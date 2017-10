Nobeli keemiapreemia läks elu molekulide pildistajatele

Nobeli keemiapreemia said sellel aastal Jacques Dubochet, Joachim Frank ja Richard Henderson. Preemia anti krüoelektronmikroskoopia arendamise eest, et tehnikat saaks kasutada lahuses ülikõrge lahutusvõimega biomolekulide pildile püüdmiseks.

Esmaspäeval kuulutati välja Nobeli füsioloogia- või meditsiiniauhinna võitjad. Jeffrey C. Halli, Michael Rosbashi and Michael W. Youngi tunnustati ööpäevarütme kontrollivate molekulaarsete mehhanismide ja nn kellageeni avastamise eest. Teisipäeval teisid Nobeli füüsikapreemia gravitatsioonilainete uurijad Rainer Weiss, Barry C. Barish ja Kip S. Thorne.

Alates 2012. aastast on Nobeli preemia väärtus olnud kaheksa miljonit Rootsi krooni. Sel aastal tõuseb see üheksa miljonile (u 944 000 eurot). Lisaks rahalisele auhinnale saavad laureaadid Nobeli bareljeefiga kuldmedali ja diplomi.

Nobeli keemiapreemia said sellel aastal Jacques Dubochet, Joachim Frank ja Richard Henderson. Preemia anti krüoelektronmikroskoopia arendamise eest, et tehnikat saaks kasutada lahuses ülikõrge lahutusvõimega biomolekulide pildile püüdmiseks.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel