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Suri seeneteadlane Kuulo Kalamees

Uudised
Teadlane Kuulo Kalamees
Teadlane Kuulo Kalamees Autor/allikas: Erakogu
Uudised

Neljapäeval suri 92-aastaselt teadlane ja mükoloog Kuulo Kalamees.

Kuulo Kalamees töötas aastatel 1964–1969 Tartu Riiklikus Ülikoolis ning aastast 1969 töötas ta ka Zooloogia ja Botaanika Instituudis. 1992–1997 oli Kalamees mükoloogiaprofessor, seejärel emeriitprofessor.

Kalamehe eestvõttel alustati Eesti seenekoosluste ja nende produktiivsuse uurimist. Ta on koostanud Eesti seente määrajaid ja muid seeni tutvustavaid raamatuid ning propageerinud seente kaitsmist.

Aastatel 1976–1985 oli Kalamees Eesti Looduseuurijate seltsi president.

Kalamees pälvis oma töö eest 2012. aastal Valgetähe IV klassi teenetemärk. Ühtlasi sai ta 2014. aastal Tartu Ülikooli medali, millega ülikool tunnustab liikmeid pikaajalise kaaluka panuse eest Tartu Ülikooli arengusse.

Toimetaja: Johanna Alvin

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