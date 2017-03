Kopsud toodavad verd

Kopsud ei ole ainult hingamiseks. Neis tekib ka verd. Ameerika teadlased avastasid videomikroskoobiga elavat hiire kopsu vaadeldes, et just kopsudes tekib hiirel suurem osa tema vereringes ringlevatest vereliistakutest ehk trombotsüütidest, mille ülesanne on aidata verel vajadusel hüübida ja parandada veresoonte vigastusi.