Novaatori esimesele teadusluule-konkursile laekus 70 kaastööd

Meie jaoks oli eriti tore näha reaal- ja loodusteadlaste sedavõrd agarat osavõttu. Peegeldab see reaktsiooni kuiva teaduskeele pitsitavale vormile või ongi eesti teadlastes peidus avaldumata luulegeen, me ei tea. Igatahes suutsid konkursil osalenud luuletajahakatised meid nii kaastööde sisu, vormi kui ka mahuga pahviks lüüa.

Esikohtade üle otsustamise tegi eriti keeruliseks autorite eri luuletuste taseme kõikumine. Näiteks võisime saada ühelt autorilt ühe suurepärase luuletuse ja kaks keskpärast. Samas kui mõni teine teadlane saatiski kokku kaks luuletust, mis olid mõlemad väga heal tasemel.

Sellest tulenevalt üritasime teistega võrdpildi tekitamiseks hinnata iga autori luuletusi tervikuna. Lisaks peame tunnistama, et Novaatori toimetajate seas pole kirjandus- ega luuleeksperte. Usaldasime oma sisetunnet, võrdlesime eri kaastöid, tõime välja tugevusi ja nõrkusi ning tegime lõpuks otsuse. Peale selle hindasime eraldi neid luuletusi, mis käsitlesid kitsamalt teadusvaldkonda ja neid, mis tegelesid maailmaga laiemalt.

Pärast pikka kaalumist otsustasime žüriiga, kuhu kuulusid Andres Reimann, Airika Harrik, Jaan-Juhan Oidermaa ja Rait Piir, välja anda viis preemiat: esikolmik teadusluule valdkonnas, parim autor varias ning eriauhind parima teostuse eest. Lisaks laseme valida oma lemmiku lugejatel. Kõiki konkursile esitatud luuletusi on võimalik lugeda selleks mõeldud erilehel. Preemiatega pärjatud autorite kaastööd lisasime ka selle loo lõppu.

Võitjad

Teadusvaldkond:

1. koht: Margus Ott

2. koht: MerQ

3. koht: Jaanus Valk

Konkursile laekunud teadusluulest soovime eraldi esile tõsta ka Jaagup Kirme luuletust "Kuidas mõõta lõpmatust?".

Varia auhind:

Riin Viigipuu

Teostuse eripreemia:

Jukka Henry Petteri Nevalainen

Järgnevalt on teil võimalik tutvuda auhinnatud autorite loominguga:

Teadusluule esimene koht: Margus Ott

Armastan kvarke

top-kvarke

down-kvarke

Jumaldan teid, gluuonid

punased

rohelised

sinised

mikroskoopiline värvimuusika

antiroheline

antisinine

antipunane

pöördmuusika

pöördtants

sügaval igaühes meis

ka sinus

Taevalik süvarütm

nüüdsama algav

otsekohe lõppev

lättesse suubuv

Alma mater

Ilmamaa ammendus

toitev nisa

kvark-gluuon

plasma-piimasupp

mikrokosmiline küllusesarv

klimpidega

armastan palavalt

Igavesti teie

makrokosmos

2024.3.16, Ruila

minu näol

on tegemist seenega

kasvan raamatuil

sõpradel

maailmamunal

kännuseenena

ajan hüüfid laiali

iman enda ümbert

toitainerikkust

minu näol

on tegemist seenega

pärmiseen

tegeleb mu näoga

uuristab nahapinda

poeb rakuvahedesse

imab endasse

head-paremat

2023.11.29, Tallinn

Mõttesurm

universum lõpeb soojussurmaga

semiosfääri tabab mõttesurm

kus järgi jäävad vaid

spontaansed tähendusfluktuatsioonid

tähenduse-antitähenduse paarid

mis otsekohe annihileeruvad

seejuures jääb täielik

absoluutne idiootsus

saavutamata

seda ei luba

mõtte määramatuse printsiip

11.05.17, Xiamen

Teadusluule teine koht: MerQ

"Tudeng.Labor"

Jälle labor, ikka labor!

/lˈɑbɒr/, /ˈleɪ.bə/

Mikroob ei maga!

"Akadeemiline vabadus"

Vabadus jagada ja anda,

vaikimisi kõike, mida jaksad, kanda.

vabadus end rohkem teades aina lollimana tunda,

vabadus maksta kõrget hinda.

Vabadus töötada päevast öösse ja hommikusse,

reedest uude töönädalasse,

vabadus tööd pelgalt hobina näidata,

vabadus puhata, et uhkes rahus veel veidi töötada.

Vabadus valida raamid, milles seksikalt üleöö maailma päästa,

vabadus valida ahelaid, mida projektist projekti lohistada,

vabadus kõigest, aga mitte iseennast säästa,

vabadus õhinaga luua ja särada,

vabadus ereda leegiga läbi põleda.

