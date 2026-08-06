Suri seeneteadlane Kuulo Kalamees

Kuulo Kalamees töötas aastatel 1964–1969 Tartu Riiklikus Ülikoolis ning aastast 1969 töötas ta ka Zooloogia ja Botaanika Instituudis. 1992–1997 oli Kalamees mükoloogiaprofessor, seejärel emeriitprofessor.

Kalamehe eestvõttel alustati Eesti seenekoosluste ja nende produktiivsuse uurimist. Ta on koostanud Eesti seente määrajaid ja muid seeni tutvustavaid raamatuid ning propageerinud seente kaitsmist.

Aastatel 1976–1985 oli Kalamees Eesti Looduseuurijate seltsi president.

Kalamees pälvis oma töö eest 2012. aastal Valgetähe IV klassi teenetemärk. Ühtlasi sai ta 2014. aastal Tartu Ülikooli medali, millega ülikool tunnustab liikmeid pikaajalise kaaluka panuse eest Tartu Ülikooli arengusse.