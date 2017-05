Noort Maad kattis üleilmne ookean

Antony Burnham ja Andrew Berry Austraalia rahvusülikoolist väidavad oma uurimistöö põhjal, et maakeral ei leidunud esimese mõnesaja miljoni aasta jooksul mingeid mägesid ning ka maakoorelaamade liikumist ja omavahelisi kokkupõrkeid, millest mäed võinuks tekkida, ei olnud.

Nad uurisid kivimites sisalduvaid tsirkoonikristalle ja neis kristallides väga väheses koguses sisalduvaid keemilisi elemente. Selgus, et nende elementide suhtelised kogused muutusid sadade miljonite aastate vältel üsna vähe. See viitab sellele, et ka meie planeet muutus tollal veel väga aegamööda.

Tsirkoonikristallide päritolu analüüs nendesamade niinimetatud jälgelementide põhjal osutas, et need on tekkinud tardkivimite, mitte settekivimite sulamisel. Et settekivimid sulavad tavaliselt siis, kui suured maakoorelaamad põrkuvad, sai neist tulemustest pigem tuge hüpotees, et väga noorel maakeral laamad veel ei põrkunud.

Laiemalt võttes toetavad Burnhami ja Berry ajakirjas Nature Geoscience avaldatud uurimistulemused niinimetatud jaheda varajase maakera teooriat, mille järgi pärast meie planeedi algset moodustumist, mil olud olid väga äärmuslikud, algas üsna jahe ja rahulik ajajärk.

Rahutumaks läks uuesti umbes 4,1 miljardit aastat tagasi, kui Maale hakkas tihedalt langema komeete ja asteroide. Arvatakse, et esimesed väikesed elusolendid ilmusid meie planeedile siis, kui see tihe pommitamine umbes 3,8 miljardit aastat tagasi läbi sai.