolaenutus.

Teostus polnud kerge. Nõrkusehetkel ehk pärast 57 miljoni dollari suurusesse kahjumisse langemist pakkusid Netflixi asutajad firmat toonasele videolaenutusturu liidrile Blockbusterile. Viimane oli oma ajas testitud ärimudeli õigsuses veendunud ega kasutanud võimalust ära. Möödusid vaid mõned aastad ja Netflixist sai mitte ainult suurim filmide vahendaja, vaid ka tootja filmitootja. Viimane Blockbusteri videolaenutus sulges uksed 2021. aastal. Loo moraal tuletab meelde, et võimalused muutuvad kiiresti ja otsustamiseks aega ei anta.

Ajastus pole ainus tegur. Teine eelis seisneb uue tehnoloogia kasutamise julguses. Sõltumatud ja väikesed filmistuudiod saavad uusi tehnoloogiaid natuke vabamalt katsetada ja võtta loomingulisi riske, ent siingi on ootamatu turueelise seisund üürike. Loorberitele puhkama jäädes magatakse maha järgmised võimalused ja satutakse Blockbusteri rolli.

Kasutada on aga veel üks reaktsioon. Alternatiivne käitumine oleks uuenduste vastane ja nende kasutust pidurdav tegevus. Näite leiab möödunud aastast, kui Hollywoodis streigiti tehisintellekti võimaliku kasutuselevõtu vastu. Midagi põhimõttelist toonase näitlejate ja stsenaristide vastuseisuga ei lahendatud.

Peamiselt võideti aega. See andis asjast huvitunutele põneva võimaluse jälgida, kui kaua või kuidas suudetakse filmitööstuses tehisintellekti trotsida. Kes ja millal murdub, tehes esimese sammu, millega vallandatakse konkurentsilaine ning millal on oodata uut streiki või leppimist paratamatusega, sest kui mitte nädalates, siis kindlasti kuudes mõõdetavas ajaraamis leiavad aset märgatavaid edusammud TI pakutavate võimaluste arengus filmiliku sisu valmistamisel.

Filmisarjade "Twilight", "John Wick" ja "Hunger Games" poolest tuntud filmitootjast Lionsgate Studios võibki saada oodatud märk. Filmitootja sõlmis koostöölepingu videotoodangus TI võimalusi arendava ettevõttega. Koostöö näeb ette TI mudelite treenimist filmistuudio suurest arhiivist saadava materjaliga.

Viimasega seoses väärib tähelepanu vahepeal pingsaks kujunenud vastasseis inimeste loomingu õiguste hoidjate ja TI-arendajate vahel. Potentsiaalselt inimesest võimekama tehnoloogia arendamine vajab õppimiseks seda, mida inimesed on olnud suutelised tegema. Loometöö tegijatele ennustaks tehnoloogia edu konkurentsi hüppelist kasvu ja halvemal juhul tööpuudust. Ülejäänud inimkonnale peaks täiendav võimekus looma varasemast suuremat loomingulist rikkust. Otsuse langetamine on inimlikult raske ja poliitiliselt riskantne.

Ilmselt juhtub nii, et ükski inimene ise seda otsust ei tee ja lahendusel lastakse sündida turureaktsiooni käigus. Senini pole ükski konkreetne inimestest otsustuskogu deklareerinud, mis saab näiteks traditsioonilisest televisioonist või ajakirjandusest. Suur ärimudeli murrang kulgeb protestidele vilistades, kui seniste tarbijate aja ja tähelepanu võtavad enda hooldada uutele tehnoloogia platvormidele rajanevad teenused.

Lionsgate'i sammu peetakse teedrajavaks kogu meelelahutustööstusele. Nagu tõdetud, ülejäänutel samas turusektoris tegutsejatel pole palju valikuid. Kes tahab, võib õigustada mahajäämust ju streigi ajal sõlmitud kokkuleppega. Selle sõnastus ei keela samas mitte-filmistuudiotele tegutsemast vastava arendustööga.

Filmistuudio juht ennustas, et nad kavatsevad TI abil kokku hoida miljoneid dollareid. Miljonid ja dollarid on võlusõnad. millele on raske vastu seista. Ilmselt vallandub analoogsete koostööalgatuste protsess. Kuulduste järgi on vastavad läbirääkimised juba mõnda aega käinud.

Lionsgate Studios ümber toimuv kajastab esimese linnu vanamoodi alalhoidlikkuse puurist pääsemist. Ilmselt ei pea kaua ootama, kuni harjume uute populaarseid filmikangelasi esindavate näitlejatega, kes polegi tegelikult inimesed, vaid arvutusmudelid koos pika parameetrite loeteluga. Küsimus pole meeldimises, sest inimesed eelistavad üle kõige mugavust. Nõnda jääb esmaehmatusest häiritute vastuseis tulemata.

Esmaspäevast neljapäevani võib Kristjan Porti tehnoloogiakommentaari kuulda Raadio 2 saates "Portaal".