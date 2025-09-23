Teadlane: tehisaru märgendab postitusi inimesest demokraatlikumalt

Lubergi sõnul on asjade loomulik käik, et ühismeedias otsustab postituste sobivuse üle üha enam tehisaru. "Kui teda saab palju rohkem kasutada, ta on palju usaldusväärsem, ta on palju võimekam, siis teda on loomulikult mõistlik kasutada ka sellisel puhul," ütles ta saates "Terevisioon".

Kui inimene avastab, et aasta, kuu või nädal tagasi sobinud heatahtlik postitus on üleöö sobimatuks märgitud, pole see Lubergi sõnul tingimata tehisarust tingitud. "Kui räägime sotsiaalmeediast, siis teatud juhtudel on seal taga poliitilised otsused. Võib-olla tehisintellekt võimaldab neid otsused teha natuke kiiremini," osutas ta. Kuna postituste vaatamine ja laikimine toob platvormidele raha sisse, muudavad need postituste reegleid teadlase sõnul pigem vabamaks.

Tehisaru võib väiksemate keelte ja kultuuridega seotud sisu hinnates anda enesekindlalt valesid vastuseid ehk hallutsineerida. Lubergi sõnul lähevad masinad aga selles osas täpsemaks. "Kui räägime postitustest, mis puudutavad väga hiljutisi sündmusi, mille kohta keelemudelil ei olegi veel andmeid olemas, siis seal kindlasti võib tekkida probleeme," tõdes ta samas.

Ideaalis peaks tehisaru tegema postitustele esimese sorteerimisringi. Järgmisel ringil teeks lõpliku otsuse juba inimene. Kuna postitusi tehakse päevas miljardeid, ei käi suured keelemudelid nii suurest mahust üle. "Esimene filtreerimine tehakse tegelikult palju kiiremate ja tõhusamate mudelitega, mis ei ole nii ressursinõudlikud. Juba seal võivad esimesed vead tekkida," selgitas Luberg.

Tehisarule on ette heidetud, et see otsustab poliitilistes küsimustes nagu valge nahavärviga meesterahvas. "Ma arvan, et see mõnes mõttes peegeldab, mille pealt mudelit on treenitud. Samas julgen väita, et [mudelid] võivad olla mõnes mõttes palju demokraatlikumad, kui keegi, kes otsustaks poliitiliselt," mõtiskles Luberg. Päris apoliitiline tehisaru tema sõnul pole: näiteks Hiina tehisarumudelid annavad Hiina ajaloo kohta kallutatud vastuseid. "Mingil määral see on alati sisse kirjutatud: isegi kui keelemudel oleks perfektne, esindaks ta ikkagi kellegi jaoks valesid vaateid," märkis teadlane.

Nii postituste märgendamisel kui ka tehisaru kasutamisel laiemalt tuleks Lubergi sõnul inimesel säilitada kriitline mõtlemine. Samuti tuleb osata masina väljundit analüüsida. "Mis tähendab, et tegelikult nende postituste filtreerimine peaks käima selliselt, et me saame sisendi, aga inimene peaks olema ikkagi protsessis sees," ütles teadlane.