Tartu ülikooli arvutiteaduse kõrge tase pälvis rahvusvahelise tunnustuse

Tartu ülikool (TÜ) on üks kahest Kesk- ja Ida-Euroopa ülikoolist, mis jõudis arvutiteaduse erialal juhtiva Briti kõrgharidusajakirja Times Higher Education (THE) pingeritta.

TÜ arvutiteadust hinnatakse maailma esimese 250 parima sekka. Lisaks valiti arvutiteaduse instituudi juhataja professor Jaak Vilo üleeuroopalise informaatikaühenduse juhatusse.

Alates 2004. aastast koostatud Times Higher Education ülikoolide edetabeleid peetakse maailmas kõige mainekamaks ja mõjukamaks. Eelmisel nädalal avaldatud edetabel reastab 300 parimat arvutiteadusega tegelevat ülikooli, neist 200 parimat individuaalselt ning ülejäänud 50 kaupa grupeerituna. Tartu ülikool platseerus edetabelis 201.-250. kohale.

Praeguses edetabelis on arvutiteadus TÜ kõige kõrgemalt hinnatud eriala. THE võtab edetabeli koostamisel arvesse 13 tulemusnäitajat, mis kirjeldavad õppekeskkonda, teadustulemuste mõjukust, teadustöö mahtu, akadeemilist mainet, tulusid, innovatsiooni ja rahvusvahelistumise ulatust.

Kui Tartu ülikool tervikuna on edetabeli esimese 500 ülikooli sekka pääsenud juba mitu aastat, siis TÜ arvutiteadus jõudis THE erialasesse edetabelisse esmakordselt, olles seejuures Euroopa Liidu Kesk- ja Ida-Euroopa piirkonna ülikoolidest Varssavi ülikooli kõrval teine tabelisse pääsenu.

Tabeli esikolmiku moodustavad Stanfordi ülikool ja Massachusettsi tehnoloogiainstituut (MIT) USA-st ning Oxfordi ülikool Suurbritanniast.

Tartu ülikooli koht arvutiteaduste pingereas on muljetavaldav, sest me oleme kohe Uppsala ülikooli järel ning samal tasemel Berni, Bergeni, Essexi ja Washington State ülikoolidega.

Tartu ülikooli teadusprorektori Kristjan Vassili arvates vääribki TÜ võrdlust pigem Lääne-Euroopa ja Põhja-Ameerika ülikoolidega: "Tartu ülikooli koht arvutiteaduste pingereas on muljetavaldav, sest me oleme kohe Uppsala ülikooli järel ning samal tasemel Berni, Bergeni, Essexi ja Washington State ülikoolidega. See näitab selgelt, et ülikool on IT-erialadega regiooni liider ning suure konkurentsivõimega ka globaalselt.”

"Kõrge edetabelikoht on tunnustus ülikooli arvutiteaduse instituudi töötajatele, kuid seab kõrgendatud ootused ka arendustegevusele ja investeeringutele tulevikus. Väliskeskkond vajab lõpetajaid ja teadustööd lisaks fundamentaalsele IT-erialale ka interdistsiplinaarsetes digitaalsete transformatsioonide, masinõppe ja tehisintellekti valdkondades. Instituudis on uurimisgrupid juba neil teemadel mehitatud, kuid võimendus on võimalik saavutada vaid adekvaatse finantseerimise ja inimkapitali kaasamise toel," lisas Vassil.

Jaak Vilo valiti üleeuroopalise informaatikaühenduse juhatusse

Tartu ülikooli arvutiteaduse kõrge tase on tähelepanu pälvinud ka mujal Euroopas. Sel nädalal valis Euroopa ülikoolide arvutiteaduse instituutide ja IT teaduskondade ühendus Informatics Europe TÜ arvutiteaduse instituudi juhataja professor Jaak Vilo oma juhatuse liikmeks.

Informatics Europe ühendab praeguseks 120 Euroopa ülikooli ning aitab oma tegevusega edendada informaatika valdkonna kvaliteetset õpet, teadustööd ning teadmussiiret Euroopas. Eestist kuuluvad Informatics Europe võrgustikku Tartu ülikool ja Tallinna tehnikaülikool, kellel on erialaselt väga tihe ja pikaajaline koostöö informaatika tippteaduse ja hariduse edendamisel.

Professor Jaak Vilo täpsustas informaatika rolli ja mõju: "Informaatika, millel on nii inglise kui ka eesti keeles mitmeid nimesid, on väga lai valdkond, mis tegeleb peamiselt arvutite, võrkude, infosüsteemide ja tarkvaraga seotud teemadega. Tänaseks on informaatika kasvanud oluliseks ja laiaks distsipliiniks füüsika, matemaatika, bioloogia jt erialade kõrval. Lisaks mõjutab informaatika üha laiemalt kõiki teisi erialasid - Interneti ja sotsiaalmeedia fenomenidest kõikide valdkondade andmehõive, halduse ja analüüsini.”

Tartu ülikooli professor Jaak Vilo. Autor: Andres Tennus