Gravitatsioonilaineid ehk aegruumi enda võbelusi otsivad astronoomid teatasid, et tabasid esimest korda ühinemast kaks neutrontähte. See avab astronoomias täiesti uue peatüki. Tegu on avastusega, mis tõotab muuta astronoomiat. Ülekannet pressikonverentsilt saab jälgida ka ERR Novaatori vahendusel.

Lisaks Virgole ja LIGO-le peab samal ajal pressikonverentsi veel ligi 70 observatooriumit üle kogu maailma, sh Euroopa Lõunaobservatoorium.

Taustainfo: Gravitatsioonilained vallanduvad massiga kehade kiirendamisel. Kuna tekkivad aegruumi võbelused on vaid vaevumärgatavad, suudavad inimesed registreerida vaid ülienergeetiliste sündmuste mõjul tekkivat lainetust. Esimest korda andsid teadlased gravitatsioonilainete nägemisest teada möödunud aasta veebruaris. Sellest ajast saadik on märgatud veel kolme mustade aukude ühinemisele viitavat signaali.

Nobeli füüsikapreemia pälvisid sellel aastal just gravitatsioonilainete avastamisele oluliselt kaasa aidanud füüsikud Rainer Weiss, Barry C. Barish ja Kip S. Thorne.

Eelnevalt olid LIGO teadlased registreerinud nelja mustade aukude ühinemisele viitavat signaali. Sõltuvalt kokkupõrkest oli nende lähedusse sattuvat ainet õgivate objektide mass Päikese omast kaheksa kuni 36 korda suurem. Sündmuste käigus vallandus kordades rohkem energiat, kui jõudsid sama ajavahemiku vältel kiirata kõik universumi tähed kokku. Seekord tabati ühinemast aga neutrontähed.

Tallinna ülikooli loodus- ja terviseteaduste instituudi rakendusfüüsika professor Tõnu Laas selgitab lühidalt, mis on gravitatsioonilained.

Peamiselt neutronitest koosnevad tähed on Päikesest 8–30 korda suurema massiga tähtede arengu lõppstaadiumiks. Ühinemine leidis aset Maast umbes 130 miljoni valgusaasta kaugusel asuvas galaktikas NGC 4993.

Sarnane, kuid siiski erinev

Neutrontähtede ja mustade aukude ühinemisel võib tuua välja kolm suuremat vahet. Tähed on mustadest aukudest suurema läbimõõdu, kuid väiksema massiga. Nii on nende ühinemisele viitava signaali amplituud madalam.

Samas on võimalik pikemalt ette ennustada, kuidas muutub signaal ajas. Mustade aukude ühinemisele viitava signaali kestvus on vaid murdosa sekundist. Neutrontähtede puhul võib ulatuda selle pikkus minutite või isegi tundideni. See võimaldab täpsemalt proovile panna kuulsa füüsiku Albert Einsteini üldrelatiivsusteooria, mis ennustab gravitatsioonilainete olemasolu.

Teadlaste käsutuses olevate detektorite praeguse tundlikkuse juures on võimalik märgata Maast vaid paarisaja miljoni valgusaasta kaugusel ühinevaid neutrontähti. Seni nähtud mustade aukude ühinemised on leidnud aset kuni kolme miljardi valgusaasta kaugusel.

Viimaks on erinevalt mustadest aukudest mõtet teha signaali registreerimise järel vaatlusi klassikaliste optiliste teleskoopidega. Antud juhul kasutati selleks loetud päevade jooksul pärast sündmuse nägemist nii Hubble'i kosmoseteleskoopi, Chandra röntgenkiirteteleskoopi, Euroopa Lõunaobservatooriumi Väga Suurt Teleskoopi kui ka Atacama kõrbes asuvate raadioteleskoope, rääkimata kümnetest väiksematest teleskoopidest. Vaatlustega kaeti seega elektromagnetkiirguse kõik sagedused.

Eelnevalt on spekuleeritud, et just neutrontähtede ühinemisel vallanduvad universumi kõige energeetilisemad kiirgusvood – lühiajalised gammakiirguse pursked. Ainus võimalus hüpoteesi proovile panemiseks oli aga seostada need gravitatsioonilainete signaaliga.

Kuulujutud

Kuulujutud uut tüüpi gravitatsiooniallika nägemisest hakkasid internetis levima juba augusti keskpaigas. Nimekas USA astrofüüsik J. Craig Wheeler paiskas veebiruumi säutsu, mille võib vabas vormis tõlkida "Uus LIGO. Allikas optilise paarilisega. Paiskab Sul sokid jalast ära".

Säutsu märkas ajakirja New Scientist toimetaja Mika McKinnon, kelle artikkel pani kihama märkimisväärse osa teadusmeediast. Seepeale avaldas Wheeler veidi hiljem teise säutsu: "Õige või vale. Ma poleks pidanud seda säutsu välja saatma. LIGO-l on õigus sellest teada anda siis, kui nad sobivaks peavad. Mea culpa."

LIGO eestkõneleja David Shoemaker ei kinnitatud toona kuulujutte ega ei lükanud neid ka ümber.

Järgnenud nädalal viitasid kõigile avalikult kättesaadavad andmed, et Fermi kosmoseteleskoop registreeris 17. augustil gammakiiri, mis lähtusid samast taevapiirkonnast, kus asus potentsiaalne gravitatsioonilainete allikas.

Hubble kosmoseteleskoobi tegemistest aimduse andvasse Twitteri automaatvoogu sattus 22. augustil neutrontähtede ühinemisele viitav säuts. See kustutati aga õige pea. Samas taevapiirkonnas asuvat kaks päeva varem lahvatanud allikat SGRB170817A vaatles 19. augustil ka Chandra röntgenkiirte teleskoobiga.

Kuidas gravitatsioonilaineid registreeritakse?

Signaali registreerimiseks kasutatavad mõõteseadmed meenutavad L-tähte, mille harude pikkus on neli kilomeetrit. Gravitatsioonilainete poolt põhjustatud ruumimoonutuste täheldamiseks kasutatakse laserkiirt, mis jagatakse kiirtejagajaga kaheks.

Neist ühe teekond jätkub sirgjooneliselt, teine peegeldatakse aga 90-kraadise nurga all teleskoobi teise harusse. Mõlemad kiired peegelduvad haru lõppu jõudes tagasi. Detektorini jõudes on need täpselt vastasfaasis. Valguslained interfereeruvad ja nõrgendavad teineteist sedavõrd palju, et kaovad täielikult.

Seda juhul, kui kiirte teekonna pikkus polnud teistsugune kui tavaliselt. Interferentsimustrini viivat häiritust võib esile kutsuda nii keskkonnast lähtuv müra kui ka gravitatsioonilained. Esimese saab pea täielikult välistada, kui samast signaali nähakse kerge viivisega mõlema interferomeetri poolt. Teisel juhul venitavad gravitatsioonilained ruumi ühes suunas kokku ja teises välja – harude pikkus muutub.

Gravitatsioonikiirguse mõju on imeväike. Piltlikult pressitaks tervet Linnutee galaktikat kokku vaid ühe inimese pikkuse võrra ehk reaalselt peavad füüsikud täheldama prootoni läbimõõdust enam kui 10 000 korda väiksemat muutust. Abi poleks isegi nelja kilomeetri pikkuste harudega interferomeetrist. Seetõttu peegeldatakse laserkiiri tegelikult enne interfereeruda laskmist 400 korda edasi-tagasi – valgus läbib kokku 1600 kilomeetrit.