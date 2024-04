Nutipoi heidab valgust jää ja lainete ringmängule

Tallinna Tehnikaülikooli meresüsteemide instituudi vanemteadur Victor Alari sõnas, et koostöös ettevõttega WiseParker välja arendatud poi aitab muu hulgas lahendada jää ja lainetuse vastastikmõju probleemi. "Otsime vastuseid küsimustele, kuidas lainetus levib jää sees, see seal sumbub ning kuidas lainetus omakorda mõjutab jäävälja, näiteks läbi selle, et see murrab suuremaid jäätükke väiksemateks jäätükkideks," selgitas vanemteadur saates "Tähelepanu! Tegemist on teadusega".

Alari sõnul leidsid nad Lainepoisi näol hinna, vastupidavuse ja täpsuse vahel heal kompromissi. "Need mõõteseadmed, mis mõõdaksid jää-lainetuse vastastikmõju, peavad olema tugevad, väga täpsed ja kuna need protsessid toimuvad väga erinevates ruumimastaapides – räägime kilomeetritest või sadadest kilomeetritest – peab olema neid mõõteseadmeid palju, et neid protsesse mõõta," lisas vanemteadur.

Nutikad algoritmid arvutavad pois peidus olevate kiirendus- ja pöörlemisandurite ning magnetomeetritega kogutavate andmete põhjal välja laine kõrguse, perioodi ehk lainepikkuse ja laine suuna. "Kõige kõrgem laine, mis me mõõtnud oleme, oli keset India ookeani – 20,8 meetrit. Oluline laine kõrgus oli siis umbes 11 meetrit," märkis Valdur Kaldver, ettevõtte WiseParker tegevjuht.

"Kui me võtame kogu maailma mered ja ookeanid, siis toimuvast väga hea pildi ette saamiseks, oleks vaja neid kindlasti tuhandeid. Vaatame, millal me selleni jõuame," lisas Kaldver.