Lasteaiad saavad kala-aabitsad

Valmis on saanud lasteaia viimaste rühmade lastele mõeldud "Meie pere kala-aabits". Autorid loodavad, et veel selle aasta jooksul jõuab aabits igasse lasteaeda ning selle abil hakkavad lapsed tähtede ja numbrite õppimise kõrval ka kalu armastama.

Pärnumaal Lindi lasteaed-algkoolis pole lastel ilmselt kalatundmisega probleeme, sest elavad nad ju mere ääres ja paljud pered on kalandusega seotud, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Uues "Meie pere kala-aabitsas" on muidu kõik nii nagu mõnes teises aabitsas, eriline on vaid see, et kõik pildid ja salmid on kaladega seotud. Seetõttu pakub uus raamat kaluriküla lastele suurt äratundmisrõõmu.

"Väga tore oli näha seda kätemerd, kui me küsisime, kas kala on kasulik süüa ja kõik vastasid jaatavalt. /.../ Oli väga huvitav selles mõttes, et ma pidin ennast harima ja tutvuma selle kalamaailmaga. Mul oli huvitav seda teha," rääkis autos Kätlin Vainola.

Aabitsa andis välja Kalanduse Teabekeskus lootuses, et see aitab lastes kalaarmastust äratada.

Aasta lõpuks peaks raamat jõudma enam kui 12 000 Eesti lasteaialapseni.

"Lasteaialaps ei peagi muidugi kalu tundma, see ei olegi tähtis, aga kalateema võiks talle kuidagi tuttavaks saada, et hiljem hakkaks ta ka kala sööma. Me ei loodagi, et Lindi lapsed sööksid vürtsikilu, aga vürtsikilu hakkavad nad sööma võib-olla keskkoolis," rääkis Kalanduse Teabekeskuse juhataja Toomas Armulik.

Lindi lapsed muidugi tunnevad juba kalu ja seda tänu merebiooloog Jüri Tensoni kalatundidele.