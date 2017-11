Kohv kaitseb südamepuudulikkuse vastu

Stevens kõneles uuringust Californias Anaheimis Ameerika Südameliidu konverentsil. Ta ei osanud veel öelda, mispärast kohv südamepuudulikkust tõrjub. Õieti võib ju ka olla, et kohvijoojatel tõrjub südamepuudust hoopis midagi muud, mis võib-olla statistiliselt kohvijoomisega kaasneb. Näiteks võib olla, et kohvijoojatel on mittejoojatega võrreldes kokkuvõttes tervislikum eluviis.

Laura Stevens Colorado ülikoolist ja ta kolleegid väidavad enam kui 17 000 täiskasvanut hõlmanud uuringu põhjal, et iga tass kohvi, mille inimene nädalas joob, vähendab seitsme protsendi võrra võimalust, et tal kujuneb südamepuudulikkus. Muidugi mitte lõpmatuseni välja, vaid teatavais piires.

Kas kohv on tervisele kasulik või kahjulik? Hea küsimus! Ameerika teadlaste värskest uuringust igal juhul ilmneb, et kohvijoomine vähendab südamepuudulikkuse ohtu, ja isegi väga märgatavalt.