Teadusluule kolmas koht: Jaanus Valk

" I s e e n e s e " n i m e t a v k ä ä n e

Õssis on kirjas

et "iseendal" ja "iseenesel" nimetavat käänet pole

ja muidugi innustab see mind

toda keelelist hästi varjatud haruldust taga otsima

Aga kust "iseenese" nimetavat käänet otsida?

No küllap lausest

Lauses peaks olema kaks nimetavas käändes lauseliiget

Veidi ringi tuhnides ei paista muud üle jäävat

kui et tegu saab olla aluse ja öeldistäitega

kusjuures öeldistäiteks peab muidugi olema see "ise" ise

ja peab seda olema kuidagi eriti esiletoodult ise

nagu ise oma saba kergitades

laskmata seda teha teistel

Aga mis saaks olla ise "ise"

olla "iseise"

Jaatavas lauses ilmselt

"Ainult jumal ongi iseise"

eitavas lauses

"Miski pole iseise"

Lapsikus lauses

"Tahan olla iseise!"

eneseabi lauses

"Ole ikka iseise!"

Kõlavad hästi loosunglikult

Kisub vägisi suurteks tõdedeks kohe

Küllap annaks

inimesed kahte-kolme-nelja lehte lüüa

ja igale väitele

hulga pooldajaid taha saada

ja nende pooldajad

omakorda karvupidi

kokku ajada

Nii ohtlikuna polegi ju ime

et "iseenda" nimetava käände

nimetamisestki

selline tabu saanud on

T õ l k i m i s e k i i t u s e k s

Elu on keeruline ja elutõde veel keerulisem

Katsu sa seda kuidagi lihtsalt kirjeldada

tekst kipub ikka sama keeruline tulema

Inimesed ei saa keerulistest tekstidest aru

Relatiivsusteooria kvantfüüsika

gammasähvatused gravitatsilained

tokamaki tööpõhimõtted

Kus aga häda kõige suurem

seal abi kõige lähem

Keerulisi tekste tuleks

lihtsalt inimestele tõlkida

Tõlkeuniversaalide hulka kuulub ju

lähtekeelse teksti lihtsustumine

Nii et näiteks soovides aru saada

mida paganat too seto lauluimä oma laulus leelotab

tasuks sõnad esmalt ladina keelde panna

seejärel ladina keelest prantsuse keelde

prantsuse keelest saksa keelde

saksa keelest kindlasti inglise keelde

ja no kui juba inglise keelest

maakeelde tõlkida

siis peaks tähendus juba iga matsi jaoks

piisavalt sile ja sujuv ja selge

ja ladus ja lihtne ja arusaadav olema

Varia auhinna võitja: Riin Viigipuu

Me elame kivist linnades,

kuid savannilooma süda

meie ürgsetes hingedes

segadust külvab üha.

Kardame tubades pimedust,

kuigi lukus on uks,

mitte ekraanide helendust,

mis päriselt teeb meid rahutuks

Endast näidata julgeme

vaid kõige paremat poolt,

kui vaja, siis kaamera sulgeme,

et klantspilt ei laguneks koost.

Ei tohi ju irduda karjast,

et hoida end lõvi hammaste eest,

kuid lõvi on nähtud vaid loomaaias

ja üksildus hoopis närib meid seest.

Kes üldse on meie kari

neis alati tühjades tubades?

Kas tõesti lemmik telesari

kindlat kohtumist lubades?

Istudes kulgeb me elutee,

paisudes toidust heast,

ning savanniloom me sees,

meid ohu eest kaitsta ei tea.

Teostuse eripreemia võitja: Jukka Henry Petteri Nevalainen

Häiriö

...

Puuttuvat baryonit

Pimeää touhua

kosminen valtataistelu on pimeää touhua

pimeä aine hallitsee massallaan maailmankaikkeutta rautaisella painovoimaotteellaan se luo galaksit

ja kosmoksen rakenteen

pimeä aine tuo kaaokseen järjestyksen

jota elämänkin syntyyn tarvitaan

Pimeä aine on valistunut diktaattori

pimeä energia puolestaan

kiihdyttää maailmankaikkeuden laajenemista puskee galakseja erilleen toisistaan

repii lopulta avaruudenkin hajalle

tuhoaa järjestyksen

Pimeä energia on terroristijärjestö

todellinen valta piiloutuu katseelta

siinä välissä galaksit synnyttävät tähtiä lämpö sydämissään

ne ydinfuusion kautta tuottavat energiaa valaistakseen maailmaa

siinä välissä ihminen yrittää raapia rahat kasaan sähkölaskua varten

ettei tulisi pimeä asunto

Loe kõiki luuletusi luulekonkursi erilehelt.