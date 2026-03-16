Uus materjal on argirõhu juures ülijuht rekordiliselt kõrgel temperatuuril

Ameerika materjaliteadlased on töötanud välja ülijuhi, mis toimib normaalse õhurõhu käes rekordiliselt kõrgel temperatuuril.

Seesugused avastused toovad loodetavasti lähemale päeva, mil elektrit saab toota, edastada ja salvestada tänasest märksa tõhusamalt.

Ching-Wu Chu ja Liangzi Deng Texasest Houstoni Ülikoolist kirjutavad koos kaasautoritega Ühendriikide teadusakadeemia toimetistes, et nende materjal on ülijuhtiv veel ka miinus 122 Celsiuse kraadi juures.

See on küll päris külm, kuid soojem kui senised normaalrõhulised ülijuhid.

Ülijuhtivus on aastal 1911 avastatud nähtus, mis seisneb materjali elektritakistuse täielikus kadumises. See tekib enamasti üüratult madalal temperatuuril.

Tänapäeval on avastatud materjale, mis on ülijuhid juba nii kõrgel temperatuuril, mida võib kohata ka meie looduses käreda pakase ajal, kuid need vajavad äärmiselt kõrget rõhku.

Kõrget rõhku läks vaja ka Chu, Dengi ja kolleegide töös, kuid ainult korraks. Nad hoidsid materjali kõrge rõhu käes ja jahutasid kindla temperatuurini, nii et selles tekkis ülijuhtivus, nagu võiski oodata.

Seejärel lasid nad rõhu järsku vabaks. Selgus, et ülijuhtivus jäi püsima, ja püsis ka siis, kui materjali märgatavalt soojendati.

Chu ja Deng on kaasautoreiks ka teises Ühendriikdie teadusakadeemia toimetistes avaldatud kirjatükis, kus nad visandavad veel viis võimalust, kuidas võiks põhimõtteliselt materjale kõrgtemperatuurseteks ülijuhtideks töödelda.

Ülijuhtivuse saavutamine toatemperatuuril normaalse rõhu juures on seni jäänud unistuseks, kuid paljud teadlased on väljendanud veendumust, et see on edasiste uuringute tulemusel kindlasti saavutatav.

Chu ja Dengi materjalil jääb sest sihist veel küll üle saja kraadi puudu, nii et kadudeta voolava energia tulekuni elektriliinidesse võib veel päris palju aega minna.

Uus rekordmaterjal kuulub niinimetatud kupraatide sekka. Nende materjalide kristallvõre sisaldab vase ja hapniku aatomitest koosnevaid lehekesi, mida mööda elektrivool takistusvabalt voolabki.

Pildil hoiab Ching-Wu Chu käes niinimetatud teemantalasit, millega avaldati uuele ülijuhtivale materjalile ülitugevat rõhku.

