Ornitoloog: lindude kampaania korras vaenamine on Eestis lõppenud

"Otseselt me linde enam ei vaena, aga kaudselt vaename me kogu elukeskkonda. Näiteks eelmise aasta linnu auli arvukus on alates taasiseseisvumise ajast vähenenud 25 korda. Sarnaselt merelindudele kahaneb ka põllu-, metsa- ja soolinnustik," tõdes Tuule "Osooni" 30. sünnipäevapeol.

Selle ilmekas näide on tema sõnul merikotka ümber toimuv Ehkki inimesed teavad, kuidas nende viljakust vähendav plii merikotkasteni jõuab ja seda vältida, pole selle tarvis piisavalt palju ette võetud. "See on peaaegu juba tahtlik vaenamine. Kampaania korras me linde aga tõesti enam ei vaena," sõnas ornitoloog.

Vaata ka videost Aarne Tuule varasemaid ülesastumisi "Osooni" saates.

Ehkki teatud linnuliikide kaitsmisel on elulugusid, viitas Tuule, et inimeste teadmised näivad alati tarvilikust pool sammu taga olevat. Näiteks on ehitatud aastatega must-toonekurgedele pesaaluseid ja võetud kaitse alla pesametsi. Selle tulemusena näeb pesades ka üha rohkem poegi.

"Nad surevad aga nälga, sest oleksime pidanud juba paarikümne aasta eest tegelema ka vooluveekogude seisundiga. Enamik musta-toonekure uurijaid on sel kevadel õppinud, kuidas toimib pais ja kuidas paise avada. Võib-olla peaksime tegema praegu veel midagi, mida me ei tea, et tegema peaksime," mõtiskles ornitoloog.

Seoses rohepöördega ja Eesti kliimaneutraalsuse taotlusega on kasvanud Tuule sõnul hüppeliselt huvi ka tuuleparkide püstitamise vastu. Nende keskkonnamõju hindamiseks napib juba eksperte. "Tempo on tohutu, aga uurimata ka ei saa. Praeguses faasis tuleks pool Eestimaad läbi kapata ja igal pool natuke vaadata. Keegi ei tea päris täpselt, kuhu need tuulepargid tulevad. Kasvõi täna hommikul helistasid mulle kaks arendajat ja küsisid, mis aastaks on vabu aega," sõnas ornitoloog.

Isegi kui ornitoloogid taolised rakendusuuringud ette võtavad, võib nende kõrval hooletusse jääda regulaarsem seire, mille täit mõju saab Tuule hinnangul tunda aastate pärast. "Seda enam, et kärpekäärid on ka seire-eelarvesse jõudnud. See on suurem oht. Kui tuuleparkide uuringute kullapalavik ka ükskord läbi saab, on võib-olla vähem seiret ja seirajaid. Meie teadmistesse sellest, mis liigirikkusega toimub, jäävad lüngad," lisas ornitoloog.

Süngemad suundumused kõrvale jättes leiab ta siiski põhjust argitööst rõõmu tunda. "Väga palju on väikesi toredaid episoode. Väga palju rõõmu valmistab kasvõi kassikaku poegade nägemine. Kolm poega on lausa uskumatu, aga samas on sul lihtsalt kuklas teadmine, et neist ükski jõule ei näe. See teadmine iga aastaga üha enam kasvab," märkis Tuule.

Suur küsimus on selles, kuidas viia see otsustajateni ja laiema avalikkuseni. "Suitsupääsukeste arvukus võib-olla langenud 250 000 paaril 100 000 paarini, aga see ei kõneta inimesi, kui selle tõttu ei tule automaksu ja kütus on mõistliku hinnaga. "Osooni" saade on suurepärane võimalus lihtsas keeles rääkida, mis on valesti ja mida teha võiks, vähemalt nendele, kes sellest teada tahavad," lisas ornitoloog.