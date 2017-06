Kakskeelsed lapsed eristavad paremini hääli

Kakskeelsed lapsed tunnevad oma ükskeelsetest eakaaslastest inimesi paremini hääle järgi ära. Et inimkõne kannab peale oma otsese sisu infot ka selle kohta, kes seda sisu sisaldavat juttu parajasti kõneleb, siis on kakskeelsetel lastel ükskeelsete ees veel seegi eelis peale selle, et nad saavad loomulikultaru ka kahes eri keeles edastatavast sisust.

Ameerika teadlased eesotsas Susannah Levyga New Yorgi ülikoolist tegid katseid 41 lapsega, kellest rääkis 22 ainult inglise keelt. Mõnda muud keelt rääkis lisaks 19 last. Üks ülesanne seisnes näiteks selles, et lastel lasti kuulata sõnapaare. Üks sõna inglise keeles saksa aktsendiga ja teine sõna saksa keeles, mida ka need kakskeelsed lapsed, kes seda ülesannet täitsid, ei osanud. Nad pidid ütlema, kas mõlemat sõna ütles üks ja seesama inimene või kaks eri inimest.

Teises ülesandes näidati lastele joonisfilme, kus rääkisid kolm tegelast rääkisid igaüks oma häälega. Pärast pidid lapsed üksnes hääle järgi aru saama, milline tegelane parajasti rääkis jne.

Katsetest selgus esiteks, et kümneaastased ja vanemad lapsed said ülesannetega paremini hakkama kui üheksa-aastased ja nooremad. See ei ole teadlastele ka eriline üllatus. Kuid selgus ka, et kakskeelsed lapsed lahendasid ülesandeid paremini kui ükskeelsed.

Levy kirjutab ajakirjas Bilingualism: Language and Cognition, et kakskeelsete laste paremale hääle tundmisel võib olla mitu võimalikku seletust. Ühest küljest on neil teistest rikkalikum teadliku kõne kuulamise kogemus. Teisest küljest võib neil olla kujunenud parem keskendumisvõime. Kolmandast küljest tajuvad nad aga võibolla terasemalt ka hoopis sotsiaalseid olukordi, mis aitab omakorda inimestel hääli eristada.