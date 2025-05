Aasta kooliks 2025 valiti Kindluse kool

Kindluse Kooli direktori Reelika Turi sõnul näitas võit, et nad teevad õiget asja. "Kindluse Kool on veel väga noor kool, kooliteed on käidud vaid kuus õppeaastat. Aasta kooli tiitel on meile suur tunnustus ja teeb kogu koolipere väga rõõmsaks. Kindluse koolis on esikohal õppija ja talle huvitava koolikeskkonna loomine. Loomulikult on kooli õpilaste kiire kasv teinud viimased õppeaastad väljakutsuvaks, kuid mul on hea meel tõdeda, et meie ühine panustamine on kandnud vilja. Meie kogukond usub meisse ja on meiega alati kaasas," ütles Turi.

Aasta kooli finaal toimus esmakordselt kahes voorus. Žürii ja esimese hääletusvooru tulemuste liitmisel selgusid kolm finalisti, kelle seas läks mai alguses käima uus hääletusvoor. Kolme finaali pääsenud kooli läks lühireportaažide loomiseks külla ETV2 noortesaade "Nova".

Lisaks Kindluse koolile pääsesid superfinaali Kuressaare Nooruse kool ja Tallinna prantsuse lütseum. Tihedas rebimises sai nende seast kõige rohkem hääli Kindluse kool, kelle poolt anti kahes voorus kokku üle 5000 hääle.

Konkursiga sooviti tänavu esile tõsta koole, kus rakendatakse nüüdisaegset õpikäsitust, toetatakse koolipere heaolu ning lõimitakse oskuslikult formaalset ja mitteformaalset õpet.

Aasta kooli konkursile kandideeris sel korral 32 kooli. Varem on aasta kooli tiitli pälvinud Jõhvi gümnaasium, Metsküla algkool, Läänemaa ühisgümnaasium, Uulu põhikool, Võru gümnaasium, Viljandi gümnaasium ja Tallinna 32. keskkool.

Aasta kooli konkursi korraldavad Harno ja "Terevisioon". Vaata ka Nova reportaaži Kindluse koolist.