Endel Talvik: mehed elavad naiste maailmas, naised ei vaja enam kaitsmist

„Me elame kogu aeg matriarhaadis – see maailm on naiste tahtmise järgi, kujundatud naiste järgi, mis on tehtud meeste poolt, kuid naiste jaoks. Kui elaksime meeste maailmas, kukuks see üsna kiiresti kokku,“ tõi välja psühhoanalüütik Endel Talvik. Sealt tulenevad ka paljud probleemid.

Juba mütoloogias on sisse kirjutatud teatud meeste rollid maailma ja ühiskonna loomises. Siinkohal on näiteks kas või Prometheus ehk ettemõtleja, inimeste või meeste looja, või Atlas – kõigele vastupidav.

Mees on tehtud savist ja pisaratest, kuid peab sealjuures olema tugev, kuid emotsionaalne.

„Läbistamine ja Kuulsus on tema vanemad – ema poole tahame saada, isa moodi tahame olla,“ tõi Talvik välja jooned, mida kõik mehed justkui peavad järgima. „Kui see meil kõik õnnestub, oleme võib-olla edukad mehed.“

Kui Prometheus tegi mehe siis naisi polnud ning naised loodi meestele kättemaksuks. Pandora eestikeelne vaste oleks „Kõikide Andidega“. Pandora oli midagi enamat kui lihtsalt mees. Ehkki tänapäeval tõlgendame Pandora laegast kui kõigi hädade vallandumise metafoori.

Mees vs naine on iseenesest vale vastandus

Mõistus: on antud nii mehele kui naisele.

Sõnad vs jõud: mees sai Prometheuselt tule, kuid naine sai väega sõnad.

Seksuaalsus: seda omavad nii mehed kui naised.

Mees sai ettemõtlemise, naine graatsia ja ilu.

Vanad kreeklased uskusid selle põhjal, et naised on Kõikide Andidega, nad on palju targemad kui mehed, kuid on sealjuures seksuaalsed, mis teeb neid meestele ligitõmbavaks. Sealjuures on aga seesama seksuaalsus hirmutav.

Naiste Emakoda on see, mille ümber kõik koondub ja mida mehed peavad kaitsma. "Me elame naiste maailmas, mis on naiste tahtmise järgi loodud, kuid põhiliselt meeste käega.“

Tänapäeva eluga paralleele tuues märkis Talvik retooriliselt: kes on see, kes ostab kontserdipileti ja mehe sinna viib; kes peab korras kodu; kes suhtleb teistega; kes hoolitseb lähikondsete arengu ja heaolu eest?

„Naised saavad maailmas väga hästi ilma meesteta hakkama,“ nentis Talvik.

Kui võrrelda vanemaid naisi ja mehi, siis tulevad erinevused väga hästi esile. „Mehed, me hakkame ätistuma väga kergesti,“ ütles Talvik.

Mehed ei ole nii sotsiaalsed, ei saa sageli üksi hakkama. Üldiselt tegelevad mehed vähem enda eest hoolitsemise ja enda arenguga.

Samal ajal aga vanemad naised hoolitsevad jätkuvalt laste käekäigu, kodu ja lähikondsete eest.

Sellist meest, nagu vanasti, ei ole enam naistele vaja, sest naised saavad iseenda eest seismisega väga hästi hakkama. See on loonud täiesti uue dimensiooni, kus naised nõuavad uniseks maailma.

Uniseks maailm ei tähenda, et sood oleksid kaotatud, vaid et mehed peavad kaotama oma šovinismi ja senise rolli – need rollid, mida mütoloogias on kujutatud.