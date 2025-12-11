Eksperdid: Eesti kommipakkidega reeglina petta ei saa

Pühade ootuses söövad eestlased ka tavapärasest rohkem komme. Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ameti (TTJA) ja Metroserdi eksperdid kinnitasid, et Eestis kipuvad tootjad vaidluste ennetamiseks lisama pakendisse magusat väikese varuga, küll tasuks olla ettevaatlikum lahtist kommi ostes.

"Terevisioonis" tehtud eksperimendi käigus kaalusid TTJA tehnikaosakonna nõunik Priit Poschlin ja Metroserdi metroloogiadivisjoni juht Lauri Lillepea prooviks klassikalist jõulupakki. Pakendil lubatu järgi oli selle netokaal 420 grammi. Kaalunäidik fikseeris stuudios kopsakama numbri – ligi 480 grammi. Poschlin selgitas, et vahe tuleneb pakendist. "Pakend siin ümber ongi peaaegu 50 grammi ehk siin sees on tootja suutnud tagada peaaegu ideaalse kaalu," sõnas Poschlin.

Pakend võib viia poeriiulitel aga poeriiulitel olulise erisuseni. Kinnispakkide puhul on tootja pakendanud head kraami kindlas koguses ja seda tarbija muuta ei saa. Nende puhul kehtivad ranged reeglid: pakendile märgitud kaal peab olema puhas toode, ilma taarata. Seevastu lahtise kommi ostmisel maksab tarbija paratamatult ka kommipaberi ja kilekoti eest, sest need asetatakse kaalule koos tootega.

Loodusseadused ja tootja heldus

Kuigi jõulupaki kaal oli üllatavalt täpne, pole see alati reegel. Poschlini sõnul on kinnispakkide sisu praktikas varieeruv. Näiteks kuivatatud puuviljade või pähklite puhul on iga üksik vili erineva massiga, mistõttu on masinatel keeruline identset lõpptulemust saavutada.

Siin tuleb mängu tootjate strateegia. Vältimaks pakki lubatust väiksema koguse panemist, mis tooks kaasa halvemal juhul kohtuvaidlused, pakendavad paljud Eesti tootjad oma kauba teadlikult väikese varuga. "Kohukene on tavaliselt umbes 40 grammi. Tegelikult Eesti tootjad kipuvad pakendama 42 grammi. See tähendab, et tootja annab tegelikult iga 21. kohukese niisama ära," tõi Poschlin näite.

Ühtlasi ilmestab see, kuidas täppisteadus kohtub majandusliku konkurentsiga. Tootja, kes suudab mõõta täpsemalt, ei pea tasuta kohukesi jagama ja saab selle võrra konkurentsieelise.

Usalda, aga kontrolli

Metroserdi metroloogiadivisjoni juht Lauri Lillepea rõhutas, et riik on loonud süsteemi, kus kõik kaubanduslikud kaalud peavad läbima kohustusliku kontrolli ehk taatlemise. Tarbija saab seda kontrollida lihtsa vaatlusega. "Poes on lihtne vaadata, kui kaalu peale on läikiv kleeps," õpetas Lillepea.

Samas ei sõltu täpsus ainult masinast, vaid ka kasutajast. Iseteeninduskassas või kommileti ääres peab ostja käituma nagu ekspert, Kaal peab olema loodis ja sinna ei tohi peale jätta kõrvalisi esemeid. "Ma ei jäta oma näppu siia nurga peale või mantlihõlm ei vaju siia peale, siis saan vale tulemuse," selgitas Lillepea.

Eriti keerukaks läheb asi multipakkide puhul, kus on pakk paki sees. Seal peab vastama nõuetele nii toote kogukaal kui ka iga üksiku kommi kaal. Kui pakendil on näha stiliseeritud "e"-täht, on tegemist e-märgisega, mis kinnitab, et tootja on rakendanud eriti range täitekoguse kontrollisüsteemi.

Eksperiment ise näitas aga, et Eesti poelettidel valitseb kord. "Eestist võib kommi osta," resümeeris Lillepea.