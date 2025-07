Staatiline telepilt võib kalli OLED-ekraani rikkuda

OLED-telerid on tuntud oma erakordse pildikvaliteedi poolest, pakkudes sügavaid musti toone ja elutruid värve. Nende aluseks oleva tehnoloogia võti peitub orgaanilistes valgusdioodides, mis tähendab, et iga pildipunkt ehk piksel loob ise oma valguse. Paradoksaalsel kombel on just seesama omadus, mis annab OLED-tehnoloogiale eelise, ka selle suurimaks nõrkuseks.

Orgaaniline materjal kulub ja laguneb aja jooksul paratamatult valguse ja soojuse mõjul. Novaatorile on teada mitu juhtumit, kus staatilised ja heledad pildid, näiteks telekanalite logod, on ekraanile sisse põlenud ja sinna püsiva jälje jätnud. Tallinna Tehnikaülikooli külalislektori Eero Uustalu sõnul on pildi sissepõlemisel ehk OLED-ekraani degradeerumisel kolm peamist põhjust.

Esiteks on sinisel valgusel, mida ekraanides kasutatakse, võrreldes teiste värvidega kõige suurem valguskvandi energia. See on ka kõige lähemal ultraviolettvalgusele, põhjustades paratamatult orgaanilistes materjalides lagunemist. "See juhtub ka teiste valgust kiirgavate dioodidega, mis selle ümber on. Seega degradeerib sinise dioodi valgus dioodi ennast," selgitas Uustalu. Selle tagajärjel väheneb ka dioodi heledus.

Teiseks kiirendab orgaanilise materjali lagunemist kõrgem temperatuur. Uustalu selgitas, et keemikutele üldtuntud seaduspära järgi kiirendab temperatuuritõus kümne kraadi võrra reaktsioone kaks kuni neli korda. Kuna isegi tõhusad valgusdioodid ei muuda kogu elektrienergiat valguseks, eraldub osa sellest soojusena. "Kui see pidevalt ühes punktis täie võimsusega hästi heledalt põleb, kuumutab see seda kohta ja materjali degradeerumine on jälle selle võrra kiirem," lisas ta. Mujal, kus ekraani pilt muutub, materjal nii kiiresti ei kulu.

Kolmandaks põhjuseks on Uustalu sõnul asjaolu, et tootmisprotsessis ei valmi täiesti ühesuguste omadustega valgusdioodid. Teleritootjad kalibreerivad küll tehasest tulles ekraani üle, et kõik pikslid põleksid ühtlase heledusega, kuid aja jooksul kulunud piksleid vanemad telerimudelid ise ümber ei kalibreeri.

"Väsinud koht hakkab olema teist värvi ja üsna tõenäoliselt kollakas, sest sinine diood saab ajas kõige rohkem kahjustada," kirjeldas Uustalu: "Ekraani valgeks pannes on need kulunud varjud ja pikslid, mis enam täit valgust välja anda ei suuda, kindlasti näha."

Uued põlvkonnad, uued lahendused

Teleritootjad ja -müüjad kinnitasid, et uuemate OLED-telerite puhul on sissepõlemise probleem oluliselt väiksem kui vanematel. Elisa seadmetiimi tootejuhi Indrek Eesalu sõnul pole neil viimaste aastate statistika põhjal selliste garantiiremonti pöördumistega praktiliselt kokkupuuteid olnud. "Tõenäoliselt on nii tehnoloogia kui ka tarkvaralised lahendused oluliselt arenenud. Tänapäevaste tipp-tootjate teleritel on mitmed funktsioonid, mis aitavad jääkpiltide ehk sissepõlemise riski oluliselt vähendada või sootuks välistada," märkis Eesalu.

Euronicsi jätkusuutlikkuse spetsialisti Aron Koppeli sõnul on tootjad tehnoloogiliselt kasutusele võtnud kaks peamist kaitsemeedet. Esimene on nn pikslinihutus, kus teler liigutab eredaid staatilisi objekte, näiteks logo, mõne piksli võrra. Teine on pikslivärskendus, mida telerid teevad automaatselt väljalülitatud olekus. "Kui teler saab aru, et mingid pikslid on hakanud teistest rohkem kuluma, viskab ta sinna sisse rohkem energiat, et teha seda veelgi eredamaks," selgitas ta.

Mõlemad funktsioonid pikendavad kasutatavate pikslite eluiga. Garantiijuhtumeid on tulnud aeg-ajalt ette aga ka Euronicsis. Tavaliselt on need Koppeli sõnul olnud seotud nelja kuni viie aasta vanuste teleritega.

Indrek Eesalu lisas, et tavakasutusest tekkinud sissepõlemisjäljed kuuluvad reeglina tootjagarantii alla. See ei pruugi aga laieneda juhtumitele, kus seadet on kasutatud ebatavaliselt, näiteks püsiva reklaampildi kuvamiseks.

Kui remont on majanduslikult mõistlik, vahetatakse välja ekraanipaneel, mis moodustab 50–80 protsenti uue teleri hinnast. Muul juhul saab klient uue toote. "Elektroonikatootjate tehased on nii rafineeritud, et neil on lihtsam hoida tehast viis sekundit kauem töös, kui maksta tehnikule 200 eurot, et võtta paneel lahti ja panna uus peale. Sellel on juba uus tarneahel, kus peab Hiinast uut paneeli sisse tooma," nentis Koppel.

Kasutaja vastutus ja ootused

Eksperdid soovitavad sissepõlemise vältimiseks järgida kasutusjuhendis toodud soovitusi. Aron Koppel soovitab aeg-ajalt kanalit vahetada ja vältida staatilise pildi pikaajalist kuvamist. "Kui sa vahetad kanalit ja ETV logo nurgas pole, siis see pikendab eluiga," ütles ta.

Koppel meenutas siinkohal, kuidas esimeste OLED-telerite juhistes soovitati iga kahe tunni tagant kanalit vahetada, vähendada vajadusel pildi eredust ja kasutada ökorežiimi. Samas lisas ta, et viimase kolme-nelja aasta jooksul ostetud telerite puhul ei peaks üleliia muretsema.

Indrek Eesalu rõhutas, et kui telekat parasjagu ei vaadata, tuleks see välja lülitada. Samas võiks seade siiski vooluvõrku jääda, sest paljud OLED-telerite mudelid tegelevad ooterežiimis automaatselt ekraani hooldusega. Samuti on abiks ekraani ereduse automaatne reguleerimine ja tarkvarauuendused.

Vaatamata uutele tehnoloogilistele ja tarkvaralistele lahendustele on riski olemasolu teadvustanud ka Euroopa Ringhäälingute Liit (EBU). Selle soovitus R129 annab ringhäälingutele konkreetsed juhised, kuidas ekraani sissepõlemist vältida.

Muuhulgas soovitatakse selles piirata staatiliste elementide, nagu logode, heledust. Standardse dünaamilise ulatusega (SDR) pildi puhul soovitatakse piirata heledus 40 protsendini maksimaalsest valgest. Üks võimalikest tehnikatest hõlmab nn lineaarset võtmesegamist, mis muudab logo osaliselt läbipaistvaks. See vähendab logo kontrastsust ja pikaajalist mõju ekraani pikslitele. Samas pole soovituste rakendamine telekanalitele kohustuslik.