Otse kell 9.30: teaduspoliitika konverents riigikogus

Selleks, et ühiskonna tegelikud probleemid jõuaksid teadlasteni ja teadlaste uuringud leiaksid praktilistes lahendustes kasutust, on vaja leida teadlaste ja poliitikute eesmärkide ühisosa ja vastastikust avatust.

Kuidas selleni jõuda? Mida poliitikud, riigijuhid ja ametnikud ootavad teadlastelt, mida teadlased riigilt. Kuidas saaks seda suhtlust paremini toimima panna?

Konverentsi peaesinejatena astuvad üles Euroopa Komisjoni teadusuuringute ühiskeskuse (JRC) peadirektori asetäitja Maive Rute, riigikogu liige Maris Lauri, tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski, Helsingi ülikooli endine rektor Kari Raivio ja Tartu ülikooli rektor Volli Kalm.

Ettekannetele järgneb arutelu, kus otsitakse vastuseid küsimustele: Kuidas jõuda selleni, et teadlaste nõu riigi juhtimises senisest enam küsitakse ja kuulda võetakse? Millised on poliitikute/poliitikakujundajate ja teadlaste/teadusasutuste vastastikused ootused? Kuidas saaksime ühiselt suurendada teaduse ühiskondlikku rolli ja mõju otsustusprotsessides?

Otseülekanne algab kolmapäeval kell 9.30:

10.00 – 10.20 Konverentsi avamine

Mailis Reps, haridus- ja teadusminister

Aadu Must, Riigikogu kultuurikomisjoni esimees

Andres Koppel, Eesti Teadusagentuuri juhatuse esimees

Tarmo Soomere, Eesti Teaduste Akadeemia president

10.20 – 10.55 Uued vürtsid Euroopa Komisjoni poliitikapotis - Maive Rute, Euroopa Komisjoni teadusuuringute ühiskeskuse (JRC) peadirektori asetäitja.

11.35 – 11.50 The social responsibility of academic research - Kari Raivio, Helsingi Ülikooli emeriitrektor.

10.55 – 11.15 Seadusandja ja teadus - Maris Lauri, Riigikogu liige.

11.15 – 11.35 Emotsioonid versus faktid poliitikaloomes - Jevgeni Ossinovski, tervise- ja tööminister.

11.50 – 12.30 kohvipaus

12.30 – 13.50 Teaduse roll riigi targal juhtimisel. Osapoolte vaated.

Volli Kalm, Tartu Ülikooli rektor – ülikoolide vaade. Ülevaade Eesti ülikoolide majandusliku mõju rahvusvahelise analüüsi tulemustest.

Indrek Reimand, Haridus- ja Teadusministeeriumi asekantsler - poliitikakujundaja vaade.

Tea Danilov, Riigikogu Arenguseire Keskuse juhataja - strateegilise analüütiku vaade.

Ülle Jaakma, Eesti Maaülikooli teadusprorektor - teadlase vaade.

Tarmo Jüristo, Mõttekoja Praxis juhatuse esimees - uuringute läbiviija vaade.

13.50 – 14.50 Arutelu: Teaduse ühiskondliku rolli ja mõju suurendamine.

Kuidas jõuda selleni, et teadlaste nõu riigi juhtimises senisest enam küsitakse ja kuulda võetakse? Millised on poliitikute/poliitikakujundajate ja teadusasutuste ning teadlaste vastastikused ootused? Kuidas saaksime ühiselt suurendada teaduse ühiskondlikku rolli ja mõju otsustusprotsessides?

Panelistid: Maive Rute, Maris Lauri, Jevgeni Ossinovski, Volli Kalm, Ülle Jaakma, Indrek Reimand

14.50 – 15.00 Kokkuvõte

Konverentsi korraldavad Eesti Teadusagentuur, Riigikogu Kultuurikomisjon, Rektorite Nõukogu, Eesti Teaduste Akadeemia ning Haridus- ja teadusministeerium.