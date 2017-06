Päikese sarnased tähed sünnivad kaksikutena

Nii väidavad kaks ameerika teadlast – raadioastronoom Sarah Sadavoy Harvardi ülikoolist ja füüsikateoreetik Steven Stahler Berklwy California ülikoolist. Tõenäoliselt on sündinud kaksikutena kõik Päikese-taolised tähed universumis, väidavad nad edasi. Tegelikult on ju teada, et suurem osa vähemalt meie oma galaktika tähti on mitmiktähed.

Sadavoy ja Stahler kasutasid oma töös raadioastronoomilisi andmeid ühe suure molekulaarse gaasipilve kohta Perseuse tähtkujus, kus on palju noori tähti. Stahleri loodud matemaatiline mudel läheb nende andmetega kooskõlla ainult juhul, kui eeldada, et kõik Päikese sarnased tähed tulevad ilmale kaksikutena.

Nii järeldavadki autorid võrguväljaandes ArXiv, et ka meie Päikesel oli kunagi kaaslastäht. Päikese kunagist kaaslastähte on oletatud varemgi. Tähele on pandud isegi nimi – Nemesis.

Mõnede teooriate järgi oli just Nemesis see, mis tõukas ühe suure asteroidi sellisele orbiidile, et see põrkus sadu miljoneid aastaid hiljem kokku Maaga ja põhjustas üleilmse katastroofi, mille tagajärjel surid välja dinosaurused.